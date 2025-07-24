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3%酒感打造大人系午後 Horoyoi微醉聯手Waku+與CRO#FEE快閃

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「HOROYOI搖曳了梅」限定特調，單點160元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「HOROYOI搖曳了梅」限定特調，單點160元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本3%低酒精飲品品牌「HOROYOI微醉（ほろよい）」首度聯手兩大人氣質感系品牌——東區早午餐店「Waku+」與精品咖啡店「CRO#FEE咖啡井」，推出期間限定創意餐點與特調飲品，即日起至8月17日限時登場。活動首日邀請品牌代言人林柏宏驚喜現身，分享自己最愛的「Horoyoi Moment（微醉日常）」與專屬私房特調。

在「Waku+」，品牌將整間店改造成充滿儀式感的療癒空間，包括以更衣室為靈感打造的入口裝置，以及主打「泡澡般放鬆」的「微醉浴日所」，搭配拍貼機、限定週邊與多款以「HOROYOI微醉（ほろよい）」為基底的鹹食與甜點，邀請粉絲放慢步調、定義屬於自己的微醺片刻。

餐點方面包含「微醉梅酒醬燒雞翅」、「搖曳梅醬炸雞堡」，甜點則有夢幻系「もも果凍生乳酪蛋糕」，搭配三款酒感清爽、果香濃郁的創意沙瓦特調。活動期間購買指定餐點，即可參加拍貼體驗或獲得限定贈品，數量有限、送完為止。

品牌同步於 「CRO#FEE咖啡井（敦南／復興店）」推出「HOROYOI搖曳了梅」限定特調，以梅酒蘇打混搭冷萃咖啡，酸甜與微苦交織出大人系風味。現場打卡還能免費兌換試飲與 TO-GO 杯，好喝又好拍。

代言人林柏宏也在記者會大方公開他下戲後的「微醉放鬆儀式」，並首度分享私房特調——「白葡萄＋白色沙瓦1:1混搭」，加入檸檬片與冷凍藍莓，營造療癒果香與微氣泡清爽口感。他也分享自己在看劇本、沉澱思緒時都習慣小酌微醉，「放鬆不是逃避，而是回到自己」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微醉梅酒醬燒雞翅，單點190元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
微醉梅酒醬燒雞翅，單點190元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

HOROYOI微醉xWaku 限定套餐與特調，以及六款HOROYOI微醉。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
HOROYOI微醉xWaku 限定套餐與特調，以及六款HOROYOI微醉。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林柏宏搶先體驗「HOROYOI微醉」專屬拍貼機。圖／三得利全球烈酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
林柏宏搶先體驗「HOROYOI微醉」專屬拍貼機。圖／三得利全球烈酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林柏宏邀請粉絲一起來場午後療癒之旅。圖／三得利全球烈酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
林柏宏邀請粉絲一起來場午後療癒之旅。圖／三得利全球烈酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 甜點 酒精 咖啡店

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