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獻給樹的詩篇！DE BEERS Essence of Nature高級珠寶系列

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
Baobab Magnitude 套組讚頌非洲的猴麵包樹，手工雕琢的黑玉搭配彩色、白色 鑽石原石及拋光鑽石。圖／De Beers提供
Baobab Magnitude 套組讚頌非洲的猴麵包樹，手工雕琢的黑玉搭配彩色、白色 鑽石原石及拋光鑽石。圖／De Beers提供

自然植物，向來是珠寶設計的靈感來源，也是高級珠寶的尋常主題，但用一整個系列來頌揚樹木之美卻極少見。延續年初的第一篇章，De Beers於七月巴黎高訂周期間發表全新Essence of Nature高級珠寶系列第二篇章，以大膽且富有詩意的手法，致敬樹木及其獨特象徵意涵。

作為唯一與鑽石來源有直接連結的珠寶品牌，De Beers始終關注其產地管理和保育的自然保護區，近年更進一步透過珠寶設計捕捉這些地區獨特的自然風貌。繼第一篇章以抽象方式詮釋樹根、樹幹和樹冠等樹木的姿態意涵，第二篇章挑選了其鑽石產地國家的四大標誌性樹木：納米比亞的駱駝刺樹、波札那的猴麵包樹、南非的藍花楹樹，以及加拿大的楓樹為靈感，打造29款獨特新作。發表現場還找來旅居法國的藝術家Xiaobei Dong製作三幅採用當代刺繡結合繪畫的壁面裝飾，透過春、夏、秋天枝葉意象，輝映著樹木主題珠寶，光影灼灼格外迷人。

圓潤黑玉 連結非洲生命之樹

Essence of Nature高級珠寶系列靈活兼用具象和抽象手法演繹樹木，帶出各自特色與意象。好比以生長於納米比亞沙漠的駱駝刺樹為靈感的Camelthorn Resilience主題作品，採用18K金細緻勾勒出駱駝刺樹即便僅剩枯枝，猶兀立沙漠宛如雕塑的遒勁剪影，並以手工精雕出樹皮紋理並部分鑲嵌璀璨鑽石，讓人直觀感受樹木的韌性與樹皮質感。

描繪非洲波札那大草原上的猴麵包樹時，Baobab Magnitude套組則巧妙運用圓潤且具分量感的黑玉，大膽飽滿的線條，以抽象方式連結猴麵包樹巨大壯碩的身影，點綴色彩與尺寸漸變的白鑽與未經雕琢的黃、褐、綠三色鑽石原石帶出被視為「生命之樹」的歡愉氣息。

以加拿大國樹—楓樹為靈感的Maple Colours主題，聚焦標誌性的楓葉，運用摺紙藝術(origami)風格呈現楓葉，一次組合了18K白金、18K黃金和18K玫瑰金，讓葉片流動著彷彿隨四季變化的色彩光澤。

拆卸設計 舉手投足繁花顫動

除了鑽石原石素材的獨家魅力與精緻工藝，讓配戴有更多可能的可轉換式設計也是De Beers著墨重點之一。如Jacaranda Bloom主題為呈現繁花盛開的藍花楹樹，運用多種切割鑽石及紫色大明火琺瑯，重現修長的花瓣及夢幻色調，每簇鑽石花束還會隨配戴者舉手投足而顫動搖曳。除了項鍊及耳環的主鑽或墜飾部分可拆卸，兩款皇冠式戒指也引人注目，其中一枚為De Beers Natural Works of Art系列精選頂級鑽石或彩鑽的作品，主石為一顆1.01克拉濃彩粉紅鑽，珍貴稀有且呼應浪漫花色。

另外，如Baobab Magnitude項鍊上鑲嵌3.01克拉濃彩黃鑽的黑玉吊墜可轉變胸針使用，鑽石流蘇裝飾也可拆卸；同套組的耳環墜飾也可拆變，讓一件作品擁有多樣風貌。

Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯吊墜耳環，鑲嵌梨形、欖尖形和圓形明亮式切割鑽石，點綴紫色大明火琺瑯，吊墜可拆卸。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯吊墜耳環，鑲嵌梨形、欖尖形和圓形明亮式切割鑽石，點綴紫色大明火琺瑯，吊墜可拆卸。圖／De Beers提供
Camelthorn Resilience Toi et Moi 鑽石雞尾酒戒指，18K白金鑲嵌一顆褐色鑽石原石與一顆 2.25 克拉梨形切割白鑽。圖／De Beers提供
Camelthorn Resilience Toi et Moi 鑽石雞尾酒戒指，18K白金鑲嵌一顆褐色鑽石原石與一顆 2.25 克拉梨形切割白鑽。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯吊墜耳環，鑲嵌梨形、欖尖形和圓形明亮式切割鑽石，點綴紫色大明火琺瑯，吊墜可拆卸。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯吊墜耳環，鑲嵌梨形、欖尖形和圓形明亮式切割鑽石，點綴紫色大明火琺瑯，吊墜可拆卸。圖／De Beers提供
De Beers巴黎發表現場由藝術家Xiaobei Dong的刺繡繪畫裝飾呼應珠寶作品。陳若齡/攝影
De Beers巴黎發表現場由藝術家Xiaobei Dong的刺繡繪畫裝飾呼應珠寶作品。陳若齡/攝影
Baobab Magnitude 套組讚頌非洲的猴麵包樹，手工雕琢的黑玉搭配彩色、白色 鑽石原石及拋光鑽石。圖／De Beers提供
Baobab Magnitude 套組讚頌非洲的猴麵包樹，手工雕琢的黑玉搭配彩色、白色 鑽石原石及拋光鑽石。圖／De Beers提供
De Beers巴黎發表現場布置駱駝刺樹的枯枝情境。陳若齡/攝影
De Beers巴黎發表現場布置駱駝刺樹的枯枝情境。陳若齡/攝影
Maple Colours鑽石耳環，18K白金、黃金和玫瑰金鑲嵌兩顆梨形切割褐色鑽石。圖／De Beers提供
Maple Colours鑽石耳環，18K白金、黃金和玫瑰金鑲嵌兩顆梨形切割褐色鑽石。圖／De Beers提供
Maple Colours 鑽石戒指，18K白金、黃金和玫瑰金組合鑲嵌鑽石和一顆1.15 克拉的豔彩黃橘鑽。圖／De Beers提供
Maple Colours 鑽石戒指，18K白金、黃金和玫瑰金組合鑲嵌鑽石和一顆1.15 克拉的豔彩黃橘鑽。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom Masterpiece鑽石皇冠式戒指，鑲嵌1.01克拉濃彩粉紅鑽主石，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom Masterpiece鑽石皇冠式戒指，鑲嵌1.01克拉濃彩粉紅鑽主石，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供
以楓葉為靈感的Maple Colours鑽石戒指，主鑽為1.15克拉豔彩黃橘鑽（左）及Maple Colours鑽石耳環。圖／De Beers提供
以楓葉為靈感的Maple Colours鑽石戒指，主鑽為1.15克拉豔彩黃橘鑽（左）及Maple Colours鑽石耳環。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom Masterpiece鑽石皇冠式戒指，啟迪自藍花楹的花朵，鑲嵌1.01克拉濃彩粉紅鑽主石，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom Masterpiece鑽石皇冠式戒指，啟迪自藍花楹的花朵，鑲嵌1.01克拉濃彩粉紅鑽主石，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供
Baobab Magnitude 鑽石雞尾酒戒指，黑玉鑲嵌一顆 2.01 克拉艷彩黃鑽、 尺寸漸變排列的白鑽與黃、褐、綠三色鑽石原石。圖／De Beers 提供
Baobab Magnitude 鑽石雞尾酒戒指，黑玉鑲嵌一顆 2.01 克拉艷彩黃鑽、 尺寸漸變排列的白鑽與黃、褐、綠三色鑽石原石。圖／De Beers 提供
Baobab Magnitude 鑽石垂墜式耳環，鑲嵌鑽石原石和拋光白鑽，黑玉墜飾可拆卸。圖／De Beers提供
Baobab Magnitude 鑽石垂墜式耳環，鑲嵌鑽石原石和拋光白鑽，黑玉墜飾可拆卸。圖／De Beers提供
Baobab Magnitude 鑽石吊墜項鍊及胸針， 鑲嵌3.01 克拉的濃彩黃鑽主石，吊墜可拆變成胸針。圖／De Beers提供
Baobab Magnitude 鑽石吊墜項鍊及胸針， 鑲嵌3.01 克拉的濃彩黃鑽主石，吊墜可拆變成胸針。圖／De Beers提供
Camelthorn Resilience 鑽石手鐲，18K白金手工雕琢樹皮紋理並鑲嵌鑽石，2.20克拉的梨形切割鑽石主石。圖／De Beers提供
Camelthorn Resilience 鑽石手鐲，18K白金手工雕琢樹皮紋理並鑲嵌鑽石，2.20克拉的梨形切割鑽石主石。圖／De Beers提供
Camelthorn Resilience鑽石圈形耳環，手工精雕18K白金枝椏鑲嵌兩顆梨形切割白鑽主石。圖／De Beers提供
Camelthorn Resilience鑽石圈形耳環，手工精雕18K白金枝椏鑲嵌兩顆梨形切割白鑽主石。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯皇冠式戒指，採用大明火琺瑯工藝重現了藍花楹的夢幻藍紫色調，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供
Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯皇冠式戒指，採用大明火琺瑯工藝重現了藍花楹的夢幻藍紫色調，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供
Baobab Magnitude 鑽石吊墜項鍊及胸針， 鑲嵌3.01 克拉的濃彩黃鑽主石，吊墜可拆變成胸針。圖／De Beers提供
Baobab Magnitude 鑽石吊墜項鍊及胸針， 鑲嵌3.01 克拉的濃彩黃鑽主石，吊墜可拆變成胸針。圖／De Beers提供

鑽石 珠寶

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