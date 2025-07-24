快訊

下大雨仍堅守！罷團力拼726大罷免凱道破萬人 北市警急管制景福門

北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

聽新聞
0:00 / 0:00

東區老錢風黃金地段！中美鐘錶統領店改裝完成 Cartier VIP室新亮相

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中美鐘錶創意總監Peter王奕超對Cartier如數家珍、並展現出對手表的熱情與專業。記者釋俊哲／攝影
中美鐘錶創意總監Peter王奕超對Cartier如數家珍、並展現出對手表的熱情與專業。記者釋俊哲／攝影

傳統東區過去是台北市的商業精華地帶，從忠孝東路敦化北路交街口往東至延吉街、國父紀念館，也是今日人們口中「老錢風」的集散地。為慶祝中美鐘錶統領店全新開幕，中美鐘錶統領店特別與合作多年的卡地亞（Cartier）於7月24日起至8月11日舉行腕表新品鑑賞會，一次呈現2025新品與Cartier五大系列，並將全新VIP氣質空間、正式公開。

全新中美鐘錶統領店的空間是由法國建築事務所G4 Group設計，空間內宛如氣泡般通透輕盈的吊燈出自義大利品牌Giopato & Coombes的Bolle系列，整體牆面並散發典雅、沈穩氣息，亦是台灣首間經銷商導入卡地亞「全新香檳概念」。半開放式的鑑賞空間並提供了優渥的沙發區與吧台，輕鬆但保有隱私，同時牆面上再掛有繪製巴黎和平街13號卡地亞創始店的插畫，向品牌始源致意。

中美鐘錶與卡地亞歷經多年合作，目前家族第三代的創意總監Peter王奕超表示，10多年前當他第一次回到家裡就是從統領店的基層服務開始，因此記憶猶新。現今的中美鐘錶統領店大約30坪，而Cartier與VIP室便佔地約1/2，「空間內有著半個吧檯、一個隱密一點可以坐下來的沙發區，我們希望跟客人的距離不只在買賣的時候有接觸，鐘錶可以是生活的一部分，如果平日的下午剛好有空？也可以入內坐下，鑑賞新品；我們希望中美（鐘錶）與消費者的互動可以是一種重要的常態，就像你不會每次去畫廊就帶一幅畫回家，鐘錶也是可以平常就留心（的藝術品），從當今一線品牌的方向是什麼？它今年發表了什麼新作品、新挑戰？這都是精彩的、值得分享的地方。」

現場他並如數家珍介紹起卡地亞（Cartier）的2025新品與經典設計，從使用1899 MC自動上鍊機芯的Tank Louis Cartier全新大型款、還未曝光的Baignoire黃K金手鐲鑽表，其中Peter並特別推薦了「半鑲」設計的Panthère de Cartier表款，以交錯鑲嵌的方式，在鑽石光彩與價位間找到了甜蜜的平衡點。

中美鐘錶統領店地址為台北市忠孝東路四段231號一樓，可電洽：02-2781-7867，提前預約鑑賞。

Panthère de Cartier美洲豹黃K金鑲鑽迷你款腕表，25x20毫米玫瑰金鑲嵌鑽石、石英機芯，103萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金鑲鑽迷你款腕表，25x20毫米玫瑰金鑲嵌鑽石、石英機芯，103萬元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier腕表大型款，18K黃金表殼、卡地亞1899 MC型自動上鍊機芯，50萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier腕表大型款，18K黃金表殼、卡地亞1899 MC型自動上鍊機芯，50萬5,000元。圖／卡地亞提供
具鮮黃醒目黃色CM與綠色中文字樣的中美鐘錶，已是在台北扎根三代的老牌高級鐘表通路。圖／中美鐘錶提供
具鮮黃醒目黃色CM與綠色中文字樣的中美鐘錶，已是在台北扎根三代的老牌高級鐘表通路。圖／中美鐘錶提供
中美鐘錶統領店與卡地亞（Cartier）於7月24日起至8月11日舉行腕表新品鑑賞會，並將全新VIP氣質空間、正式公開。圖／中美鐘錶提供
中美鐘錶統領店與卡地亞（Cartier）於7月24日起至8月11日舉行腕表新品鑑賞會，並將全新VIP氣質空間、正式公開。圖／中美鐘錶提供
Baignoire de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、石英機芯，84萬元。圖／卡地亞提供
Baignoire de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、石英機芯，84萬元。圖／卡地亞提供
中美鐘錶的Cartier VIP室內，有著舒適優渥的沙發區與吧檯，牆面上再掛有繪製巴黎和平街13號卡地亞創始店的插畫，向品牌始源致意。圖／中美鐘錶提供
中美鐘錶的Cartier VIP室內，有著舒適優渥的沙發區與吧檯，牆面上再掛有繪製巴黎和平街13號卡地亞創始店的插畫，向品牌始源致意。圖／中美鐘錶提供

品牌 鑽石 巴黎 法國 建築 東區 義大利 消費者 藝術品 紀念館

延伸閱讀

華信假期金廈小三通 訂購指定產品有優惠回饋

華信假期金廈小三通加碼 入住指定飯店享免費升等房型

世大運／中華男女排同獲第6名 總教練歸功團隊努力

台南市東區便當店冒濃煙 消防滅火初判冷凍櫃底部電氣走火

相關新聞

東區老錢風黃金地段！中美鐘錶統領店改裝完成 Cartier VIP室新亮相

傳統東區過去是台北市的商業精華地帶，從忠孝東路敦化北路交街口往東至延吉街、國父紀念館，也是今日人們口中「老錢風」的集散地...

邵雨薇酷擁MK「吐司包」日夜都迷人 PEDRO Demi包台灣獨家海洋藍新色

不用特別花心思搭配的簡約設計包款，最適合忙碌的都會女性，最好通勤或出遊逛街使用都毫無違和，一包帶來使用效益最大化。

宏碁新款AI電競與創作筆電登場 Acer Day搶攻玩家需求

一年一度的宏碁暑期盛事「2025 Acer Day」開跑，除了主推的Copilot+ PC Acer Swift Edg...

劉以豪、謝欣穎站台Prada 2025秋冬新裝 Raw Glamour直面美學本質

Prada今日於微風本館品牌專賣店進行了2025秋冬媒體預覽。本季以Raw Glamour為題，直面並反思美的本質。活動...

3%酒感打造大人系午後 Horoyoi微醉聯手Waku+與CRO#FEE快閃

日本3%低酒精飲品品牌「HOROYOI微醉（ほろよい）」首度聯手兩大人氣質感系品牌——東區早午餐店「Waku+」與精品咖...

adidas台北城市限定ULTRABOOST 融入茄芷袋配色呈現復古潮

「茄芷袋」可以說是代表台灣庶民文化常被運用的設計符碼之一， adidas推出全新ULTRABOOST TAIPEI台北城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。