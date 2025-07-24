邵雨薇酷擁MK「吐司包」日夜都迷人 PEDRO Demi包台灣獨家海洋藍新色

不用特別花心思搭配的簡約設計包款，最適合忙碌的都會女性，最好通勤或出遊逛街使用都毫無違和，一包帶來使用效益最大化。

Michael Kors自去年推出人氣包款Jordi小折包後，今年主力包款由Romee Bag接力，實用簡約的外型，作為通勤或輕旅行使用的都很適合，並由邵雨薇演繹Jet Set都會時尚穿搭。

Romee Bag長形立體包身與蓬鬆柔軟的荔枝紋牛皮材質，讓包款又有「吐司包」的可愛暱稱。容量寬敞備有多個夾層，可以妥善收納隨身物品，頂部拉鍊與側邊暗釦設計則兼顧實用性，可拆卸的調節式皮革肩帶讓包款可以肩背、斜背與手提，隨著造型搭配展現多種樣貌。

邵雨薇以桑椹紅小型的Romee Bag，搭配印有MK2000標識圖案的黑白緞面套裝，呈現都會女子的率性裝扮；另一套以Michael Kors桑椹紅針織連身裙搭配樺木灰小型Romee Bag，呈現微性感的迷人樣貌，兩套造型分別展現都會女子在日與夜的不同樣貌與氛圍。

另外，PEDRO受歡迎的Demi皮革經典包也帶來新篇，以台灣限定色海洋藍為包款注入清新活力，洗鍊優雅的海洋藍色調，也為夏日穿搭帶來清爽活力感。

PEDRO Demi皮革經典包同樣是「極簡實用」的代表包款，全粒面牛皮皮革與簡約雕塑感輪廓，不論是通勤、旅行或派對時刻，都能應對不同場合使用。 PEDRO Demi皮革經典包「在地色彩系列」除了有台灣海洋限定色，也推出代表新加坡的紫紅色、中國的綠色、印尼的橙色等，運用色彩與在地文化呼應共鳴。台灣限定色將於7月25日起限量登場，僅在台灣獨家上市。

邵雨薇以Michael Kors桑椹紅針織連身裙搭配樺木灰小型Romee Bag。圖／Michael Kors提供

邵雨薇以桑椹紅小型的Romee Bag，搭配印有MK2000標識圖案的黑白緞面套裝。圖／Michael Kors提供

PEDRO Demi皮革經典包全球在地色彩系列。圖／PEDRO提供

邵雨薇以Michael Kors的Romee Bag，演繹都會時尚穿搭。圖／Michael Kors提供

PEDRO Demi皮革經典包台灣限定色海洋藍，4,290元。圖／PEDRO提供

邵雨薇選用款，Michael Kors Romee桑葚紅小型肩背提包，14,600元。圖／Michael Kors提供

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