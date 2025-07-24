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免洗餐具收費帶動環保商機！「筷叉匙3件組、不鏽鋼材質」成熱銷關鍵

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物特別蒐羅多款「日本製、高質感不鏽鋼、可愛造型」環保餐具，再限時祭出生活指定品單筆滿999元登記送200 P幣，邀全民一同響應環保。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物特別蒐羅多款「日本製、高質感不鏽鋼、可愛造型」環保餐具，再限時祭出生活指定品單筆滿999元登記送200 P幣，邀全民一同響應環保。圖／PChome 24h購物提供

外食族注意！台北市政府環境保護局公告自7月22日起「一次性餐具將收費」，一次性餐盒、碗、筷子及湯匙收費不得低於1元，並列管場所約280處（北市政府機關、公私立學校及市府所屬委外場館），提倡從日常生活建立「自備、重複」觀念。

根據PChome 24h購物觀察，消費者自備餐具的意識正迅速抬頭，受惠於政策推動，站上近兩週（7月1日至7月20日）整體環保餐具業績較上月同期大幅成長30%，顯示這股減塑浪潮已從政策端蔓延至全民生活。進一步分析消費者行為發現，過去一個月消費者選購環保餐具3大關鍵指標為：「筷叉匙3件式」、「不鏽鋼材質」與「收納便利性」。隨著自備餐具逐漸成為消費新日常，民眾不僅注重材質安全與使用便利，更開始追求環保餐具的外型設計與個人風格。

在材質選擇上，不鏽鋼餐具因其耐用、易清潔、不易生鏽等特性，仍是市場主流，其中尤以304、316型號最受青睞；木製餐具則以其輕巧與獨特質感吸引特定族群。此外，是否附有收納袋或採組合式設計，更是消費者考量攜帶便利性與清洗省心度的重要依據。

為滿足消費者對於實用與風格兼具的需求，PChome 24h購物特別蒐羅多款「日本製、高質感不鏽鋼、可愛造型」環保餐具，再限時祭出生活指定品單筆滿999元登記送200 P幣（使用效期30天，限量），邀請全民一同響應環保，也為用餐時刻增添獨特儀式感。

可愛爆表造型餐具首推「百科良品 創世神 麥塊末影人苦力怕（筷叉匙3件式、抗菌加工Ag+，日本製）」，筷子頭部分防滑設計，方便夾取食物，即日起至8月15日特價488元；「WOKY 沃廚Meets JOGUMAN按壓式餐具」含筷子、湯匙與叉子，小巧體積方便攜帶，即日起至8月15日特價349元。

耐用型不鏽鋼餐具推薦「Corelle Brands康寧餐具SNOOPY不鏽鋼匙筷組（兩入組）」，即日起至8月15日特價590元；「BLACK HAMMER 304不鏽鋼環保餐具組（兩入組）」為筷叉匙3件式、SGS檢驗合格無重金屬、舒適手感，即日起至8月15日特價2組490元。

同場加映保鮮盒、環保杯，「KOM升級版角落小夥伴格紋矽膠兒童隔熱碗3入組」台灣製造、符合兒童手型，即日起至8月15日特價999元；「NEOFLAM極鮮封Z真空保鮮盒（5件組）」電動抽氣6秒搞定，即日起至8月15日特價1,990元；「Stanley經典系列IceFlow手提吸管杯2.0 0.88L」防漏翻轉吸管可拆卸易清洗，限時特價1,380元；「TKK手提式運動水壺800ML」戶外露營登山運動專用，即日起至7月31日特價788元。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁公告為準。

TKK手提式運動水壺800ML，PChome 24h購物即日起至7月31日特價788元。圖／PChome 24h購物提供
TKK手提式運動水壺800ML，PChome 24h購物即日起至7月31日特價788元。圖／PChome 24h購物提供
KOM升級版角落小夥伴格紋矽膠兒童隔熱碗3入組，PChome 24h購物即日起至8月15日特價999元。圖／PChome 24h購物提供
KOM升級版角落小夥伴格紋矽膠兒童隔熱碗3入組，PChome 24h購物即日起至8月15日特價999元。圖／PChome 24h購物提供
BLACK HAMMER 304不鏽鋼環保餐具組（兩入組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價2組490元。圖／PChome 24h購物提供
BLACK HAMMER 304不鏽鋼環保餐具組（兩入組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價2組490元。圖／PChome 24h購物提供
NEOFLAM極鮮封Z真空保鮮盒（5件組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
NEOFLAM極鮮封Z真空保鮮盒（5件組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
Corelle Brands康寧餐具SNOOPY不鏽鋼匙筷組（兩入組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價590元。圖／PChome 24h購物提供
Corelle Brands康寧餐具SNOOPY不鏽鋼匙筷組（兩入組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價590元。圖／PChome 24h購物提供
Stanley經典系列IceFlow手提吸管杯2.0 0.88L，PChome 24h購物限時特價1,380元。圖／PChome 24h購物提供
Stanley經典系列IceFlow手提吸管杯2.0 0.88L，PChome 24h購物限時特價1,380元。圖／PChome 24h購物提供
百科良品 創世神 麥塊末影人苦力怕（筷叉匙3件式、抗菌加工Ag+，日本製），PChome 24h購物即日起至8月15日特價488元。圖／PChome 24h購物提供
百科良品 創世神 麥塊末影人苦力怕（筷叉匙3件式、抗菌加工Ag+，日本製），PChome 24h購物即日起至8月15日特價488元。圖／PChome 24h購物提供
WOKY沃廚Meets JOGUMAN按壓式餐具，PChome 24h購物即日起至8月15日特價349元。圖／PChome 24h購物提供
WOKY沃廚Meets JOGUMAN按壓式餐具，PChome 24h購物即日起至8月15日特價349元。圖／PChome 24h購物提供

餐具 特價 消費者

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