Pierre Hermé信義區首間內用空間！台北艾麗酒店雙人午茶限時登場

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店宣布，明（7月25日）起將攜手法國精品甜點品牌Pierre Hermé，於6樓The Terrace大廳酒吧推出信義區首間Pierre Hermé甜點內用空間，首波推出「香堤邂逅」雙人下午茶組，每套1,480元+10%，至年底前限時限量供應。

這套雙人午茶內含5款品牌經典人氣商品與2款鹹食，搭配雙人咖啡或茶品選擇，或可加價900元+10%升級為Moët & Chandon香檳下午茶。配合季節性菜單調整，將不定期推出限定款單點加價優惠，須於用餐前3天提前預訂，數量及品項依現場公告為主，售完即止。

被譽為「甜點界畢卡索」的Pierre Hermé，擅長以精準的食材比例與風味層次打造出令人驚豔、宛若藝術品般的法式甜點。此次下午茶組中，以時下甜點的百搭人氣王「開心果」呈現的「經典開心果塔」，口感滑順香濃卻又輕盈。「典藏黑巧克力蛋糕」選用委內瑞拉72%頂級黑巧克力製作，巧克力奶油與慕斯中夾著巧克力脆片，層層堆疊出的巧妙口感與苦甜層次。「香榭玫瑰可頌」則是經過層層折疊的酥皮蓬鬆且立體，結合芳香的玫瑰杏仁內餡與清新怡人的覆盆子荔枝果醬，每一口都是令人驚豔的味覺交響曲。

此次午茶組也包含Pierre Hermé經典之作「ISPAHAN 玫瑰荔枝與覆盆子馬卡龍」，結合玫瑰花香、荔枝與覆盆子增添果香，口感細緻，宛若品味一場法式花果盛宴。另一款色彩溫暖的「百香果馬卡龍」則是選用帶有清新果香與酸甜滋味的百香果，搭配酥脆的蛋白餅外殼，彷彿熱帶暖陽般的風情萬種。

此外，台北艾麗酒店廚藝團隊也特別以南法的海港印象為發想，製作兩款鹹味小點，「黑魚子醬、法國麵包脆片、初榨橄欖油」簡約的食材蘊藏著極致鹹鮮與精緻的口感層次。「海蝦、蝦餅、蒜味芥末籽蛋黃醬」展現飽滿微辛的口感與充盈於口舌間的濃郁鮮香。

台北艾麗酒店6樓的The Terrace 大廳酒吧，落地窗外的空中花園與台北101景緻交相呼應，在炎熱的台北恍若有種置身巴黎香榭的浪漫體驗。 台北艾麗酒店攜手法國精品馬卡龍Pierre Hermé共同推出「香堤邂逅」雙人下午茶組，每套1,480元+10%。圖/台北艾麗酒店提供 The Terrace大廳酒吧配合季節性菜單調整，將不定期推出限定款單點加價優惠，數量及品項依現場公告為主。圖/台北艾麗酒店提供 7月25日至年底，飯店6樓The Terrace大廳酒吧將成為信義區首間Pierre Hermé甜點內用空間。圖/台北艾麗酒店提供 Pierre Hermé「經典開心果塔」口感細緻又輕盈。圖/台北艾麗酒店提供 「典藏黑巧克力蛋糕」以頂級黑巧克力製作，透過精湛工藝呈現苦甜層次，為法式甜點雋永的代表。圖/台北艾麗酒店提供

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