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邵雨薇酷擁MK「吐司包」日夜都迷人 PEDRO Demi包台灣獨家海洋藍新色

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
邵雨薇選用款，Michael Kors Romee樺木灰小型肩背提包，14,600元。圖／Michael Kors提供
邵雨薇選用款，Michael Kors Romee樺木灰小型肩背提包，14,600元。圖／Michael Kors提供

不用特別花心思搭配的簡約設計包款，最適合忙碌的都會女性，最好通勤或出遊逛街使用都毫無違和，一包帶來使用效益最大化。

Michael Kors自去年推出人氣包款Jordi小折包後，今年主力包款由Romee Bag接力，實用簡約的外型，作為通勤或輕旅行使用的都很適合，並由邵雨薇演繹Jet Set都會時尚穿搭

Romee Bag長形立體包身與蓬鬆柔軟的荔枝紋牛皮材質，讓包款又有「吐司包」的可愛暱稱。容量寬敞備有多個夾層，可以妥善收納隨身物品，頂部拉鍊與側邊暗釦設計則兼顧實用性，可拆卸的調節式皮革肩帶讓包款可以肩背、斜背與手提，隨著造型搭配展現多種樣貌。

邵雨薇以桑椹紅小型的Romee Bag，搭配印有MK2000標識圖案的黑白緞面套裝，呈現都會女子的率性裝扮；另一套以Michael Kors桑椹紅針織連身裙搭配樺木灰小型Romee Bag，呈現微性感的迷人樣貌，兩套造型分別展現都會女子在日與夜的不同樣貌與氛圍。

另外，PEDRO受歡迎的Demi皮革經典包也帶來新篇，以台灣限定色海洋藍為包款注入清新活力，洗鍊優雅的海洋藍色調，也為夏日穿搭帶來清爽活力感。

PEDRO Demi皮革經典包同樣是「極簡實用」的代表包款，全粒面牛皮皮革與簡約雕塑感輪廓，不論是通勤、旅行或派對時刻，都能應對不同場合使用。 PEDRO Demi皮革經典包「在地色彩系列」除了有台灣海洋限定色，也推出代表新加坡的紫紅色、中國的綠色、印尼的橙色等，運用色彩與在地文化呼應共鳴。台灣限定色將於7月25日起限量登場，僅在台灣獨家上市。

邵雨薇以Michael Kors桑椹紅針織連身裙搭配樺木灰小型Romee Bag。圖／Michael Kors提供
邵雨薇以Michael Kors桑椹紅針織連身裙搭配樺木灰小型Romee Bag。圖／Michael Kors提供

邵雨薇以桑椹紅小型的Romee Bag，搭配印有MK2000標識圖案的黑白緞面套裝。圖／Michael Kors提供
邵雨薇以桑椹紅小型的Romee Bag，搭配印有MK2000標識圖案的黑白緞面套裝。圖／Michael Kors提供

PEDRO Demi皮革經典包全球在地色彩系列。圖／PEDRO提供
PEDRO Demi皮革經典包全球在地色彩系列。圖／PEDRO提供

邵雨薇以Michael Kors的Romee Bag，演繹都會時尚穿搭。圖／Michael Kors提供
邵雨薇以Michael Kors的Romee Bag，演繹都會時尚穿搭。圖／Michael Kors提供

PEDRO Demi皮革經典包台灣限定色海洋藍，4,290元。圖／PEDRO提供
PEDRO Demi皮革經典包台灣限定色海洋藍，4,290元。圖／PEDRO提供

邵雨薇選用款，Michael Kors Romee桑葚紅小型肩背提包，14,600元。圖／Michael Kors提供
邵雨薇選用款，Michael Kors Romee桑葚紅小型肩背提包，14,600元。圖／Michael Kors提供

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