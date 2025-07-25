My Emirates Pass超神！哈里發塔、樂園、觀巴都可享優惠

阿聯酋航空邀請旅客在盛夏時節飛往四季皆宜的杜拜，盡情享受世界級的舒適體驗與精采冒險。為了讓旅程更臻完美，阿聯酋航空推出「My Emirates Pass」活動，無論是前往杜拜或經由杜拜轉機，阿聯酋航空的旅客皆可憑登機證於阿拉伯聯合大公國境內數百家商店、休閒觀光景點及餐廳享有專屬優惠。

持有阿聯酋航空登機證，可以全年在購物、餐飲服務、沙漠冒險之旅、奢華水療服務、高爾夫度假村、Marina 郵輪、飯店泳池和海灘通行等方面省下許多旅費，包括哈里發塔、Aquaventure水上樂園、杜拜主題樂園度假村和都市觀光巴士等。紙本或行動版登機證皆可享有折扣。

此外，即日起至8月31日為「杜拜夏日驚喜購物節」，此期間飛往杜拜的阿聯酋航空乘客，也可體驗購物折扣驚喜、精采的娛樂以及美食饗宴。

杜拜是全球少數專為全年旅遊打造的城市之一，擁有完善的大範圍空調設施、恆溫泳池與豐富的室內娛樂，讓旅客在盛夏到訪仍可舒適暢遊，從室內主題樂園、沉浸式博物館，到購物盛典、精采的現場表演與多元的親子共遊體驗，杜拜應有盡有，也是旅客心中四季皆宜、精彩無限的旅遊城市。

阿聯酋航空全艙等旅客皆可享用富含當地風情的機上美饌與免費飲品，並使用享譽國際的ice機上娛樂系統，盡情觀看超過 6,500個頻道的電影、音樂與電視節目。家庭旅客也可點選兒童專屬餐點、娛樂內容與玩具等貼心服務，並在機場享有優先登機與額外協助，讓親子出遊更加輕鬆。

阿聯酋航空旅客抵達杜拜國際機場後，可迅速銜接地面交通，搭乘直通市區的現代化公共運輸系統，讓旅程從機上到地面一氣呵成，便捷舒適。若要在杜拜轉機，則可透過阿聯酋航空彈性的票價選項及Dubai Experience一站式整合服務，在杜拜休息片刻並探索當地，讓轉機不只是過境，更是旅程中難忘回憶。

目前阿聯酋航空以A380客機執飛每日一班往返杜拜－台北的直飛航班，並將自8 月1日起以波音777客機增設每日第二班航班。相關資訊可查阿聯酋航空官網。 新一代商務艙採用1-2-1座椅配置，平躺床鋪座位則可讓旅客放鬆休息。圖/阿聯酋航空提供

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