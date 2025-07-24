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adidas台北城市限定ULTRABOOST 融入茄芷袋配色呈現復古潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas推出全新ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，細節融入茄芷袋配色設計，5,990元。
adidas推出全新ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，細節融入茄芷袋配色設計，5,990元。

「茄芷袋」可以說是代表台灣庶民文化常被運用的設計符碼之一， adidas推出全新ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，便將茄芷袋融入鞋款設計，混搭出復古台味的專屬限定鞋款。

ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，PRIMEKNIT編織鞋面帶來透氣舒適，清爽純白的鞋身下，於鞋墊印上繽紛的茄芷袋圖樣，搭配「TPE」字樣凸顯在地專屬印記；鞋後跟也點綴上茄芷袋經典配色紅、綠、藍三色。

鞋側三條線添加金屬塗層，能隨光線移動閃現炫光效果，在簡約的外觀中帶出變化巧思。這次也首度於鞋後跟搭載金屬扣環，有利於外出時吊掛或手提，隨時輕鬆出行、一提就走。

Nike也推出全新運動休閒鞋款Ava Rover，專為都市生活而生。Nike Ava Rover採用Nike跑步系列中的ReactX緩震科技，延續Nike跑鞋一貫舒適腳感的同時，帶來更強的能量回饋。

鞋面採用輕量科技織布面料，兼顧透氣性與防護性；流線型TPU支撐結構，除了增強視覺層次，也確保穩定貼合的包覆。極簡橡膠外底具有防潑水功能，並有效減輕鞋身重量，同時提升靈活性與抓地力表現。另與韓國時尚設計師Hyein Seo合作的獨家黑色鞋款，展現獨特的設計風格與未來感。Nike Ava Rover將於7月25日起於INVINCIBLE台北及PHANTACI旗艦店發售。

adidas推出全新ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，細節融入茄芷袋配色設計，5,990元。
adidas推出全新ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，細節融入茄芷袋配色設計，5,990元。
Nike與韓國時尚設計師Hyein Seo合作的Ava Rover獨家黑色鞋款。圖／Nike提供
Nike與韓國時尚設計師Hyein Seo合作的Ava Rover獨家黑色鞋款。圖／Nike提供
Nike全新運動休閒鞋款Ava Rover7月25日起於INVINCIBLE 台北及PHANTACI旗艦店發售。圖／Nike提供
Nike全新運動休閒鞋款Ava Rover7月25日起於INVINCIBLE 台北及PHANTACI旗艦店發售。圖／Nike提供
Nike全新運動休閒鞋款Ava Rover7月25日起於INVINCIBLE 台北及PHANTACI旗艦店發售。圖／Nike提供
Nike全新運動休閒鞋款Ava Rover7月25日起於INVINCIBLE 台北及PHANTACI旗艦店發售。圖／Nike提供

adidas 黑色 運動 能量 設計師

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