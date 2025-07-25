想玩玩看「穿越」嗎？ 10題小測驗看你會是哪一種角色

看了那麼多奇幻穿越劇，你是否幻想過自己可能穿越到哪個時代、變成什麼樣的角色嗎？這個有趣的10題小測驗，可以分析出你的穿越人格與時代場景，快準備好紙筆或手機記錄分數玩玩看！

●Q1．如果早晨醒來發現自己穿越了，你的第一反應是：

A．觀察四周、記下有用的資訊（1分）

B．找人詢問發生什麼事（2分）

C．開始規劃該怎麼混吃混喝活下去（3分）

D．趁混亂摸進權力核心（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q2．你在穿越時獲得一項技能，會希望是？

A．語言能力Max，能聽懂所有人講的話（1分）

B．偽裝術滿點，隨便換個身份（2分）

C．魅惑天花板，舉手投足都讓人傾心（3分）

D．預知未來24小時內的重點片段（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q3．一個神祕人告訴你「你是改變歷史的關鍵」，你會怎麼做？

A．逃之夭夭，我就想當個NPC非玩家角色（1分）

B．嘗試小規模介入，不惹麻煩（2分）

C．立刻加入反抗軍或王室（3分）

D．啟動自創勢力、撼動全局（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q4．你最無法接受的穿越人生是？

A．當街混混或小販，為三餐煩惱（1分）

B．家務勞動不斷，生活無自主性（2分）

C．終日宴會交際，表面華麗卻內心苦悶（3分）

D．每天抄書抄經，當寺院小沙彌（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q5．穿越後第一件想要的物品是？

A．一本時代背景與人名關係圖（1分）

B．一身當地的正式服裝（2分）

C．可交換的財寶或貴重物品（3分）

D．神祕信物，能打開劇情關卡（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q6．你最想落腳的地點是？

A．資訊充足的書院、報館、圖書閣（1分）

B．流動人口多、市場熱絡的港口或集市（2分）

C．上流社會舞會、名媛聚會現場（3分）

D．宮殿、軍帳、情報本部等權力中樞（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q7．你的人設比較像哪一種？

A．安靜沉穩，做事前都會觀察（1分）

B．滿腦子點子，有機會就突破（2分）

C．長袖善舞，人脈王者（3分）

D．黑白通吃，野心滿滿（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q8．你最容易對哪種人一見傾心？

A．理智冷靜、懂知識的人（1分）

B．無厘頭但可靠的人（2分）

C．外表吸睛、氣質出眾的人（3分）

D．身份神祕、帶劇情Buff增強狀態的人（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q9．遇到危機時，你會選擇？

A．躲進人群，靜觀其變（1分）

B．散播假情報，盡量拖延時間（2分）

C．利用關係網尋求支援（3分）

D．預設多重劇本，採取主動反擊（4分）

圖／記者陳立儀製表

●Q10．如果要你開一間店，你會賣什麼？

A．情報與謠言（1分）

B．稀有商品與寶物（2分）

C．交際與人脈服務（3分）

D．勢力招募與謀略策劃（4分）

圖／記者陳立儀製表

★分數加總後的對應穿越角色

●總分10～13分

對應穿越角色：未來漂泊行星的「資料記憶員」

你穿越到AI主導的2153年，成為流浪太空船上的記憶備份師，穿著仿生感工作服，維護人類最後的文化記憶。你會在透明穹頂下看見銀河星辰，用意志守住文明碎片，場景沉靜而孤獨。

圖／記者陳立儀製表

●總分14～17分

對應穿越角色：民國上海租界的「報館密探」

你是筆鋒凌厲的時事評論記者，暗地裡卻是臥底，穿著合身旗袍或長衫，隨身攜帶暗號筆記本，在報館、舞廳與情報中心間穿梭，整體氛圍是王家衛電影風格的諜戰劇。

圖／記者陳立儀製表

●總分18～21分

對應穿越角色：18世紀凡爾賽宮的「假面舞會騙局師」

你身穿著金線刺繡禮服，隱藏真名，遊走於貴族之間蒐集八卦、挑動權勢。在燭光下、鏡廳中，你跳著舞步優雅旋轉，迷人的微笑背後卻暗藏著陷阱。

圖／記者陳立儀製表

●總分22～25分

對應穿越角色：中古歐洲軍政王朝的「戰術操盤手」

你穿越成貴族軍師，穿著披風披甲，計謀如雲，擅長用寡兵奇襲、心理戰與假投降策略，沙場與宮廷都是你操作的棋盤，聰明才智有如三國演義中的諸葛亮。

圖／記者陳立儀製表

●總分26～29分

對應穿越角色：架空未來城市的「AI美食設計師」

你穿越到了未來餐飲時代，負責設計讓人「感受到初戀」的甜點，擁有能讀心的AI小助手，在浮空廚房中，上演著色彩迷幻的料理秀。

圖／記者陳立儀製表

●總分30～33分

對應穿越角色：維多利亞時代的「詐騙名媛雙面人」

你擁有雙重身份：上流社會交際花與地下販運者，在時尚華服下藏著機關與情報。你在假珠寶盒裡藏著金錢與機密文件，經常與人相約喝茶，其實是在交換情報。

圖／記者陳立儀製表

●總分34～40分

對應穿越角色：末日地表遊牧部族的「話術王首領」

在世界崩潰後，你用口才與策略帶領族群，手持破損的麥克風，如同預言者般領導新秩序。在沙塵暴中，你高舉著旗幟，廢墟市集中總有群眾追隨。

圖／記者陳立儀製表

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