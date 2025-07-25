獻給樹的詩篇！DE BEERS Essence of Nature高級珠寶系列

自然植物，向來是珠寶設計的靈感來源，也是高級珠寶的尋常主題，但用一整個系列來頌揚樹木之美卻極少見。延續年初的第一篇章，De Beers於七月巴黎高訂周期間發表全新Essence of Nature高級珠寶系列第二篇章，以大膽且富有詩意的手法，致敬樹木及其獨特象徵意涵。

作為唯一與鑽石來源有直接連結的珠寶品牌，De Beers始終關注其產地管理和保育的自然保護區，近年更進一步透過珠寶設計捕捉這些地區獨特的自然風貌。繼第一篇章以抽象方式詮釋樹根、樹幹和樹冠等樹木的姿態意涵，第二篇章挑選了其鑽石產地國家的四大標誌性樹木：納米比亞的駱駝刺樹、波札那的猴麵包樹、南非的藍花楹樹，以及加拿大的楓樹為靈感，打造29款獨特新作。發表現場還找來旅居法國的藝術家Xiaobei Dong製作三幅採用當代刺繡結合繪畫的壁面裝飾，透過春、夏、秋天枝葉意象，輝映著樹木主題珠寶，光影灼灼格外迷人。

圓潤黑玉 連結非洲生命之樹

Essence of Nature高級珠寶系列靈活兼用具象和抽象手法演繹樹木，帶出各自特色與意象。好比以生長於納米比亞沙漠的駱駝刺樹為靈感的Camelthorn Resilience主題作品，採用18K金細緻勾勒出駱駝刺樹即便僅剩枯枝，猶兀立沙漠宛如雕塑的遒勁剪影，並以手工精雕出樹皮紋理並部分鑲嵌璀璨鑽石，讓人直觀感受樹木的韌性與樹皮質感。

描繪非洲波札那大草原上的猴麵包樹時，Baobab Magnitude套組則巧妙運用圓潤且具分量感的黑玉，大膽飽滿的線條，以抽象方式連結猴麵包樹巨大壯碩的身影，點綴色彩與尺寸漸變的白鑽與未經雕琢的黃、褐、綠三色鑽石原石帶出被視為「生命之樹」的歡愉氣息。

以加拿大國樹—楓樹為靈感的Maple Colours主題，聚焦標誌性的楓葉，運用摺紙藝術(origami)風格呈現楓葉，一次組合了18K白金、18K黃金和18K玫瑰金，讓葉片流動著彷彿隨四季變化的色彩光澤。

拆卸設計 舉手投足繁花顫動

除了鑽石原石素材的獨家魅力與精緻工藝，讓配戴有更多可能的可轉換式設計也是De Beers著墨重點之一。如Jacaranda Bloom主題為呈現繁花盛開的藍花楹樹，運用多種切割鑽石及紫色大明火琺瑯，重現修長的花瓣及夢幻色調，每簇鑽石花束還會隨配戴者舉手投足而顫動搖曳。除了項鍊及耳環的主鑽或墜飾部分可拆卸，兩款皇冠式戒指也引人注目，其中一枚為De Beers Natural Works of Art系列精選頂級鑽石或彩鑽的作品，主石為一顆1.01克拉濃彩粉紅鑽，珍貴稀有且呼應浪漫花色。

另外，如Baobab Magnitude項鍊上鑲嵌3.01克拉濃彩黃鑽的黑玉吊墜可轉變胸針使用，鑽石流蘇裝飾也可拆卸；同套組的耳環墜飾也可拆變，讓一件作品擁有多樣風貌。 Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯吊墜耳環，鑲嵌梨形、欖尖形和圓形明亮式切割鑽石，點綴紫色大明火琺瑯，吊墜可拆卸。圖／De Beers提供 Camelthorn Resilience Toi et Moi 鑽石雞尾酒戒指，18K白金鑲嵌一顆褐色鑽石原石與一顆 2.25 克拉梨形切割白鑽。圖／De Beers提供 Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯吊墜耳環，鑲嵌梨形、欖尖形和圓形明亮式切割鑽石，點綴紫色大明火琺瑯，吊墜可拆卸。圖／De Beers提供 De Beers巴黎發表現場由藝術家Xiaobei Dong的刺繡繪畫裝飾呼應珠寶作品。陳若齡/攝影 Baobab Magnitude 套組讚頌非洲的猴麵包樹，手工雕琢的黑玉搭配彩色、白色 鑽石原石及拋光鑽石。圖／De Beers提供 De Beers巴黎發表現場布置駱駝刺樹的枯枝情境。陳若齡/攝影 Maple Colours鑽石耳環，18K白金、黃金和玫瑰金鑲嵌兩顆梨形切割褐色鑽石。圖／De Beers提供 Maple Colours 鑽石戒指，18K白金、黃金和玫瑰金組合鑲嵌鑽石和一顆1.15 克拉的豔彩黃橘鑽。圖／De Beers提供 Jacaranda Bloom Masterpiece鑽石皇冠式戒指，鑲嵌1.01克拉濃彩粉紅鑽主石，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供 以楓葉為靈感的Maple Colours鑽石戒指，主鑽為1.15克拉豔彩黃橘鑽（左）及Maple Colours鑽石耳環。圖／De Beers提供 Jacaranda Bloom Masterpiece鑽石皇冠式戒指，啟迪自藍花楹的花朵，鑲嵌1.01克拉濃彩粉紅鑽主石，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供 Baobab Magnitude 鑽石雞尾酒戒指，黑玉鑲嵌一顆 2.01 克拉艷彩黃鑽、 尺寸漸變排列的白鑽與黃、褐、綠三色鑽石原石。圖／De Beers 提供 Baobab Magnitude 鑽石垂墜式耳環，鑲嵌鑽石原石和拋光白鑽，黑玉墜飾可拆卸。圖／De Beers提供 Baobab Magnitude 鑽石吊墜項鍊及胸針， 鑲嵌3.01 克拉的濃彩黃鑽主石，吊墜可拆變成胸針。圖／De Beers提供 Camelthorn Resilience 鑽石手鐲，18K白金手工雕琢樹皮紋理並鑲嵌鑽石，2.20克拉的梨形切割鑽石主石。圖／De Beers提供 Camelthorn Resilience鑽石圈形耳環，手工精雕18K白金枝椏鑲嵌兩顆梨形切割白鑽主石。圖／De Beers提供 Jacaranda Bloom 鑽石與琺瑯皇冠式戒指，採用大明火琺瑯工藝重現了藍花楹的夢幻藍紫色調，兩枚戒指可單獨或組合配戴。圖／De Beers提供 Baobab Magnitude 鑽石吊墜項鍊及胸針， 鑲嵌3.01 克拉的濃彩黃鑽主石，吊墜可拆變成胸針。圖／De Beers提供

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