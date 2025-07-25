信義區新地標開吃！LillA導入TCRC聯名汲引調酒 打造跨夜微醺餐桌

主打「新加州料理」的開展餐飲集團首個自創品牌LillA，宣布正式進駐台北信義區新地標Dream Plaza統一信義百貨，將於7月29日起試營運。睽違兩年重回市場，LillA此次不僅推出全新菜單，更導入跨夜營業型態與On Tap汲引酒款，其中兩款聯名調酒由知名酒吧TCRC & BAR HOME 主理人黃奕翔操刀，結合紅白酒與琴酒，打造都會風味的新餐飲體驗。

LillA創立於2022年，品牌名靈感來自「Little LA」，結合加州洛杉磯的多元文化與亞洲料理的細緻度，致力於打造兼具自由與溫度的新美式風格。這次選址信義區Dream Plaza一樓，擁有獨立出入口，並延長營業時間至凌晨12點（週末至2點），搭配週五、六限定DJ演出，打造出更貼近夜生活脈動的用餐體驗。

「LillA由『BOTTLESS 非瓶』及『SALT&STONE』的幕後團隊聯手打造，具有堅強實力。」開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示：「信義店落腳潮流中心信義區，在菜單與營業形式上都做了大規模的突破，希望提供給消費者耳目一新的感受之餘，更有信心成為信義區最美味的酒吧、最療癒的餐廳，體驗不一樣的美式料理。」

菜色方面，由「BOTTLESS 非瓶」主廚劉世堯與趙韓淞聯手設計，從「川味口水雞肉丸」到「18oz帶骨肋眼牛排」，混合東西方特色，融合異國香料與美式經典，從開胃菜、主餐到甜點層次分明。甜點則由「SALT&STONE」烘焙主廚池宮秀三製作，人氣巨大花生巧克力夢幻聖代回歸，是竹北店呼聲最高的招牌甜點之一。

酒款部分，LillA導入10款汲引酒精飲品，以自然果實酒與紅白酒為主體，跳脫傳統調酒與生啤印象。其中兩款由黃奕翔設計的桑格利亞，預計8月中開賣，強調口感清爽、風味平衡，為夏日聚會增添儀式感。

試營運期間至8月31日，LillA同步推出Dream Plaza限定優惠，全品項享88折，單筆滿1500元即贈指定飲品一杯。

◎LillA｜Dream Plaza統一信義百貨

．試營運期間：7月29日至8月31日

．地址：台北市信義區高路11號1樓

．營業時間：

週日至週四：11:00～24:00

週五至週六：11:00～02:00

．電話：02-27207889

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 LillA這次選址信義區Dream Plaza一樓，擁有獨立出入口，並延長營業時間至凌晨12點（週末至2點）。圖／開展餐飲集團提供 開展餐飲集團首個自創品牌LillA，進駐信義區新地標Dream Plaza統一信義百貨。圖／開展餐飲集團提供 川味口水雞肉丸。圖／開展餐飲集團提供 18oz.帶骨肋眼。圖／開展餐飲集團提供

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