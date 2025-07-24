宏碁新款AI電競與創作筆電登場 Acer Day搶攻玩家需求

一年一度的宏碁暑期盛事「2025 Acer Day」開跑，除了主推的Copilot+ PC Acer Swift Edge 14 AI輕薄筆電時尚白驚艷亮相之外，針對電競玩家也推出多款新品與下殺優惠。

宏碁暑期重磅推出全新頂級電競筆電Predator Helios Neo 16 AI與輕薄創作者機Predator Triton 14 AI，瞄準玩家與創作者需求。Helios Neo 16 AI配備Intel Core Ultra 9/7處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列GPU，支援DLSS 4與光線追蹤技術，搭配16吋WQXGA顯示器、4區RGB鍵盤與PredatorSense控制中心，具備第5代AeroBlade散熱技術與AI降噪麥克風FHD紅外線攝影機，提供沉浸式遊戲體驗，建議售價54,900～69,900 元。

而針對有經常攜帶使用需求的創作者，主打輕量高效的Predator Triton 14 AI，鋁合金機身僅1.6公斤，厚17.31公釐，搭載 Intel Core Ultra 9處理器與最高RTX 5070 GPU，支援DLSS 4技術與NVIDIA Studio驅動程式，以及Copilot+ AI功能。14.5吋OLED觸控螢幕具Calman色準認證與120Hz更新率，並隨附主動式觸控筆。為首款採用石墨烯導熱材料機種，加上第6代AeroBlade雙風扇、Acer Vortex Flow系統，大幅提升散熱效率。支援Wi-Fi 7、Thunderbolt 4，預計8月開賣。

即日起至8月17日為止，購買Acer指定筆電、桌機、螢幕或平板，登錄即有機會週週抽Switch 2與行動投影機，還可獲得最高1,500元LINE Points回饋。

另外，宏碁也將於7月30日至8月3日在南港LaLaport舉辦「Acer Day快閃體驗店」，現場規劃一系列豐富的AI體驗闖關活動，包括「自拍生成AI角色」、「裸視3D遊戲體驗」、以及「AI影音創作教學」等關卡。此外，更可體驗Microsoft 365 Copilot的商務應用，如利用文字快速生成PowerPoint簡報，以及PurifiedView、PurifiedVoice等獨家功能，讓民眾深入感受AI科技魅力。 宏碁暑期盛事「2025 Acer Day」針對電競玩家也推出多款新品與下殺優惠。記者王聰賢／攝影 宏碁全新Predator Triton 14 AI高效能筆記型電腦，專為創作者、內容生產者、玩家及高教學生設計。記者王聰賢／攝影

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