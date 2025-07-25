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跟著文佳煐、金憓秀化身女強人？俐落方形公事包4選 怎麼搭都氣質！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI GG Emblem大尺寸托特包，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Emblem大尺寸托特包，價格店洽。圖／GUCCI提供

現代女性早就在職場發光發熱，除了展現自信、也頻頻在不同領域寫下新成就。然而一個人的氣場除了內在氣質，也需要外在助攻，像是韓星文佳煐（문가영）近日便於Disney+中播出的《瑞草洞》中飾演律師「康喜智」，更以一只大型手提包展現專業俐落。

現年29歲的文佳煐10歲已出道，並以通曉韓文、德文、英語三國語言，加上出眾氣質受到青睞。在七月上映的《瑞草洞》她演出一名菜鳥但熱血的女律師，帶人看見職場百態，其中更有一級使用了比利時王家愛用品牌Delvaux的Tempête XL包款，搭配西裝、高跟鞋，值得成為風格造型模範。

Delavux除了受到比利時王室愛用，並有比利時Hermes之稱。品牌經典的Tempête XL除了擁有俐落方正輪廓，側邊並從1960年代比利時帆船運動中的吊索得到靈感，轉譯成特殊的釘釦設計，加上大容量與實用長背帶，難怪成為文佳煐在《瑞草洞》中人設律師的日常之選。

其實生活中挑選一款大容量甚至可容納筆電的大包相當方便、可以單肩造型，輕快俐落，像是古馳（GUCCI）便有一只GG Emblem大尺寸托特包，約38*25*15公分的大容量，並可裝入iPhone Pro Max、長款錢包與隨身小物，表面並壓印以GG Logo，手把並可調整長度，可手提、可肩背。

英倫品牌Burberry則有一款Cotswolds托特包，包款上部為提把、側邊並有可調整的長背帶，外在貌似全黑搭配金色細節，其實將Burberry經典格紋藏在包款內側，頗有幾分英倫的低調與貴族氣勢。

日前邀請「江南太子」李洙赫來台的義大利品牌Dolce&Gabbana則有一只My Sicily提把包，黑色的包款結構並搭配具有隱藏式磁吸扣合系統的Tuck-In包鎖，包款選用Plonge特潤拋光小牛皮，是將皮革先浸漬於特殊液體因而讓皮革更為柔軟，近日並為54歲凍齡韓星金憓秀以白襯衫、短褲搭配並辣秀長腿。低調中有華麗，也像金憓秀的多變戲路、可甜可鹹。

韓星金憓秀以白襯衫、短褲手提一只Dolce&Gabbana的My Sicily包款，辣秀長腿。圖／翻攝自IG@_roster__
韓星金憓秀以白襯衫、短褲手提一只Dolce&Gabbana的My Sicily包款，辣秀長腿。圖／翻攝自IG@_roster__
Burberry Cotswolds托特包黑色款中號，89,000元。圖／Burberry提供
Burberry Cotswolds托特包黑色款中號，89,000元。圖／Burberry提供
GUCCI新款的GG Emblem大尺寸托特包皮革表面壓印了GG Logo，低調形塑視覺辨識度。圖／GUCCI提供
GUCCI新款的GG Emblem大尺寸托特包皮革表面壓印了GG Logo，低調形塑視覺辨識度。圖／GUCCI提供
Dolce&Gabbana My Sicily提把包黑色款，12萬元。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana My Sicily提把包黑色款，12萬元。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana My Sicily提把包，11萬2,000元。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana My Sicily提把包，11萬2,000元。圖／Dolce&Gabbana提供
Delvaux Tempête XL黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Tempête XL黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
文佳煐近日演出《瑞草洞》並在Disney+上播映，戲中演出律師的她、並在第五集使用了一只Delvaux的Tempête XL包款。圖／翻攝自Disney+
文佳煐近日演出《瑞草洞》並在Disney+上播映，戲中演出律師的她、並在第五集使用了一只Delvaux的Tempête XL包款。圖／翻攝自Disney+
Burberry新款的Cotswolds托特包，外在有著迷你低調的金色Burberry樣，但將品牌經典格紋、對生活的熱情隱藏於內襯。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry新款的Cotswolds托特包，外在有著迷你低調的金色Burberry樣，但將品牌經典格紋、對生活的熱情隱藏於內襯。圖／翻攝自Burberry官方網站

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