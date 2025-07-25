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adidas Originals西門經典店煥新融入「台灣感性」薄底鞋家族完整呈現

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Originals西門經典店煥新開幕。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店煥新開幕。圖／adidas Originals提供

adidas Originals西門經典店煥新開幕，這次全棟以「夏日時尚 × 台灣感性」為題全新呈現，凸顯年輕世代個性主張。三葉草薄底鞋家族也隨著西門店新開幕正式登台，首次在台灣完整亮相。

新舊台北交錯、充滿青春感的西門町，今夏adidas Originals以台灣獨特美學為設計調味，以鐵窗花、花磚、復古招牌等復古台味日常，呈現個性台味摩登氛圍。店外玻璃以鐵窗花妝點，店內一樓以花磚、街景、LED、招牌、門牌等點綴空間，勾勒出熟悉的西門記憶，化身為「愛迪達修改店」。

西門經典一樓服飾以夏日旅行為主，呈現多款充滿度假氣息的服飾單品；二樓空間adidas Originals以西門六大街區為靈感，將各地標的風格文化轉化為服裝造型陳列；三樓以360度環繞式鞋牆全面展開，展示全系列三葉草薄底鞋家族：田徑、芭蕾、賽車與跆拳道四大薄底鞋型與 adidas Originals熱門鞋款全方位展示，立體層架構築空間動線。去年熱烈迴響的Style Your T-TOE原創改造活動，今夏也於西門經典店登場，提供多款夏日風格飾品，為三葉草薄底鞋注入個人風格。

同時三樓入口展區，開幕期間特別規劃兩區鞋款藝術展示。adidas Originals攜手插畫藝術家林彥良，由原創角色「夢想犬Cloudy」衍伸設計的「三葉草小夥伴 」玩偶掛飾，推出四種不同風格角色四色亮相。另一面鞋牆，展示全系列「彩色光譜」Handball Spezial，以微型藝術展概念打造，燈光呼應季節色彩變換，除了夏日推出的5色鞋款，也搶先展示出即將陸續上市的7色秋冬色系。

adidas Originals西門經典店開幕限定活動，7月25日起該店單筆消費滿5,000元，並包含三葉草薄底鞋家族或T-TOE鞋款 ，即可獲得「三葉草小夥伴掛飾及西門限定加碼Style Your T-TOE原創改造包」一組，數量有限送完為止。此外，凡購買三葉草薄底鞋家族或T-TOE鞋款，西門經典門市再加碼推出「鞋款改造服務」，於每周一至周五平日時段，提供專屬特殊鞋帶設計與鞋款改造體驗，每日限量15名。

adidas Originals西門經典店三葉草薄底鞋家族完整亮相。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店三葉草薄底鞋家族完整亮相。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店三葉草薄底鞋家族完整亮相。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店三葉草薄底鞋家族完整亮相。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店融入台味復古元素。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店融入台味復古元素。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店融入台味復古元素。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店融入台味復古元素。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店內部空間。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店內部空間。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店內部空間。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店內部空間。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店開幕限定活動，7月25日起該店單筆消費滿5,000元，並包含三葉草薄底鞋家族或T-TOE鞋款 ，即可獲得「三葉草小夥伴掛飾及西門限定加碼Style Your T-TOE原創改造包」一組，數量有限送完為止。圖／adidas Originals提供
adidas Originals西門經典店開幕限定活動，7月25日起該店單筆消費滿5,000元，並包含三葉草薄底鞋家族或T-TOE鞋款 ，即可獲得「三葉草小夥伴掛飾及西門限定加碼Style Your T-TOE原創改造包」一組，數量有限送完為止。圖／adidas Originals提供

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