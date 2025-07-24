肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」正式登台！肉汁醬、薯泥再配咔啦雞腿排

曾在韓國社群平台引起熱烈討論的肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」今夏正式登台，堆疊出肉汁醬、炸雞、薯泥等食材的豐富層次，預計7月29日正式上市。

肯德基所推出的「Tower Burger」系列，過去曾於國際市場獲得許多粉絲，今年4月在韓國推出新口味後，也引起了一波社群話題。本次台灣肯德基在台推出升級版「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」，首度選用質地蓬鬆柔軟的布里歐麵包，搭配招牌咔啦雞腿排，佐以滑順綿密的薯泥、金黃酥脆的薯餅與切達起司片，另外再淋上鹹香的肉汁醬，帶來多重的層次口味。

「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」預計於7月29日正式開賣，單點139元，另外還有經典餐、雞汁飯餐、雙享餐、XL全明星餐、雙人餐等不同套餐方案，每套194～359元。針對PK雙饗卡APP會員，自即日起可提前開放預購，嚐鮮餐內含肉汁薯泥咔啦雞腿堡、中杯百事可樂，每套159元。

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