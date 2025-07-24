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8月壽星「買一送一」！三得利神泡BAR快閃回歸 台北台中限定登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「三得利頂級啤酒」使用天然水釀造，搭配嚴選鑽石麥芽與歐洲濃香型啤酒花，打造細緻綿密的神泡拉花。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「三得利頂級啤酒」使用天然水釀造，搭配嚴選鑽石麥芽與歐洲濃香型啤酒花，打造細緻綿密的神泡拉花。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三得利旗下日本頂級啤酒品牌「三得利頂級啤酒（The PREMIUM MALT'S）」宣告，期間限定的「神泡BAR」快閃店將再度回歸！全新「神泡BAR」將於8月1日至8月3日於台北華山1914文創園區、8月9日至8月10日於台中Park 2草悟廣場限時快閃，每天提供限量六款頂級生啤酒與獨家「神泡拉花」，現場還能體驗夢幻逸品「釀造者之夢」。

本次神泡BAR不僅升級店裝視覺，更隨品牌全新識別同步換上「優雅藍金系」，LOGO字體線條俐落簡約，象徵三得利啤酒中最具代表性的頂級質感。今年更帶來重磅力作「三得利釀造者之夢生啤酒」，以匠心三重煮沸法釀製，酒體香氣層次豐富、泡沫細緻濃厚，讓啤酒控一試成主顧。

除了夢幻逸品，現場還有五款人氣啤酒同步開喝：包含經典「三得利頂級生啤酒」、果香濃郁的「愛爾生啤酒」、選用頂級黑麥芽的「黑生啤酒」、風味交錯的「黑白配生啤酒」，以及捷克風「神泡Mlíko」，主打整杯泡沫的綿密感，是最特別的啤酒喝法。

快閃活動更推出五大消暑企劃，包括8月壽星買一杯啤酒，即送「Happy Birthday神泡拉花X三得利頂級啤酒乙杯」。（需出示身分證明，每天限兌換乙次，數量有限，送完為止。酒款以現場提供為主，恕不挑選）此外還有買酒即送神泡拉花、任兩杯贈下酒小點、完成任務抽限量刮刮卡、以及限量優惠券等豐富驚喜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「三得利頂級啤酒」宣告期間限定的「神泡BAR」快閃店，即將於台北華山1914文創園區與台中Park 2草悟廣場限時快閃。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「三得利頂級啤酒」宣告期間限定的「神泡BAR」快閃店，即將於台北華山1914文創園區與台中Park 2草悟廣場限時快閃。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「三得利頂級啤酒」品牌視覺以深邃藍底襯托黃金酒液與綿密泡沫，象徵「The PREMIUM MALT'S」作為三得利啤酒中最具代表性的頂級質感。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「三得利頂級啤酒」品牌視覺以深邃藍底襯托黃金酒液與綿密泡沫，象徵「The PREMIUM MALT'S」作為三得利啤酒中最具代表性的頂級質感。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

快閃 拉花 品牌

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