漫畫博覽會登場 5天上看3億商機

第廿四屆漫畫博覽會昨於世貿一館登場，今年首度與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展攜手，共計一二○家廠商、逾一千兩百個攤位參展。為了搶限量福袋，開展前一天就有漫迷在場外排隊，直到昨開展前，估有三萬漫迷在場外等候。

由中華動漫出版同業協進會主辦的漫博會，堪稱是動漫迷年度盛事，不僅有人氣聲優、漫畫家簽名會，還有各種限量商品。主辦單位估計，五天參觀人潮六十五萬人、上看三億商機。

本屆漫博會結合動漫、玩具公仔與電玩電競三大領域，許多線上產品也打造實體展位試水溫，出版社則是努力為紙本書打造電子書無法享有的體驗，包括東立出版社推角色專屬香水與香氛。

動漫電影「鬼滅之刃」即將上演，代理商木棉花國際也在漫博推出「戰無限城—鬼滅之刃 特設展區」，讓作品中鬼的大本營—無限城搶先現身。攤位入口處也以無限城為概念發想，派出炭治郎、善逸、伊之助、水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍一起迎接漫迷。

至於文策院主辦的台灣漫畫館，今年以「漫畫極光，台漫的魔幻饗宴」為策展主題，展出超過五十部熱門台漫作品，包括高人氣網漫「我的秘書總想殺了我！」、「妖怪五星好評」等，還邀球星彭政閔與漫畫家楊白暢談新作「一百萬次的揮棒」。文化部長李遠昨也來觀展，在留言牆寫下「台灣加油」。

第24屆漫畫博覽會昨於世貿一館登場。主辦單位估計，五天參觀人潮65萬人、上看3億商機。記者陳宛茜／攝影

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