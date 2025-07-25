願景永續素養課 讓永續融入企業DNA

「永續力就是企業力、公司力、競爭力，必須融入公司成為企業文化！」麥思印刷整合公司總經理，也是社團法人中華民國全國創新創業總會（以下簡稱新創總會）理事洪忠源在上完一整天的永續素養課後，心中最大的感觸。

25日在集思北科大會議中心，有一場由願景工程基金會為全國新創總會會員舉辦的願景永續素養課，請來康林生活跨域創新思維共同創辦人林紹偉和康涵慈兩位講師，透過生動鮮活的案例分享和小組腦力激盪，讓會員不須死記背誦就能將永續觀念內化為企業的一部分。

願景工程基金會執行長袁慧芬表示，基金會去年和政大合作進行ESG大調查，發現多數中小企業主對永續轉型和推動ESG仍處於觀察摸索階段。願景因此與全國創新創業總會開辦這場永續素養課，摒棄艱澀難懂的法規和專有名詞，主要建立中小企業主的永續相關知識背景，幫企業找出生存機會，畢竟台灣有160萬家中小企業，關係著900萬就業人口的生計。

新創總會團體聯誼會長簡岑穎說，中小企業在申請政府補助，或參加公私部門採購標案時，永續作為都被列為中小企業必備資料，一些中小企業主往往不得其門而入，因此為新會員開了這門課。

今天參加永續素養課的中小企業包括鋼鐵建材、車床銑床、雷射加工、軟體伺服、冷凍空調、投資管理、媒體公關，涵蓋了傳產、新創科技和金融企管等30位企業人士，他們若非創業家，就是公司的高階主管，在企業內部推動永續有舉足輕重的影響力。

而簡岑穎明天又要帶著這些中小企業重要骨幹到越南胡志明市做市場考察，也順便把永續素養的觀念帶給當地台商。

講師之一的安侯永續發展顧問公司副總經理侯家楷說，永續素養課不是教大家如何寫永續報告書，而是教大家從提升企業營收的角度找出商機。

他舉例，新北市有一家芙爾摩莎內衣店，原本只是新店區公所捷運站附近巷內一間傳統女性內衣店，但它看到切除乳房後的乳癌患者，對乳房重建機能內衣的需求，轉而投入乳癌醫療術後內衣的研發，它已服務了數千名乳癌術後患者。了解利害關係人的需求，就是永續素養課的目標。

出國旅行團成員中，十有八九是中高齡退休人士，有些團員往往人到國外，才發現忘了攜帶每日服用的慢性病藥。此時導遊如果知道胰島素、降血壓藥等專有名詞的英文，透過當地管道幫團員救急，就可以創造自家旅行社的獨特性和價值。

「永續不是口號，而是應落實在細節，不要自己悶著頭做，還要讓大家知道！」是在英國The Icons媒體集團服務，也是英國台灣青年商會副會長許復上完課後的心得。

許復表示，講師林紹偉舉了一個咖啡廳的例子，咖啡廳的老闆在菜單上註明，客人點咖啡時，只要對服務生加上「請給我一杯咖啡！」或「您好！請給我一杯咖啡！」客人用詞愈客氣有禮， 單價就愈便宜，藉此減少奧客，降低該店服務生流動率，減少徵人和教育訓練成本。這件事給他很大啟發，因為他的工作就是要協助企業創始人、執行長或企業家第二代提升利害關係人的溝通體驗。

「如果永續沒有成為企業的DNA，即使企業提出了永續報告書，也只是虛應」，輔導企業從事永續轉型的無限永續公司總經理楊旭宸認為，碳盤查和永續報告書花錢買就有，唯有永續素養才能深入企業骨髓。

願景工程基金會也接受申請，為企業包班，或直接進到企業開課，透過客製化課程，讓員工接受永續素養訓練，提升企業競爭力。

願景工程基金會為全國新創總會會員舉辦的願景永續素養課，透過案例研討與小組腦力激盪，將永續觀念轉化為企業日常實踐。記者蔡宗儒／攝影 康林生活跨域創新思維創辦人林紹偉（右），透過實際案例與互動設計，協助全國新創總會會員從企業日常中理解並實踐永續。記者蔡宗儒／攝影

商品推薦