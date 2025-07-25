快訊

立院全數封殺！大法官人事賴清德再被打臉 這2位連綠委都跑票

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

信義區新地標開吃！LillA導入TCRC聯名汲引調酒 打造跨夜微醺餐桌

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
汲引紅白酒。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
汲引紅白酒。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主打「新加州料理」的開展餐飲集團首個自創品牌LillA，宣布正式進駐台北信義區新地標Dream Plaza統一信義百貨，將於7月29日起試營運。睽違兩年重回市場，LillA此次不僅推出全新菜單，更導入跨夜營業型態與On Tap汲引酒款，其中兩款聯名調酒由知名酒吧TCRC & BAR HOME 主理人黃奕翔操刀，結合紅白酒與琴酒，打造都會風味的新餐飲體驗。

LillA創立於2022年，品牌名靈感來自「Little LA」，結合加州洛杉磯的多元文化與亞洲料理的細緻度，致力於打造兼具自由與溫度的新美式風格。這次選址信義區Dream Plaza一樓，擁有獨立出入口，並延長營業時間至凌晨12點（週末至2點），搭配週五、六限定DJ演出，打造出更貼近夜生活脈動的用餐體驗。

「LillA由『BOTTLESS 非瓶』及『SALT&STONE』的幕後團隊聯手打造，具有堅強實力。」開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示：「信義店落腳潮流中心信義區，在菜單與營業形式上都做了大規模的突破，希望提供給消費者耳目一新的感受之餘，更有信心成為信義區最美味的酒吧、最療癒的餐廳，體驗不一樣的美式料理。」

菜色方面，由「BOTTLESS 非瓶」主廚劉世堯與趙韓淞聯手設計，從「川味口水雞肉丸」到「18oz帶骨肋眼牛排」，混合東西方特色，融合異國香料與美式經典，從開胃菜、主餐到甜點層次分明。甜點則由「SALT&STONE」烘焙主廚池宮秀三製作，人氣巨大花生巧克力夢幻聖代回歸，是竹北店呼聲最高的招牌甜點之一。

酒款部分，LillA導入10款汲引酒精飲品，以自然果實酒與紅白酒為主體，跳脫傳統調酒與生啤印象。其中兩款由黃奕翔設計的桑格利亞，預計8月中開賣，強調口感清爽、風味平衡，為夏日聚會增添儀式感。

試營運期間至8月31日，LillA同步推出Dream Plaza限定優惠，全品項享88折，單筆滿1500元即贈指定飲品一杯。

◎LillA｜Dream Plaza統一信義百貨

．試營運期間：7月29日至8月31日

．地址：台北市信義區高路11號1樓

．營業時間：

週日至週四：11:00～24:00

週五至週六：11:00～02:00

．電話：02-27207889

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LillA這次選址信義區Dream Plaza一樓，擁有獨立出入口，並延長營業時間至凌晨12點（週末至2點）。圖／開展餐飲集團提供
LillA這次選址信義區Dream Plaza一樓，擁有獨立出入口，並延長營業時間至凌晨12點（週末至2點）。圖／開展餐飲集團提供
開展餐飲集團首個自創品牌LillA，進駐信義區新地標Dream Plaza統一信義百貨。圖／開展餐飲集團提供
開展餐飲集團首個自創品牌LillA，進駐信義區新地標Dream Plaza統一信義百貨。圖／開展餐飲集團提供
川味口水雞肉丸。圖／開展餐飲集團提供
川味口水雞肉丸。圖／開展餐飲集團提供
18oz.帶骨肋眼。圖／開展餐飲集團提供
18oz.帶骨肋眼。圖／開展餐飲集團提供

料理 甜點 調酒

延伸閱讀

Pierre Hermé信義區首間內用空間！台北艾麗酒店雙人午茶限時登場

從信義誠品到Dream Plaza的挑戰 餐飲營造亮點 精神象徵待補

歡慶星巴克DREAM PLAZA開幕「買一送一」！網友笑：新開店不適用

URBAN PARADISE進駐Dream Plaza 饗賓：盼信義區成精品buffet聚落

相關新聞

My Emirates Pass超神！哈里發塔、樂園、觀巴都可享優惠

阿聯酋航空邀請旅客在盛夏時節飛往四季皆宜的杜拜，盡情享受世界級的舒適體驗與精采冒險。為了讓旅程更臻完美，阿聯酋航空推出「...

「買一送一」看這裡！海鮮盛宴登場 搭配佳節優惠盡出

炎夏捎來海港鮮滋味！各家星飯店針對即將到來的父親節與情人節，除了端出各種生猛海味，也大打「買一送一」優惠，增添過節情味，...

Dream Plaza正式開幕 談業績目標統一超佛系 羅智先：交給大眾決定

統一集團接手誠品信義店開出最新百貨據點Dream Plaza於今日正式開幕，面對信義商圈激烈的競爭，統一集團董事長羅智先...

信義區新地標開吃！LillA導入TCRC聯名汲引調酒 打造跨夜微醺餐桌

主打「新加州料理」的開展餐飲集團首個自創品牌LillA，宣布正式進駐台北信義區新地標Dream Plaza統一信義百貨，...

台灣在地香氛品牌「炫日芬」 讓《台灣味》飄香國際

台灣在地香氛品牌「Hsuan Ri Fen炫日芬」，以「氣味記憶」空氣的形狀為出發點，將台灣的自然景色、人文風情與情感記...

adidas Originals西門經典店煥新融入「台灣感性」薄底鞋家族完整呈現

adidas Originals西門經典店煥新開幕，這次全棟以「夏日時尚 × 台灣感性」為題全新呈現，凸顯年輕世代個性主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。