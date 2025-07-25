adidas Originals西門經典店煥新融入「台灣感性」薄底鞋家族完整呈現

adidas Originals西門經典店煥新開幕，這次全棟以「夏日時尚 × 台灣感性」為題全新呈現，凸顯年輕世代個性主張。三葉草薄底鞋家族也隨著西門店新開幕正式登台，首次在台灣完整亮相。

新舊台北交錯、充滿青春感的西門町，今夏adidas Originals以台灣獨特美學為設計調味，以鐵窗花、花磚、復古招牌等復古台味日常，呈現個性台味摩登氛圍。店外玻璃以鐵窗花妝點，店內一樓以花磚、街景、LED、招牌、門牌等點綴空間，勾勒出熟悉的西門記憶，化身為「愛迪達修改店」。

西門經典一樓服飾以夏日旅行為主，呈現多款充滿度假氣息的服飾單品；二樓空間adidas Originals以西門六大街區為靈感，將各地標的風格文化轉化為服裝造型陳列；三樓以360度環繞式鞋牆全面展開，展示全系列三葉草薄底鞋家族：田徑、芭蕾、賽車與跆拳道四大薄底鞋型與 adidas Originals熱門鞋款全方位展示，立體層架構築空間動線。去年熱烈迴響的Style Your T-TOE原創改造活動，今夏也於西門經典店登場，提供多款夏日風格飾品，為三葉草薄底鞋注入個人風格。

同時三樓入口展區，開幕期間特別規劃兩區鞋款藝術展示。adidas Originals攜手插畫藝術家林彥良，由原創角色「夢想犬Cloudy」衍伸設計的「三葉草小夥伴 」玩偶掛飾，推出四種不同風格角色四色亮相。另一面鞋牆，展示全系列「彩色光譜」Handball Spezial，以微型藝術展概念打造，燈光呼應季節色彩變換，除了夏日推出的5色鞋款，也搶先展示出即將陸續上市的7色秋冬色系。

adidas Originals西門經典店開幕限定活動，7月25日起該店單筆消費滿5,000元，並包含三葉草薄底鞋家族或T-TOE鞋款 ，即可獲得「三葉草小夥伴掛飾及西門限定加碼Style Your T-TOE原創改造包」一組，數量有限送完為止。此外，凡購買三葉草薄底鞋家族或T-TOE鞋款，西門經典門市再加碼推出「鞋款改造服務」，於每周一至周五平日時段，提供專屬特殊鞋帶設計與鞋款改造體驗，每日限量15名。 adidas Originals西門經典店三葉草薄底鞋家族完整亮相。圖／adidas Originals提供 adidas Originals西門經典店三葉草薄底鞋家族完整亮相。圖／adidas Originals提供 adidas Originals西門經典店融入台味復古元素。圖／adidas Originals提供 adidas Originals西門經典店融入台味復古元素。圖／adidas Originals提供 adidas Originals西門經典店內部空間。圖／adidas Originals提供 adidas Originals西門經典店內部空間。圖／adidas Originals提供 adidas Originals西門經典店開幕限定活動，7月25日起該店單筆消費滿5,000元，並包含三葉草薄底鞋家族或T-TOE鞋款 ，即可獲得「三葉草小夥伴掛飾及西門限定加碼Style Your T-TOE原創改造包」一組，數量有限送完為止。圖／adidas Originals提供

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