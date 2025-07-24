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嘉年華開跑！遊戲大廠橘子拚暑假商機 5大遊戲齊聚漫博

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
遊戲大廠遊戲橘子參加漫畫博覽會，以旗下5款人氣遊戲積極搶攻暑假旺季商機。圖／橘子提供
遊戲大廠遊戲橘子參加漫畫博覽會，以旗下5款人氣遊戲積極搶攻暑假旺季商機。圖／橘子提供

遊戲大廠遊戲橘子今（24）日宣布，夏季最熱血的橘子嘉年華「時光總橘」在台北世貿一館漫畫博覽會拉開序幕，遊戲橘子以旗下5款人氣遊戲「新楓之谷」、「天堂M」、「救世者之樹M」、「艾爾之光」、「新瑪奇」為核心，集結冒險、懷舊、電力、奇幻與神話五大主題，打造「熱血時光島」，積極搶攻暑假旺季商機。

橘子集團6月自結合併營收5.5億元，較上月持平，年減31%，但公司解釋，主因是去年同期新遊戲「波拉西亞戰記」上市及合併樂點因素，致推高對比基期。但是，現在有多款遊戲進入旺季前預熱準備，累計1至6月自結合併營收達新台幣47.7億元，年減17%，排除樂點差異數為年減12%。

但公司指出，上月有多款遊戲接續展開改版活動，堆疊旺季熱度：「新楓之谷」夏季改版首次釋出挑戰者伺服器與台版內容、「天堂」與「波拉西亞戰記」適逢週年打造限定活動。展現集團AI科技佈局，Vyin AI與雲力橘子參與2025大型雲端盛會。Vyin AI聚焦分享餐飲、飯店、百貨與娛樂等多元產業的AI服務應用；雲力橘子則分享如何應用AI驅動資安防線升級，拓展商務機會。

如今進入暑期旺季，有兩款經典遊戲迎接20周年：包括「新楓之谷」舉辦線下嘉年華，重現遊戲經典場景並再次挑戰金氏世界紀錄，希望能推升遊戲話題；「新瑪奇」則展開線上線下主題活動，並推重大改版，豐富遊戲體驗。「天堂M」上線強勢職業進化，可望帶動玩家熱度。

另外，再加上「橘子嘉年華」進駐了漫畫博覽會，公司指出，台北世貿一館漫畫博覽會展區中央，聳立「GAMA FUN TOWER」，是今年攤位最高打卡地標，希望吸引更多玩家參與，挹注旺季營運熱度。

遊戲橘子董事長劉柏園。 本報系資料照
遊戲橘子董事長劉柏園。 本報系資料照

橘子 西亞 楓之谷

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