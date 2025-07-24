東區老錢風黃金地段！中美鐘錶統領店改裝完成 Cartier VIP室新亮相

傳統東區過去是台北市的商業精華地帶，從忠孝東路敦化北路交街口往東至延吉街、國父紀念館，也是今日人們口中「老錢風」的集散地。為慶祝中美鐘錶統領店全新開幕，中美鐘錶統領店特別與合作多年的卡地亞（Cartier）於7月24日起至8月11日舉行腕表新品鑑賞會，一次呈現2025新品與Cartier五大系列，並將全新VIP氣質空間、正式公開。

全新中美鐘錶統領店的空間是由法國建築事務所G4 Group設計，空間內宛如氣泡般通透輕盈的吊燈出自義大利品牌Giopato & Coombes的Bolle系列，整體牆面並散發典雅、沈穩氣息，亦是台灣首間經銷商導入卡地亞「全新香檳概念」。半開放式的鑑賞空間並提供了優渥的沙發區與吧台，輕鬆但保有隱私，同時牆面上再掛有繪製巴黎和平街13號卡地亞創始店的插畫，向品牌始源致意。

中美鐘錶與卡地亞歷經多年合作，目前家族第三代的創意總監Peter王奕超表示，10多年前當他第一次回到家裡就是從統領店的基層服務開始，因此記憶猶新。現今的中美鐘錶統領店大約30坪，而Cartier與VIP室便佔地約1/2，「空間內有著半個吧檯、一個隱密一點可以坐下來的沙發區，我們希望跟客人的距離不只在買賣的時候有接觸，鐘錶可以是生活的一部分，如果平日的下午剛好有空？也可以入內坐下，鑑賞新品；我們希望中美（鐘錶）與消費者的互動可以是一種重要的常態，就像你不會每次去畫廊就帶一幅畫回家，鐘錶也是可以平常就留心（的藝術品），從當今一線品牌的方向是什麼？它今年發表了什麼新作品、新挑戰？這都是精彩的、值得分享的地方。」

現場他並如數家珍介紹起卡地亞（Cartier）的2025新品與經典設計，從使用1899 MC自動上鍊機芯的Tank Louis Cartier全新大型款、還未曝光的Baignoire黃K金手鐲鑽表，其中Peter並特別推薦了「半鑲」設計的Panthère de Cartier表款，以交錯鑲嵌的方式，在鑽石光彩與價位間找到了甜蜜的平衡點。

中美鐘錶統領店地址為台北市忠孝東路四段231號一樓，可電洽：02-2781-7867，提前預約鑑賞。 Panthère de Cartier美洲豹黃K金鑲鑽迷你款腕表，25x20毫米玫瑰金鑲嵌鑽石、石英機芯，103萬元。圖／卡地亞提供 Tank Louis Cartier腕表大型款，18K黃金表殼、卡地亞1899 MC型自動上鍊機芯，50萬5,000元。圖／卡地亞提供 具鮮黃醒目黃色CM與綠色中文字樣的中美鐘錶，已是在台北扎根三代的老牌高級鐘表通路。圖／中美鐘錶提供 中美鐘錶統領店與卡地亞（Cartier）於7月24日起至8月11日舉行腕表新品鑑賞會，並將全新VIP氣質空間、正式公開。圖／中美鐘錶提供 Baignoire de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、石英機芯，84萬元。圖／卡地亞提供 中美鐘錶的Cartier VIP室內，有著舒適優渥的沙發區與吧檯，牆面上再掛有繪製巴黎和平街13號卡地亞創始店的插畫，向品牌始源致意。圖／中美鐘錶提供

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