獨／才得500碗！台南「鴻品牛肉湯」驚傳盤讓、「阿杰牛肉湯」歇業

太可惜！台南的「牛肉湯」為在地知名小吃，名店遍地開花。其中極具人氣的「鴻品牛肉湯（市政府店）」近日傳出頂讓消息，令許多粉絲錯愕。除此之外，開業5年的「阿杰溫體牛肉湯」也發布公告，表示即日起暫停營業，同樣讓粉絲感到可惜。

總店位於永康的「鴻品牛肉湯」，在台南市政府附近開設有市政府分店，店內除了提供多種牛肉湯品之外，還有許多牛肉相關的熱炒料理，在台南受到許多消費者青睞。甫於上週公佈的2025年最新「500碗」名單中，鴻品牛肉湯就獲得評審豆比登投票支持，他表示「老闆對肉的處理很細，在肉質挑選上很有水準，湯也喝得到鮮味，肉的品質也要求，你在這喝得到發自內心覺得幸福的牛肉湯。」

新冠肺炎疫情期間，鴻品牛肉湯曾發文批評征政府無能，並在當時宣布結束營業的消息，當時也引起社會討論。隨著數年過去，近日市政府店已在門口貼上「盤讓」公告。隨著消息出爐，許多粉絲也感到十分詫異。至於永康總店目前仍持續營運當中。

除了鴻品牛肉湯，位於台南中西區的「阿杰溫體牛肉湯」，則是於7月23日發布停業公告，指出「阿杰溫體牛肉湯即刻起暫停營業，後續是否會再營業將視狀況而定」。

阿杰溫體牛肉湯店內主打溫體牛肉湯，另外還每日限量供應牛腩、牛肝、骨髓、腦髓、牛心等部位，標榜每日售完為止，同樣是饕客的口袋名單之一。雖然開業時間約5年多，但累積許多忠實顧客，google map累積超過1,200則評論，平均獲得4.8分，目前狀態也已經更改為「暫停營業」。 鴻品牛肉湯（市政府店）驚傳盤讓。圖／擷取自鴻品牛肉市政府店粉絲頁

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