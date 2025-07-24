200道料理無限吃！饗賓最新「URBAN PARADISE」開箱 首月假日全滿

饗賓集團旗下最新品牌「URBAN PARADISE」，即將於7月25日正式進駐統一 Dream Plaza。店內以9大餐區的型態，提供約200款餐點，其中包括海膽干貝最中、松露燻牛肉加州捲、煙燻熟成牛腹等多種品項。

「URBAN PARADISE」佔地417坪，規劃306席座位，空間設計融合CHIC（雅致）、 CHILL（自在）、URBAN（都會）三大核心元素，入口以劇場布簾帶來進場的儀式感，場內空間則以優雅風格揉合都會摩登，並且加入精緻時尚與台北街景的熟悉輪廓。

URBAN PARADISE以「都會饗樂・微醺時光」為概念，規劃Ocean Bar、Breeze、美樂地、VIVA、快意町、香鑲、脆焠、Wonderland、Oasis等9大創新餐區，主打跨文化特色料理。其中「Ocean Bar」提供各式海鮮、壽司料理與特色小砵，優先推薦海膽干貝最中、松露燻牛肉加州捲、炸蝦鮪魚絲捲壽司等餐點，其他如俄羅斯雪蟹腳、生魚片等品項，亦是饕客必拿食材。

「Breeze」則是規劃沙拉、開胃菜、小點與現做手捲。「美樂地」提供有歐美式風格餐點，吃得到香辣蜜糖烤肉丸披薩、芝麻葉烏金山火腿披薩、奶油蘑菇方塊等內容。針對喜愛肉食的民眾，「VIVA」則有現切的煙燻熟成牛腹、溫達盧炭香豬肋排，還有喜烙炙烤豬五花、干貝楓糖奶油鬆餅等餐點。

其他餐區，「快意町」主打具有台灣街邊鵝肉攤的氣氛，還有暖身暖胃的都款湯品。「香鑲」與「脆焠」則是各自主打異國風格的烤物、炸物，充滿罪惡感的美味。至於「Wonderland」提供多款療癒甜點，其中冰淇淋攜手「蜷尾家」合作，提供多種特色風味。「Oasis」提供多款調酒與無酒精特調，還有精釀啤酒可供享用，帶來微醺時光的浪漫。

「URBAN PARADISE」每日分為三個餐期。平日午餐每人1,390元、下午餐1,090元，晚餐為1,690元；假日午餐為1,690元、下午餐1,390元，晚餐則為1,990元。業者表示，目前開幕首月的假日訂位全滿，平日午晚餐尚有零星空位可供預約。 URBAN PARADISE規劃九大餐區，展現不同料理特色。記者陳睿中／攝影 多樣化的海鮮也是URBAN PARADISE特色之一。記者陳睿中／攝影 俄羅斯雪蟹腳為許多饕客的心頭好。記者陳睿中／攝影 「URBAN PARADISE」即將於7月25日正式開幕。記者陳睿中／攝影 川味麻辣燙也是店內的特色餐點之一。記者陳睿中／攝影 Wonderland提供有炙燒雲朵布朗尼、刺蔥肉鬆費南雪與多款蛋糕甜點。記者陳睿中／攝影 「Ocean Bar」提供具有異國特色的壽司料理。記者陳睿中／攝影 URBAN PARADISE提供約兩百道的料理，風格各有特色。記者陳睿中／攝影 「香鑲」供應多種特色烤物。記者陳睿中／攝影 「Oasis」提供多款調酒與無酒精特調。記者陳睿中／攝影 時下流行的甜甜圈，在URBAN PARADISE也吃得到。記者陳睿中／攝影 「海膽干貝最中」為推薦必吃餐點之一。記者陳睿中／攝影 「香鑲」供應炭烤南洋雞肉沙嗲、孜然香烤五花肉等餐點。記者陳睿中／攝影 現點現切的「煙燻熟成牛腹」。記者陳睿中／攝影 「Ocean Bar」吃得到多款海鮮食材。記者陳睿中／攝影 URBAN PARADISE提供約兩百道的特色料理，任君挑選。記者陳睿中／攝影 「Ocean Bar」提供各式海鮮、壽司料理與特色小砵。記者陳睿中／攝影 「快意町」融入台灣街邊小吃的概念。記者陳睿中／攝影

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