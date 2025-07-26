「鮮蚵棒棒麵蛋糕碗」超神！盤點父親節擬真蛋糕 茶壺、領帶再現身

父親節蛋糕來了！今年各家的主打款是「擬真蛋糕」，或型男系、或茶壺入列，或主打「大人味」。其中一款「鮮蚵棒棒麵蛋糕碗」最是神奇，一顆顆碩大飽滿的鮮蚵、以碗盛裝，入口苦甜交織，一如老父人生。

君品酒店父親節推出的造型蛋糕「老爸榛帥」，以黑白紳士西裝為設計靈感，結合法式榛果巧克力慕斯與焦糖千層酥皮，打造出外型沉穩、內餡層次豐富的「型男系」甜點。父親節蛋糕即起至8月5日開放預購，8月1日至8月8日可至君品酒店6樓「茶苑」自取，6吋蛋糕售價為1,280元。此外，君品酒店也推出「共度美好」官網限定住房專案，可享受豐盛自助早餐到中午12點，連續入住兩晚，再送專屬好禮二選一。

父愛如同品茗，需要時間徐徐泡開和品味回韻。國聯大飯店板石咖啡廳以此為題，獻上創意造型「藏不住的爸爸味」父親節蛋糕。以手工精緻的巧克力茶壺為造型亮點，融合頂級巧克力、覆盆子和朝天椒等多層次風味，交織出象徵父愛中蘊藏的酸甜苦辣與沉穩內斂，細膩詮釋爸爸的深邃與包容。限量30個，原價1,080元，7月31日前預訂可享早鳥價980元，搭配北馥樓桌菜再享超值價780元。

擬真到讓人開懷的，莫過東區星級烘焙名店「神旺普諾麵包坊」的驚喜之作「鮮蚵棒棒麵」，主廚以記憶中爸爸最愛的一碗蚵仔麵為靈感，細膩打造出視覺與味蕾都令人會心一笑的甜點拉麵。「鮮蚵棒棒麵」單品售價1,480元，以鐵觀音慕斯、巧克力蛋糕、咖啡慕斯層層堆疊，佐上白巧克力香緹手作麵條與釋迦庫利仿真鮮蚵。此外，同步推出「鮮蚵棒棒麵蛋糕碗＋生啤酒杯果凍」限定組合，原價1,590元、早鳥優惠價1,499元。

天成文旅-華山町旗下華山町餐酒館自8月1日至8月31日期間，只要加入Cosmos CLUB會員，可享不限餐期消費，單筆滿額3,000元，即贈價值858元+10%的華山町餐酒館平日下午茶雙響套餐券一張，滿額6,000元贈兩張以此類推。贈券包含招牌寶比蛋糕兩份、8吋薄脆披薩一份與咖啡或茶飲兩杯。

星巴克即日起也推出父親節系列蛋糕，其中，備受顧客好評的芒果蛋糕，今年選用當季新鮮芒果，結合波士頓派呈現「芒果波士頓派」；以及精選大人系風味蛋糕、香蕉巧克力風味的「長條焦糖香蕉核果生乳捲」；還有茶香控的最愛「栗子布蕾焙茶蛋糕」、融合酒漬和糖漬「櫻桃黑森林蛋糕」等。7月31日前預購結帳，可享單件9折、兩件以上88折優惠；期間購買父親節冷藏蛋糕，還將隨商品附贈一張飲料好友分享優惠券。 迎接父親節到來，星巴克即日起推出父親節系列蛋糕和包裝禮盒。圖/星巴克提供 天成文旅華山町餐酒館滿額贈平日下午茶雙響套餐券，每張券包含招牌寶比蛋糕兩份、8吋薄脆披薩一份與咖啡或茶飲兩杯，佳節團聚一同歡度美好食光。圖/天成文旅提翁 君品酒店父親節蛋糕「老爸榛帥」。圖/君品酒店提供 國聯大飯店板石咖啡廳獻上創意造型「藏不住的爸爸味」父親節蛋糕。圖/國聯大飯店提供 君品酒店父親節蛋糕「老爸榛帥」。圖/君品酒店提供

商品推薦