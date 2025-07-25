台灣在地香氛品牌「炫日芬」 讓《台灣味》飄香國際

台灣在地香氛品牌「Hsuan Ri Fen炫日芬」，以「氣味記憶」空氣的形狀為出發點，將台灣的自然景色、人文風情與情感記憶，萃取進一瓶瓶香水之中，堅持以台灣為香氛靈魂的根基，研發出以台灣原生香料「馬告」為基底的不同風味香水，讓「台灣味」飄香國際。

品牌創辦人暨調香師陳炫良，自2019年起便以「旅程中的氣味筆記」為創作靈感，開啟香氛設計之路。品牌初衷，是希望將香水從純粹的時尚消費品，轉化為人們生活中的情感載體。

2020年推出首款以台灣原生香料「馬告」為基底的香水，即成為品牌代表作之一，揉合了檸檬、柑橘與辛香的氣息，帶來宛如清晨山林般的清新醒神，獲得眾多在地支持者及國際旅客青睞。

陳炫良表示，香水就是有味道的空氣，一瓶香水的誕生，往往來自數十種甚至上百種香料的排列組合，每一款配方都經過無數次修正與測試，才能成就一支協調又富層次感的香氣作品。

在品牌發展歷程中，「炫日芬」始終堅持以台灣為香氛靈魂的根基，陸續推出多款別具意義的作品。如2021年的「焦點香水」與「隱約香水」，分別以溫暖木質香氣與白花系調性，建構出優雅又不張揚的氣息；而2025年初推出的「山迴」與「TRUE」香水，則將品牌推上氣味語言的新高峰。

「山迴」香水歷時三年研發，靈感來自台灣山海壯闊的自然景色，融合馬告的辛香與馥奇調的沉穩，透過嗅覺體驗，喚起人們對台灣土地的深刻印象。「TRUE」香水則是一款草木調作品，搭配土壤、陽光、綠植的氣息交織，彷彿在都市生活中尋得一處靜謐綠洲，展現品牌對自然與人之間連結的詮釋。

不僅追求香氛創作的純粹與美感，「炫日芬」更將產品安全與環境友善視為品牌核心。所有使用的香料皆需通過國際分析報告（COA）與安全資料表（MSDS/SDS）檢驗，並符合歐盟IFRA對原料使用的嚴格規範，確保對人體與環境皆無負擔。

同時，產品製程遵循ISO 22716國際化妝品良好製造規範，並完成台灣衛福部化妝品法規，與環保廢棄物申報流程，讓消費者在使用每一瓶香水時，都能感受到來自品牌的用心與安心。

在永續實踐方面，品牌核心香料「馬告」的來源更具社會意義。陳炫良說，馬告多分布於海拔900至1,200公尺的台灣原鄉部落，由於生長環境限制、採集不易，品牌選擇以類契作方式與原鄉合作收購，並承諾每年提撥部分收益回饋部落，協助信義鄉人和國小學童與在地運動員培訓，實踐取之於土地、用之於土地的永續精神。

陳炫良強調，「炫日芬」不只是做香水，還想讓更多人透過氣味，去認識台灣這塊土地。因此，在創作每一款香水時，團隊不僅參考國際潮流，更著重氣味所傳遞的文化價值與故事脈絡。透過香氛傳遞台灣的情感與風土特色，讓來自不同文化背景的人們，都能透過氣味建立情感共鳴。

未來，「炫日芬」將持續推出更多融合台灣文化與國際香氛語言的作品，同時拓展品牌於亞洲與國際市場的影響力，讓來自台灣的香氣與故事，能被更多人聞見與記住。

另外，品牌也將陸續參與國際香氛展覽與文化交流活動，進一步推廣台灣香氛工藝之美，讓世界認識來自台灣土地的氣味記憶點。 品牌創辦人暨調香師陳炫良，自2019年起便以「旅程中的氣味筆記」為創作靈感。業者提供

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