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機場產業發協會攜手桃機 舉辦「銀髮寶貝機場微旅行」

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
安排長者們體驗無障礙機場設施，參觀復古文化街區，觀賞飛機起降。圖／國際機場產業發展協會提供
安排長者們體驗無障礙機場設施，參觀復古文化街區，觀賞飛機起降。圖／國際機場產業發展協會提供

桃園長者市民在炎炎夏日又多了一處避暑好去處！由國際機場產業發展協會攜手桃園國際機場公司及其企業工會，共同舉辦「銀髮寶貝機場微旅行」活動，邀請蘆竹區長照中心的長者們走出戶外、走進機場，享受一段豐富的文化與觀景之旅。

活動今天在桃園國際機場第二航廈出境5樓南側觀景台舉行，結合ESG理念與社會關懷精神，致力為銀髮族群打造兼具文化、美食與娛樂的友善空間。協會特別與桃園捷運公司及其工會合作，安排長者們體驗無障礙機場設施，參觀復古文化街區，觀賞飛機起降，並品嚐台灣在地美食與特色糕點。

活動由協會與機場公司志工全程陪同導覽，讓長者們在專業照護與熱情陪伴下，悠閒自在地享受這趟夏季小旅行。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫，桃園捷運公司董事長沈志藏、總經理莊英震，及協會理事長古素琴等人皆親臨現場與長者互動，展現對高齡族群的關懷與支持。

此外，活動現場也由協會捐贈長照經費予蘆竹區老人長照中心及其委託單位，協助推動在地長期照護服務，持續為社會注入溫暖與力量。

活動由協會與機場公司志工全程陪同導覽，讓長者們在專業照護與熱情陪伴下，悠閒自在地享受這趟夏季小旅行。記者季相儒／攝影
活動由協會與機場公司志工全程陪同導覽，讓長者們在專業照護與熱情陪伴下，悠閒自在地享受這趟夏季小旅行。記者季相儒／攝影
桃園長者市民在炎炎夏日又多了一處避暑好去處！由國際機場產業發展協會攜手桃園國際機場公司及其企業工會，共同舉辦「銀髮寶貝機場微旅行」活動，邀請蘆竹區長照中心的長者們走出戶外、走進機場，享受一段豐富的文化與觀景之旅。記者季相儒／攝影
桃園長者市民在炎炎夏日又多了一處避暑好去處！由國際機場產業發展協會攜手桃園國際機場公司及其企業工會，共同舉辦「銀髮寶貝機場微旅行」活動，邀請蘆竹區長照中心的長者們走出戶外、走進機場，享受一段豐富的文化與觀景之旅。記者季相儒／攝影
活動現場也由協會捐贈長照經費予蘆竹區老人長照中心及其委託單位。記者季相儒／攝影
活動現場也由協會捐贈長照經費予蘆竹區老人長照中心及其委託單位。記者季相儒／攝影

機場 桃園 捷運公司

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