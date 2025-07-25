「買一送一」看這裡！海鮮盛宴登場 搭配佳節優惠盡出

炎夏捎來海港鮮滋味！各家星飯店針對即將到來的父親節與情人節，除了端出各種生猛海味，也大打「買一送一」優惠，增添過節情味，也可小省一筆。

台北喜來登「比薩屋」義式餐廳自即日起至9月30日，推出期間限定「夏日海鮮季」，精選整隻鮮活帝王蟹推出5道式4人分享餐，每位6,280元+10%，以及6道單點義大利傳統海鮮料理，每道680元+10%起。8月31日前，加碼「夏日優惠二重奏」活動，凡點用活動指定餐點，即可免費享「義式手工冰淇淋」乙份，與飲品買一送一優惠。

其中，主廚特別選用整隻3公斤的鮮活帝王蟹，推出極致奢華的「帝王蟹4人分享餐」，包括開場「帝王蟹腿沙拉、帝王蟹肉餅佐季節水果」引領味蕾；鋪上滿滿帝王蟹肉的湯品「羅馬番茄海鮮湯帝王蟹肉餃」，鹹鮮海味於口中綻放；主食「瑪麗娜拉披薩」滿眼的帝王蟹腿與鮮蝦，展現地中海岸的陽光海味。還有「帝王蟹肉海膽燉飯」、最後以義大利傳統甜點「提拉米蘇」為海味饗宴畫上完美句號。

牛郎織女相逢於七夕，天成文旅華山町旗下華山町餐酒館於8月22日至9月5日期間、加入Cosmos CLUB會員，至餐廳內用點選「主廚精選情人節炭烤海鮮盤」，享優惠價2,199元+10%。活動期間內於Instagram、Facebook拍照打卡，再享餐廳各式飲品買一送一優惠。海鮮盤內有爐烤波士頓龍蝦、Q彈中卷、快炒鮮甜蛤蜊等，海味與酸甜交織出多層次風味。

板橋凱撒大飯店的餐飲活動持續整個8月。蓮花餐廳祭出8道「泰國蝦料理買一送一」，每道580元起，以印度、馬來西亞與泰式展現不同風味蝦美饌，凡是點選同價位即享買一送一，每桌限點兩次，同時還可搭配每位199元啤酒喝到飽。家宴中餐廳則同步推出「爸氣團聚10人桌菜」，每桌13,888元+10%起，主打片皮鴨、佛跳牆、龍虎斑等功夫菜色。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台中港酒店則在8月2日與8月9日限時推出「爸爸專屬・鮪魚解體LIVE秀」，展演鮮魚解體的職人技藝，現場再加碼抽出幸運賓客，贈送現烤魚下巴乙份。酒店主廚也設計了5道融合多國料理手法的鮪魚新菜單，包括韃靼生鮪魚、西班牙烤鮪魚佐番茄洋蔥醬等，為父親們創造味蕾驚喜。 台北喜來登比薩屋推出「夏日海鮮季」。圖/台北喜來登提供 天成文旅華山町餐酒館，七夕推薦「主廚精選情人節炭烤海鮮盤」，豐富海鮮包含波士頓龍蝦、Q彈中卷及鮮甜蛤蜊，與摯愛共享濃情美味。圖/天成文旅提供 台中港酒店周六晚間推出多元主菜無限放題的「樂滿地自助晚餐」。圖/台中港酒店提供 天成文旅華山町餐酒館，活動期間內於社群拍照打卡，即可享精選飲品買一送一，多款精選調酒可供選擇，每款最高價值400元。圖/天成文旅提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

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