有你共創打造日本 Makuake 冠軍傘王！ROLLS MAX 募資突破 5,200 萬刷新紀錄

來自台灣、致力於創新產品國際化的跨境行銷公司「 有你共創 」，再創海外市場話題！近期旗下子公司「 優嘖國際 」攜手臺灣優秀設計團隊的折疊傘新品「ROLLS MAX」，在日本最大募資平台 Makuake 寫下驚人成績，一個月突破 5,200 萬日圓、超過 6,000 名支持者參與，榮登平台雨具類冠軍，並成功刷新過去傘類最高應援紀錄，成為日本媒體與消費者口耳相傳的矚目新星。

有你共創透過台日團隊合作，攜手 ROLLS MAX 寫下 5,200 萬募資佳績。圖／有你共創提供

作為 ROLLS MAX 日本專案成功的幕後推手，有你共創憑藉深耕當地的營運經驗與整合行銷策略，並透過台日團隊合作，從產品命名、頁面設計到前測分析、優惠波段與社群經營，每一個轉換點都精準呼應日本使用者痛點，不論是「常忘傘」、「傘太小」、「收納不便」等問題，皆以其獨家特色一一破解。

從點擊到下單，有你共創優化消費者轉換旅程

有你共創團隊導入超過 9,500 名 LINE 訂閱者作為暖身，並透過 A/B 測試優化專案主視覺與核心文案，例如使用「紳士黑」等高共感命名強化情境想像，成功讓 ROLLS MAX 在募資公開首日便突破 1,000 名支持者，並於兩週內刷新日本傘類最高紀錄。本次成果不僅超過一般 Makuake 傘類平均的 7 倍，更榮獲 Makuake 官方 LINE、IG、首頁推薦，全平台曝光聲量飆升。

ROLLS MAX 採用收納技術專利，成功打進日本市場。圖／有你共創提供

ROLLS MAX 採用台灣專利「即時收納技術」，可在 2 秒內完成收傘，大幅改善使用者進出商場、車站時的收納困擾，搭配 140cm 超大傘面以及材質全面升級，讓眾多過去對折疊傘「又小又難收」的日本使用者讚嘆，這是第一次感受到折疊傘可以同時滿足大、好收又不濕手的選擇。「我們從不只是賣產品，而是賣一個被理解的生活選擇。」執行團隊表示，「ROLLS MAX 能在日本獲得迴響，證明真正解決問題的產品，即便來自海外，也能贏得當地市場的青睞。」

台灣設計 × 日本驗證！從產品力到品牌力的成功複製

此次專案的高度關注，不僅來自於產品創新，更來自「台灣品牌能不能打入日本市場」的集體期盼。ROLLS MAX 成功登頂後，包括 antenna、VOIX、INTERNETCOM、Tokyo Days 等 8 家日本媒體也接連報導，數量為一般募資專案數倍之多。ROLLS MAX 成功的背後，是來自台灣團隊對產品與市場的雙重理解與整合執行力的體現。

有你共創透過精準的整合行銷策略，協助 ROLLS MAX 放大品牌力。圖／有你共創提供

「我們希望協助台灣創新產品，在世界找到理解它的舞台。」有你共創總經理林倫慶補充，這場 ROLLS MAX 的熱銷，不只是募資金額上的勝利，更證明台灣品牌經過精準包裝與市場驗證後，在日本市場有絕對的競爭力與擴散力。

商品推薦