Dream Plaza開幕首日民眾開逛體驗給評價「文藝氣息轉向百貨氛圍」

統一集團在信義商圈推出的全新商場Dream Plaza今天正式開幕，雖然氣候不佳陣雨不斷，但開店後仍吸引不少人潮湧入嘗鮮體驗。有民眾為了全台最大星巴克而來，今天上午七點特別取號入場。由於Dream Plaza前身是誠品信義店，以前是誠品常客的民眾特別在開幕第一天跑來，給出兩家商場風格的比較，認為誠品文藝氣息較重，Dream Plaza就是一間百貨商場，但雙方各有擅場。

Dream Plaza全台最大星巴克典藏旗艦店因應開幕，採用QRCode掃碼方式讓民眾排隊分流入場，今上午七點於官網公開QRCode後，不到15分鐘第一梯次便已額滿，業者表示其梯次名額會依照現場狀況調整，建議想前往的消費者可以不定時查看是否能預約。

今早七點順利搶到星巴克名額的郭小姐談Dream Plaza體驗心得，「星巴克人流控管得不錯，所以體驗感不錯，我也不想在一個人擠人的地方喝咖啡。」至於這間星巴克價格比較貴是真的，郭小姐點了一杯橙韻熟香要價260元，郭小姐指出「確實咖啡比較貴，但這間商品也比較特別，加上可以先試喝，喝了不錯再點。整體來看，我覺得這間星巴克裝潢好、服務人員介紹仔細，人數控管的也好，我給的分數可以90分以上。」

以前就是誠品會員常客的民眾分享，誠品文藝氣息濃厚，現在的Dream Plaza就是百貨。常買書的民眾逛博客來書店的心得是，「分類或主題書檯面有明顯的呈現，這點還蠻吸引人的」、「但博客來實體書店沒打折，同樣一本書博客來網路書店是600元，實體是760元，我一度想買但因為價差縮手了。」

民眾林小姐比較以前的信義誠品與現在的Dream Plaza指出，「我比較喜歡誠品，最大星巴克我覺得當話題體驗或帶朋友來可以，日常的話還是會選離家裡近的星巴克。」民眾陳小姐則認為「當年的信義誠品與現在的Dream Plaza各有擅場與特色，加上Dream Plaza交通方便，現在想買書的話會選博客來，因為離家裡比較近，如果有時間餘裕的話，再走到誠品松菸。」 Dream Plaza首日開幕全台最大星巴克典藏旗艦店人潮。記者沈昱嘉／攝影 Dream Plaza首日開幕全台最大星巴克典藏旗艦店人潮。記者沈昱嘉／攝影 Dream Plaza首日開幕B2美食街人潮。記者沈昱嘉／攝影

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