吉友們集合啦！CASETiFY聯名「吉伊卡哇」開泳池派對 立體耳機殼必收

吉友們注意啦！CASETiFY再度攜手日本超人氣療癒IP《吉伊卡哇》，推出全新「夏日泳池派對」主題聯名系列，延續去年冒險旅程主題，本次聯名角色包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔與新登場角色獅薩，全都一起換上夏日應景的星星墨鏡與游泳圈造型，7月25日上午10點正式開賣。

全新聯名系列主打多款珍藏版電子配件，包括超立體造型的「吉伊卡哇日光浴珍藏版耳機保護殼」，還附上可拆式太陽眼鏡配件、以柔軟矽膠打造的「吉伊卡哇夏日派對手機吊飾」、以及首推專屬字體的「吉伊卡哇泳池派對客製化手機殼」。角色設計融入夏季風格印花、冰棒、太陽眼鏡等元素，療癒又吸睛。

同步推出限量「吉伊卡哇泳圈珍藏版手機支架」，讓角色們坐上立體造型泳圈，成為追劇、自拍與視訊的可愛支撐；此外，CASETiFY台灣官網同步推出3款「吉伊卡哇精裝禮盒」，每盒內含手機殼、MagSafe鏡面手機支架與Snappy卡套支架。還有只送不賣的限量「泳圈造型支架」，凡購買3件以上吉伊卡哇聯名商品或精裝禮盒即可獲得。

而RHINOSHIELD犀牛盾搭上「漫畫博覽會」熱潮，即日起至8月11日推出動漫季活動 ，指定人氣IP角色周邊商品享8.5折優惠，包括《咒術迴戰》、《排球少年》、《寶可夢》、《哥吉拉》、《火影忍者》、《蠟筆小新 × 超級戰隊》、《伊藤潤二》、《哆啦 A 夢》，以及預計8月1日正式上市的《鬼滅之刃》等系列，從防摔手機殼、AirPods保護殼、GRIP手機支架，以及AquaStand磁吸水壺等。全站不限品項，單筆消費滿1,799元，再加贈「巴哈姆特動畫瘋」無廣告90天體驗序號。 優惠品項包含防摔手機殼、AirPods保護殼、GRIP手機支架，以及AquaStand磁吸水壺等。圖／犀牛盾提供 推出CASETiFY台灣官方網站限定的吉伊卡哇珍藏版禮盒，購買即贈限量「泳圈造型支架」。圖／CASETiFY提供 犀牛盾即日起至8月11日推出動漫季活動 ，指定人氣IP角色周邊商品享8.5折優惠。圖／犀牛盾提供 「吉伊卡哇泳圈珍藏版手機支架」有著超萌3D立體造型。圖／CASETiFY提供 優惠品項包含防摔手機殼、AirPods保護殼、GRIP手機支架，以及AquaStand磁吸水壺等。圖／犀牛盾提供 吉伊卡哇 × CASETiFY聯名系列7月25日上午10點正式開賣。圖／CASETiFY提供 吉伊卡哇 × CASETiFY聯名系列以夏日泳池派對為主題，與超人氣療癒 IP《吉伊卡哇》可愛角色們一同玩耍、享受日光浴。圖／CASETiFY提供 「吉伊卡哇日光浴珍藏版耳機保護殼」讓吉伊卡哇、小八貓和兔兔們以超立體造型現身，化身超可愛耳機保護殼。圖／CASETiFY提供

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