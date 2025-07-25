邊喝邊玩邊中獎！減醣70%啤酒夯翻夏天 KIRIN再抽萬元山嵐號旅遊金

盛夏腳步到來，啤酒市場也迎來年度旺季。台灣麒麟今夏主打旗下機能型啤酒「淡麗GREEN LABEL」，不僅訴求減醣70%、爽口不苦澀的飲酒體驗，更同步推出夏季限定活動「輕盈淡麗．自在好禮遊」，鼓勵消費者舉杯小酌之餘，還能參與集點抽獎活動，將萬元旅遊金與多款聯名贈品帶回家。

根據市場觀察，現代消費者對於飲酒的期待，不再只是濃烈與醉意，更重視身體負擔與飲後感受。KIRIN「淡麗GREEN LABEL」瞄準這股「輕飲」風潮，採用精選啤酒花並以特殊製法釀造，主打減醣70%的特色，口感爽口不厚重，帶有清新芳香與細緻泡沫，長年穩居日本清爽系啤酒銷售排行榜，也逐漸在台灣建立起清爽、低負擔的啤酒代表印象。

今夏台灣麒麟順勢推出夏日限定活動「輕盈淡麗．自在好禮遊」，活動自即日起至9月30日止，凡購買KIRIN「淡麗GREEN LABEL」350毫升或500毫升罐裝商品，並至活動網站登錄發票，即可獲得KIRIN Point點數。累積點數即可兌換多款限量贈品，包括與知名生活品牌LocknLock樂扣樂扣聯名推出的保鮮盒組、設計簡約的野餐墊、實用手提袋、不鏽鋼杯以及便攜式餐具組等質感週邊，數量有限、兌完為止。

除點數兌換好禮，品牌更加碼與知名觀光列車「山嵐號」合作抽獎活動，幸運得主將有機會獲得價值10,000元的「山嵐號旅遊金」，共計釋出10個名額。同時也提供6,000組LINE POINTS 5點作為抽獎二獎，讓參與者人人有機會獲得回饋。

台灣麒麟表示，「淡麗GREEN LABEL」作為旗下主打的低負擔清爽型啤酒，致力於提供消費者更自然、輕盈的生活提案，無論是下班後的小酌、假日的野餐，或是一趟城市輕旅行，皆能成為陪伴每段日常的療癒飲品。透過這次集點抽獎活動，也希望鼓勵更多人放慢腳步，體驗生活中那份無壓、純粹的自在時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 淡麗手提袋。圖／台灣麒麟提供 淡麗自在野餐墊。圖／台灣麒麟提供 淡麗x樂扣樂扣聯名保鮮盒。圖／台灣麒麟提供 淡麗不鏽鋼杯。圖／台灣麒麟提供 淡麗隨行餐具組。圖／台灣麒麟提供

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