首爾朝聖級咖啡廳誕生！Casio插旗狎鷗亭 桃子聖代這個必須點爆吧！

去首爾玩，聖水洞、梨花女子大學、狎鷗亭、東大門都是必逛必買的人氣景點。日系品牌卡西歐（CASIO）近日竟然「踩點」狎鷗亭，開設海外品牌第一家的「旗艦咖啡廳」，連結「時間」與「生活方式」的嶄新平台，成為首爾旅遊的最新質感時髦打卡朝聖點。

全新的Casio Store Dosan結合了Casio零售空間與咖啡館「CAFE 00:00」，從名稱就能感受到從原點出發的寓意、同時代表了Casio的時間數位顯示方式。店內大量運用木作、加上高反差的照明聚焦在陳列的Casio表款裝置藝術牆面，尤其半透明的玻璃裝置更以電子電路版為設計靈感，構建出數位時代的時間迷宮。店內的「卡西歐冰茶」是原創必點之選，Casio並與韓國品牌LOFA Seoul合作推出聯名商品如聯名咖啡杯，可成為留下紀念的品味伴手。

同時Casio台灣並推出熱賣型號「A1000」的全新進化款：A1000A-7與A1000G-9，延續1970年代的復古幾何美學，結合髮絲紋與金屬光澤，展現纖薄也硬派的街頭潮流姿態。表款具備生活防水、LED背光、計時碼表與鬧鐘等功能，訂價各為3,400元與4,600元，已於即日起、正式在台販售。

Casio Store Dosan地址則為：首爾江南區狎鷗亭路46‑gil 27號1樓，鄰近地鐵站為「狎鷗亭羅德奧站」5號出口，每日營業時間為早上11點至晚上8點，全年無休。 附屬的官方咖啡館「Cafe 00:00」以感受時間的咖啡館為理念，大量的木造並散發沈穩現代質感。圖／CASIO提供 Casio A1000G-9腕表，時間顯示、鬧鐘、計時碼表功能，4,600元。圖／CASIO提供 以Future Classic「未來經典」為風格訴求的Casio發表了熱賣款A1000的全新進化系列：A1000A-7與A1000G-9，已於即日起正式開賣。圖／CASIO提供 卡西歐（CASIO）近日「拓點」首爾狎鷗亭，開設海外品牌第一家結合「旗艦咖啡廳」CAFE 00:00的複合式空間Casio Store Dosan。圖／CASIO提供 附屬的官方咖啡館「Cafe 00:00」以感受時間的咖啡館為理念，大量的木造並散發沈穩現代質感。圖／CASIO提供 Casio A1000A-7腕表，時間顯示、鬧鐘、計時碼表功能，3,400元。圖／CASIO提供 Cafe 00:00推薦的日式甜點抹茶聖代（左）與桃子聖代（右），將成為日式生活風格的另一展現。圖／CASIO提供

商品推薦