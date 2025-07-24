adidas台北城市限定ULTRABOOST 融入茄芷袋配色呈現復古潮

「茄芷袋」可以說是代表台灣庶民文化常被運用的設計符碼之一， adidas推出全新ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，便將茄芷袋融入鞋款設計，混搭出復古台味的專屬限定鞋款。

ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，PRIMEKNIT編織鞋面帶來透氣舒適，清爽純白的鞋身下，於鞋墊印上繽紛的茄芷袋圖樣，搭配「TPE」字樣凸顯在地專屬印記；鞋後跟也點綴上茄芷袋經典配色紅、綠、藍三色。

鞋側三條線添加金屬塗層，能隨光線移動閃現炫光效果，在簡約的外觀中帶出變化巧思。這次也首度於鞋後跟搭載金屬扣環，有利於外出時吊掛或手提，隨時輕鬆出行、一提就走。

Nike也推出全新運動休閒鞋款Ava Rover，專為都市生活而生。Nike Ava Rover採用Nike跑步系列中的ReactX緩震科技，延續Nike跑鞋一貫舒適腳感的同時，帶來更強的能量回饋。

鞋面採用輕量科技織布面料，兼顧透氣性與防護性；流線型TPU支撐結構，除了增強視覺層次，也確保穩定貼合的包覆。極簡橡膠外底具有防潑水功能，並有效減輕鞋身重量，同時提升靈活性與抓地力表現。另與韓國時尚設計師Hyein Seo合作的獨家黑色鞋款，展現獨特的設計風格與未來感。Nike Ava Rover將於7月25日起於INVINCIBLE台北及PHANTACI旗艦店發售。

adidas推出全新ULTRABOOST TAIPEI台北城市限定鞋款，細節融入茄芷袋配色設計，5,990元。 Nike與韓國時尚設計師Hyein Seo合作的Ava Rover獨家黑色鞋款。圖／Nike提供 Nike全新運動休閒鞋款Ava Rover7月25日起於INVINCIBLE 台北及PHANTACI旗艦店發售。圖／Nike提供 Nike全新運動休閒鞋款Ava Rover7月25日起於INVINCIBLE 台北及PHANTACI旗艦店發售。圖／Nike提供

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