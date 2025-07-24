免洗餐具收費帶動環保商機！「筷叉匙3件組、不鏽鋼材質」成熱銷關鍵

外食族注意！台北市政府環境保護局公告自7月22日起「一次性餐具將收費」，一次性餐盒、碗、筷子及湯匙收費不得低於1元，並列管場所約280處（北市政府機關、公私立學校及市府所屬委外場館），提倡從日常生活建立「自備、重複」觀念。

根據PChome 24h購物觀察，消費者自備餐具的意識正迅速抬頭，受惠於政策推動，站上近兩週（7月1日至7月20日）整體環保餐具業績較上月同期大幅成長30%，顯示這股減塑浪潮已從政策端蔓延至全民生活。進一步分析消費者行為發現，過去一個月消費者選購環保餐具3大關鍵指標為：「筷叉匙3件式」、「不鏽鋼材質」與「收納便利性」。隨著自備餐具逐漸成為消費新日常，民眾不僅注重材質安全與使用便利，更開始追求環保餐具的外型設計與個人風格。

在材質選擇上，不鏽鋼餐具因其耐用、易清潔、不易生鏽等特性，仍是市場主流，其中尤以304、316型號最受青睞；木製餐具則以其輕巧與獨特質感吸引特定族群。此外，是否附有收納袋或採組合式設計，更是消費者考量攜帶便利性與清洗省心度的重要依據。

為滿足消費者對於實用與風格兼具的需求，PChome 24h購物特別蒐羅多款「日本製、高質感不鏽鋼、可愛造型」環保餐具，再限時祭出生活指定品單筆滿999元登記送200 P幣（使用效期30天，限量），邀請全民一同響應環保，也為用餐時刻增添獨特儀式感。

可愛爆表造型餐具首推「百科良品 創世神 麥塊末影人苦力怕（筷叉匙3件式、抗菌加工Ag+，日本製）」，筷子頭部分防滑設計，方便夾取食物，即日起至8月15日特價488元；「WOKY 沃廚Meets JOGUMAN按壓式餐具」含筷子、湯匙與叉子，小巧體積方便攜帶，即日起至8月15日特價349元。

耐用型不鏽鋼餐具推薦「Corelle Brands康寧餐具SNOOPY不鏽鋼匙筷組（兩入組）」，即日起至8月15日特價590元；「BLACK HAMMER 304不鏽鋼環保餐具組（兩入組）」為筷叉匙3件式、SGS檢驗合格無重金屬、舒適手感，即日起至8月15日特價2組490元。

同場加映保鮮盒、環保杯，「KOM升級版角落小夥伴格紋矽膠兒童隔熱碗3入組」台灣製造、符合兒童手型，即日起至8月15日特價999元；「NEOFLAM極鮮封Z真空保鮮盒（5件組）」電動抽氣6秒搞定，即日起至8月15日特價1,990元；「Stanley經典系列IceFlow手提吸管杯2.0 0.88L」防漏翻轉吸管可拆卸易清洗，限時特價1,380元；「TKK手提式運動水壺800ML」戶外露營登山運動專用，即日起至7月31日特價788元。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁公告為準。 TKK手提式運動水壺800ML，PChome 24h購物即日起至7月31日特價788元。圖／PChome 24h購物提供 KOM升級版角落小夥伴格紋矽膠兒童隔熱碗3入組，PChome 24h購物即日起至8月15日特價999元。圖／PChome 24h購物提供 BLACK HAMMER 304不鏽鋼環保餐具組（兩入組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價2組490元。圖／PChome 24h購物提供 NEOFLAM極鮮封Z真空保鮮盒（5件組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供 Corelle Brands康寧餐具SNOOPY不鏽鋼匙筷組（兩入組），PChome 24h購物即日起至8月15日特價590元。圖／PChome 24h購物提供 Stanley經典系列IceFlow手提吸管杯2.0 0.88L，PChome 24h購物限時特價1,380元。圖／PChome 24h購物提供 百科良品 創世神 麥塊末影人苦力怕（筷叉匙3件式、抗菌加工Ag+，日本製），PChome 24h購物即日起至8月15日特價488元。圖／PChome 24h購物提供 WOKY沃廚Meets JOGUMAN按壓式餐具，PChome 24h購物即日起至8月15日特價349元。圖／PChome 24h購物提供

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