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有行旅／日本冠軍名店 嘗皇室越前蟹

聯合報／ 本報訊

越前蟹，唯一皇室獻上蟹，更是日本全國最先綁上標籤的品牌蟹，跟著有行旅前往福井，精選福井三家米其林一星評價的越前蟹料理，其中日本公認第一名的螃蟹專門店「川喜」，品嘗米其林一星認證的水煮越前蟹的新鮮美味，入住福井排名第一的「黑龍酒造」打造獨棟溫泉別墅「歡宿緣」，不管旅宿或餐食，都一舉拿下福井之最。

有行旅「舌尖上的邂逅 皇室越前蟹美饌」五天四夜旅程，十二月一日至十二月五日。全行程都有一對一說明會，報名可洽02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網

日本 螃蟹 皇室 米其林 出國旅遊

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