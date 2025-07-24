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200道料理無限吃！饗賓最新「URBAN PARADISE」開箱 首月假日全滿

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
溫達盧炭香豬肋排。記者陳睿中／攝影
溫達盧炭香豬肋排。記者陳睿中／攝影

饗賓集團旗下最新品牌「URBAN PARADISE」，即將於7月25日正式進駐統一 Dream Plaza。店內以9大餐區的型態，提供約200款餐點，其中包括海膽干貝最中、松露燻牛肉加州捲、煙燻熟成牛腹等多種品項。

「URBAN PARADISE」佔地417坪，規劃306席座位，空間設計融合CHIC（雅致）、 CHILL（自在）、URBAN（都會）三大核心元素，入口以劇場布簾帶來進場的儀式感，場內空間則以優雅風格揉合都會摩登，並且加入精緻時尚與台北街景的熟悉輪廓。

URBAN PARADISE以「都會饗樂・微醺時光」為概念，規劃Ocean Bar、Breeze、美樂地、VIVA、快意町、香鑲、脆焠、Wonderland、Oasis等9大創新餐區，主打跨文化特色料理。其中「Ocean Bar」提供各式海鮮、壽司料理與特色小砵，優先推薦海膽干貝最中、松露燻牛肉加州捲、炸蝦鮪魚絲捲壽司等餐點，其他如俄羅斯雪蟹腳、生魚片等品項，亦是饕客必拿食材

「Breeze」則是規劃沙拉、開胃菜、小點與現做手捲。「美樂地」提供有歐美式風格餐點，吃得到香辣蜜糖烤肉丸披薩、芝麻葉烏金山火腿披薩、奶油蘑菇方塊等內容。針對喜愛肉食的民眾，「VIVA」則有現切的煙燻熟成牛腹、溫達盧炭香肋排，還有喜烙炙烤豬五花、干貝楓糖奶油鬆餅等餐點。

其他餐區，「快意町」主打具有台灣街邊鵝肉攤的氣氛，還有暖身暖胃的都款湯品。「香鑲」與「脆焠」則是各自主打異國風格的烤物、炸物，充滿罪惡感的美味。至於「Wonderland」提供多款療癒甜點，其中冰淇淋攜手「蜷尾家」合作，提供多種特色風味。「Oasis」提供多款調酒與無酒精特調，還有精釀啤酒可供享用，帶來微醺時光的浪漫。

「URBAN PARADISE」每日分為三個餐期。平日午餐每人1,390元、下午餐1,090元，晚餐為1,690元；假日午餐為1,690元、下午餐1,390元，晚餐則為1,990元。業者表示，目前開幕首月的假日訂位全滿，平日午晚餐尚有零星空位可供預約。

URBAN PARADISE規劃九大餐區，展現不同料理特色。記者陳睿中／攝影
URBAN PARADISE規劃九大餐區，展現不同料理特色。記者陳睿中／攝影
多樣化的海鮮也是URBAN PARADISE特色之一。記者陳睿中／攝影
多樣化的海鮮也是URBAN PARADISE特色之一。記者陳睿中／攝影
俄羅斯雪蟹腳為許多饕客的心頭好。記者陳睿中／攝影
俄羅斯雪蟹腳為許多饕客的心頭好。記者陳睿中／攝影
「URBAN PARADISE」即將於7月25日正式開幕。記者陳睿中／攝影
「URBAN PARADISE」即將於7月25日正式開幕。記者陳睿中／攝影
川味麻辣燙也是店內的特色餐點之一。記者陳睿中／攝影
川味麻辣燙也是店內的特色餐點之一。記者陳睿中／攝影
Wonderland提供有炙燒雲朵布朗尼、刺蔥肉鬆費南雪與多款蛋糕甜點。記者陳睿中／攝影
Wonderland提供有炙燒雲朵布朗尼、刺蔥肉鬆費南雪與多款蛋糕甜點。記者陳睿中／攝影
「Ocean Bar」提供具有異國特色的壽司料理。記者陳睿中／攝影
「Ocean Bar」提供具有異國特色的壽司料理。記者陳睿中／攝影
URBAN PARADISE提供約兩百道的料理，風格各有特色。記者陳睿中／攝影
URBAN PARADISE提供約兩百道的料理，風格各有特色。記者陳睿中／攝影
「香鑲」供應多種特色烤物。記者陳睿中／攝影
「香鑲」供應多種特色烤物。記者陳睿中／攝影
「Oasis」提供多款調酒與無酒精特調。記者陳睿中／攝影
「Oasis」提供多款調酒與無酒精特調。記者陳睿中／攝影
時下流行的甜甜圈，在URBAN PARADISE也吃得到。記者陳睿中／攝影
時下流行的甜甜圈，在URBAN PARADISE也吃得到。記者陳睿中／攝影
「海膽干貝最中」為推薦必吃餐點之一。記者陳睿中／攝影
「海膽干貝最中」為推薦必吃餐點之一。記者陳睿中／攝影
「香鑲」供應炭烤南洋雞肉沙嗲、孜然香烤五花肉等餐點。記者陳睿中／攝影
「香鑲」供應炭烤南洋雞肉沙嗲、孜然香烤五花肉等餐點。記者陳睿中／攝影
現點現切的「煙燻熟成牛腹」。記者陳睿中／攝影
現點現切的「煙燻熟成牛腹」。記者陳睿中／攝影
「Ocean Bar」吃得到多款海鮮食材。記者陳睿中／攝影
「Ocean Bar」吃得到多款海鮮食材。記者陳睿中／攝影
URBAN PARADISE提供約兩百道的特色料理，任君挑選。記者陳睿中／攝影
URBAN PARADISE提供約兩百道的特色料理，任君挑選。記者陳睿中／攝影
「Ocean Bar」提供各式海鮮、壽司料理與特色小砵。記者陳睿中／攝影
「Ocean Bar」提供各式海鮮、壽司料理與特色小砵。記者陳睿中／攝影
「快意町」融入台灣街邊小吃的概念。記者陳睿中／攝影
「快意町」融入台灣街邊小吃的概念。記者陳睿中／攝影

披薩 料理 壽司 海膽 食材 調酒 甜點 冰淇淋 生魚片

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