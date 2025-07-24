LINE Bank推「友感帳戶」解決團體收支困擾 一鍵秒揪團、互轉免手續費

面對日常生活中家族開銷、社團公費、班費或好友旅行等團體支出，帳目繁雜、管帳困難經常讓主揪吃足苦頭。LINE Bank宣布推出團體帳務的神助手「友感帳戶」，以廣受好評的「好友轉帳」功能為基礎推出全新金融服務，整合LINE社群、金流與帳務管理，一站式解決收款難、對帳煩的問題。

使用者只要在LINE Bank APP上快速開立「友感帳戶」，並一鍵邀請LINE好友加入成員，就能輕鬆管理團體帳務。帳戶最多支援30人共用，所有成員皆可即時查看帳務異動與明細，大幅提升收支透明度。透過「邀請轉帳」功能，主揪可直接向成員發送收款通知，不僅省去逐一催款、提供帳號的麻煩，還能自動記錄轉帳金額，避免遺漏。

此外，帳戶成員亦可主動透過「存款」功能，將資金轉入友感帳戶，即使非主揪也能分攤預付款項，有效減輕主揪代墊壓力。全程透過LINE通知即時掌握帳務動態，且LINE Bank用戶間轉帳免手續費，讓分帳更無負擔。主揪最多可開立5個友感帳戶，成員則最多可擁有10個友感帳戶。

為歡慶「友感帳戶」上線，LINE Bank祭出三重回饋，邀請碼推薦好友開戶享每人100元獎金無上限；即日起至12月31日止，友感帳戶享1%高利活存；主揪、成員每月還可抽現金17,800元，鼓勵大家「一起存、一起花」。 友感帳戶開立方便，三大功能解決身為主揪常常得一一向每個人收錢、找零的痛點，更解決了過往主揪常需要「代墊」社費、繳班費的問題。圖／LINE Bank提供

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