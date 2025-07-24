vivo X Fold5大摺疊機預購開跑！指定通路回饋總價值最高42,000元

vivo全新摺疊旗艦機X Fold5以輕薄設計、超強續航與旗艦級影像實力，並首度導入「預先登記」盲購機制，吸引大批消費者搶先參與。vivo X Fold5即日起至8月3日於指定通路開放預購，vivo首度進軍台灣摺疊市場，期盼以誠意行動回饋消費者，提供原廠延長保固一年與保護殼膜大全配，7月23日至8月3日全台vivo官方體驗店開放實機體驗並提供超值預購優惠，舊換新最高加碼12,000元；vivo官方商城及指定電商平台賣場亦同步開啟線上預購，完成預購並至官網登錄者即贈5,000元旅遊金好禮。

全新vivo X Fold5在效能表現、攝影能力、智慧應用同步進化，配備8.03吋內螢幕、6.53吋外螢幕，機身重量僅217克，單手握持好開合，還搭載大容量6,000mAh藍海電池與全新第四代矽負極電池技術，實現科技美學與實用性能的黃金平衡。

X Fold5全面導入AI四季人像、AI魔法移動、AI錄音速記等多項功能，為讓生活與工作無縫銜接，X Fold5搭載創新「原子工作台」，可同時運行最多5個APP，開啟郵件、文檔、通訊與網頁皆能流暢切換。影像方面，X Fold5再度攜手蔡司導入5,000萬畫素超級長焦鏡頭，支援20倍長焦微距，無論遠景壯闊或細節微觀皆能輕鬆掌握。單機建議售價52,990元。

為照顧不同族群的使用者需求，vivo官方體驗店限時推出「寵粉舊換新」禮遇，凡持X70系列（含）以上舊機到vivo官方體驗店，完成指定檢測並符合回收資格，可享換購X Fold5最高12,000元折抵優惠；持三星Z Fold系列或iPhone13系列（含）以上舊機參與換購者，享現折10,000元；持V系列、其他X系列舊機用戶，全額付款可享現抵7,000元的換購回饋。此外，vivo更推出「新朋友」專屬好禮，完成預購即可獲得5,000元旅遊金。

為進一步提升消費者對於高階摺疊手機的信心與使用安心度，vivo官方體驗店同步升級售後服務方案，凡於官方體驗店預購，即可享有原廠延長保固1年，以及不限內外螢幕的螢幕意外保固12個月一次，打造更全面的產品保障。

在電商通路方面vivo也火力全開，針對數位用戶推出專屬線上優惠，即日起凡於vivo線上官方商城及合作電商平台賣場預購，並至vivo官網登錄成功，送5,000元旅遊金及原廠延長保固1年。

為使消費者感受vivo X Fold5摺疊旗艦的輕盈強大魅力，vivo於BELLAVITA寶麗廣塲自7月24日至7月27日打造為期4天的「輕境漫遊所」，5大互動展區包括輕鬆拍出夏日時尚大片的「輕境亭」、體驗水中拍攝的「微距斑斕」、蔡司長焦鏡頭彩蛋探索的「長焦瞭望台」，現場的「無憂回憶」區、「花漾散策」更提供限量即印照片及每日限量打卡贈送的手綁花束。

●附註：優惠活動詳情以門市、電商平台、官網公告為準。 vivo X Fold5 16GB＋512 GB，建議售價52,990元。圖／vivo提供 vivo X Fold5通過IPX8＋IPX9雙重防水認證，以及-20度防凍，更通過水下反覆摺疊的嚴苛測試。圖／vivo提供 vivo X Fold5僅217克的輕盈機身，搭載大容量6,000mAh藍海電池與全新第四代矽負極電池技術，實現科技美學與實用性能的黃金平衡。圖／vivo提供 vivo X Fold5搭載創新「原子工作台」，可同時運行最多5個應用程式，並依需求自由調整各應用程式音量。圖／vivo提供 vivo X Fold5搭載全焦段人像攝影，覆蓋從23mm、35mm、50mm、85mm、100mm等5個黃金焦段，營造立體人像與空間壓縮效果。圖／vivo提供 vivo於BELLAVITA寶麗廣塲自7月24日至7月27日打造「輕境漫遊所」，完成指定體驗即可獲贈專屬花漾輕境花束一束（數量有限送完為止）。圖／vivo提供 vivo X Fold5即日起至8月3日於指定通路開放預購，貼心提供原廠延長保固1年與保護殼膜大全配組合。圖／vivo提供

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