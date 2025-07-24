劉以豪、謝欣穎站台Prada 2025秋冬新裝 Raw Glamour直面美學本質

Prada今日於微風本館品牌專賣店進行了2025秋冬媒體預覽。本季以Raw Glamour為題，直面並反思美的本質。活動中邀請男星劉以豪、謝欣穎出席，並推出包含大型Buckle男包、全新Dada與Tumulte女包，更將剪羊毛、不收邊、牛仔風、蝴蝶結巧妙結合，展現原始野性的精緻之美。

其中劉以豪身穿一件寬大毛料大衣、西裝褲、樂福鞋並手持一款XL尺寸的Buckle包，造型亮點更不能錯過長大衣領片上的胸花與T恤的懷舊花卉圖案，以芬芳調和了原本的陽剛硬派。劉以豪並大讚腳上Prada黑色樂福鞋有型、好穿，適合愛走路的他，因此目前他也擁有三、四雙Prada鞋款，談起現場單品時劉以豪更大力推薦一款擁有繁複印花搭配毛邊帽沿的帽飾，是他會想在冬天穿戴的單品，因為出門時可帶給他安全感、同時造型看起來又很舒服。

一身粉紅色夾克搭配裙裝的謝欣穎除配戴一對Prada三角型耳環、並腳踩本季最新未收邊皮革跟鞋。謝欣穎自評造型時特別對粉紅色外套讚譽有加，因為從結構、材質、顏色都非常愜意隨性；同時謝欣穎並分享自己配戴耳環的心法：如果身上重點「太多」耳環她就會選基本款，但如果身上比較單色系、色塊造型，她就會選比較大方、如大型耳環去平衡整體視覺。

Prada 2025秋冬強調打破框架、再造輪廓，貌似不合身的寬大尺寸與睡衣風格但選用精緻的羊毛、法蘭絨面料。抽鬚、看似未收邊的襯裙下擺，又像是裸色小羊皮的圓領外套邊緣猶如走入材料行般原塊皮料的鋒利，反映了本季主張：一種（看似）不修邊幅的原始魅力；此外男女裝多在服裝表面加以垂墜金屬鍊結裝飾，包含刻意仿鏽蝕且具縫線的金屬棒球、卯釘，強調了軟（面料）硬（金屬）的衝突對比。

新推出的Dada與Tumulte女包雖擁相似結構，但外在印象大異其趣。前者以Buckle皮帶貫穿包款，創造出可調整開口的束口結構，並帶來米色、黑色、灰色的多樣選擇，驚人的輕盈感更是包款一大特色；Tumulte包則結合Patina仿舊刷色質地，厚實硬挺的皮料經工匠手工處理，創造出歲月的懷舊溫潤。

女士鞋履除人字紋、粗織羊毛高跟鞋帶來視覺變奏趣味，另有一款全新仿舊皮革高跟鞋，在鞋面、鞋跟刻意保留多餘裁片，展現了Prada女子的硬朗、強勢作風。男鞋則主打短靴與運動鞋，其中牛仔靴被加以純色或1960年代的印花、牛仔縫線的多元改造，一款短靴甚至具瑪莉珍娃娃鞋式扣帶、但維持鞋楦的上揚與堅挺，是甜美與硬派的奇特混血、踩出時代新步伐。

Prada仿舊皮革短靴，60,000元。圖／Prada提供

Prada Dada納帕皮革肩背包，91,000元。圖／Prada提供

Prada印花運動鞋，38,500元。圖／Prada提供

Prada Buckle皮革肩背包，價格店洽。圖／Prada提供

謝欣穎（右）與劉以豪今日出席Prada 2025秋冬新品預覽。圖／Prada提供

劉以豪以Prada長大衣搭配深色長褲、大型Buckle包與黑色樂福鞋，展現紳士又衝突的複合印象。圖／Prada提供

Prada深棕色仿舊皮革跟鞋，51,000元。圖／Prada提供

Prada金屬項鍊，30,500元。圖／Prada提供

一身粉紅色外套的謝欣穎，腳上皮革高跟鞋以硬挺質感與不收邊細節，呈現Prada女子的強勢俐落。圖／Prada提供

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