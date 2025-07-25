Dream Plaza正式開幕 談業績目標統一超佛系 羅智先：交給大眾決定

統一集團接手誠品信義店開出最新百貨據點Dream Plaza於今日正式開幕，面對信義商圈激烈的競爭，統一集團董事長羅智先、統一集團美麗事業董事長高秀玲，一起現身分享對Dream Plaza的規畫與想法。

羅智先首先表達信義商圈非常熱鬧，「Dream Plaza定位為個人身心靈交流的場域，是人與人連結的場域，我們朝這個方向去建立，至於會不會在商圈形成競爭，我們持續觀察」。談到業績期待，統一也是非常佛系，羅智先說，「營業額交給社會大眾決定，時間到了就知道」。至於花了多少預算打造Dream Plaza？羅智先幽默回應，「預算的部分，我看到很多報導有給我們很多數字，但我們實際的花費是報導的三倍左右。」

談到信義商圈的百貨列強競爭，羅智先有自己的想法，他說「市場是不是成長，只有市場領導者會關心，對市場非領導者而言，市場是否擴大這不是問題，非領導者想的是重新分配市場，我們距離市場地位還有很大距離，所幸我們不需要去思考這個問題，就專心把我們想做的實現。」

這次開出全台最大星巴克，更是統一集團與星巴克西雅圖總部，經過一年來的衝突、溝通與折衷，最後雙方妥協同意呈現具有台灣在地色彩的星巴克。羅智先強調「我認為這間星巴克非常特別，未來在世界其他地方不可能複製。」談到這次特製全台最大星巴克的費用，他說「非常昂貴的數字，我每天看大數字的人，我都非常有記憶點。」

高秀玲分享「這間星巴克我們希望把東方的素材加進來，西雅圖堅持的色系，跟我們想要的不一樣，過去的星巴克不會有那麼多的色彩，但我們只是想呈現吸引人的星巴克，『打造吸引人的星巴克」最後也是靠這點共識，讓星巴克總部同意。」

談到Dream Plaza的呈現與消費者的回饋，羅智先表示「未來日子還非常長，消費者會給我們更多回饋，我們會持續優化，這是永無止盡地一條路」。 Dream Plaza打造全台最大星巴克，歷經一年多跟星巴克總部來回溝通協調。記者沈昱嘉／攝影

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