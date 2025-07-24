快訊

2日3颱！颱風不叫竹節蟲 「竹節草」初見面氣象署解釋了

是你嗎？3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 消費明細地點一次看

俄羅斯遠東地區客機傳與地面失聯 機上載有50人

聽新聞
0:00 / 0:00

漫畫博覽會攜手電競玩具三大展熱潮登場 估5天人潮65萬上看3億商機

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場，場外排隊人龍不斷。主辦單位估計，五天參觀人潮65萬人、上看3億商機。記者陳宛茜／攝影
第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場，場外排隊人龍不斷。主辦單位估計，五天參觀人潮65萬人、上看3億商機。記者陳宛茜／攝影

第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。由中華動漫出版同業協進會主辦的漫博會，此次首度與「台灣國際電玩電競產業展」、「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」攜手，共計120家廠商、逾1200個攤位參展。昨晚8時便有漫迷在場外排隊，10時開門前估計有3萬漫迷守候。主辦單位估計，五天參觀人潮65萬人、上看3億商機。

文策院主辦的台漫館，今年以「漫畫極光，台漫的魔幻饗宴」為策展主題，展出超過 50 部熱門台漫作品，包括高人氣網漫《C 級哨兵備忘錄》、《我的秘書總想殺了我！》、《妖怪五星好評》等。國民球星彭政閔將與漫畫家楊白暢談新作《一百萬次的揮棒 01》，專業配音員與錄音師現場獻聲，展現「台配」幕後魅力。該系列首部作品將於25日熱血上市。

東立出版社則推出漫迷試香服務。原創人氣作品《觸摸的練習契約》、《記憶的怪物》、《我的助理男友》、《我的網紅男友》皆推出角色專屬香水與香氛，可在漫博東立攤位購得。

劇場版「鬼滅之刃」即將上演，動畫代理商木棉花國際也在漫博推出「戰無限城-鬼滅之刃 特設展區」，讓作品中鬼的大本營—無限城搶先現身。攤位入口處也以無限城為概念進行發想，派出炭治郎、善逸、伊之助，以及水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍一起迎接漫迷。

本屆漫博會結合了動漫、玩具公仔與電玩電競三大領域，許多線上產品也選在漫博打造實體展位試水溫。由釜溥多媒體研發的台灣首款生成式 AI 聊天 App《FLAI》在漫博展出，呼應Z 世代、α 世代對於虛擬交友的社交需求，提供與 AI 聊天的平台。

網路家庭集團旗下的露天市集也參展漫博，推出機率型抽賞服務「一抽露魂」，以區塊鏈技術生成抽獎號碼，中獎瞬間才會自動解鎖，強化消費者的開箱驚喜感。並在現場搭配職棒啦啦隊見面會，擴大參與互動感。

第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。首度與「台灣國際電玩電競產業展」、「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」攜手，共計120家廠商、逾1200個攤位參展。記者陳宛茜／攝影
第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。首度與「台灣國際電玩電競產業展」、「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」攜手，共計120家廠商、逾1200個攤位參展。記者陳宛茜／攝影
第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。首度與「台灣國際電玩電競產業展」、「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」攜手，共計120家廠商、逾1200個攤位參展。記者陳宛茜／攝影
第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。首度與「台灣國際電玩電競產業展」、「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」攜手，共計120家廠商、逾1200個攤位參展。記者陳宛茜／攝影
第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。主辦單位估計，五天參觀人潮65萬人、上看3億商機。記者陳宛茜／攝影
第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。主辦單位估計，五天參觀人潮65萬人、上看3億商機。記者陳宛茜／攝影

男友 漫畫家 鬼滅之刃

延伸閱讀

暑假必訪打卡聖地！「遮羞艾莉」快閃店首度在台登場

想吃人妻雪「奶」泡芙！紳士漫《未亡人雪女》與買動漫合作登2025漫博

電競／閃電狼凱撒路NaiLiu奪FMVP 感謝追夢的自己沒放棄

電競商機旺 網家業績熱

相關新聞

漫畫博覽會攜手電競玩具三大展熱潮登場 估5天人潮65萬上看3億商機

第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。由中華動漫出版同業協進會主辦的漫博會，此次首度與「台灣國際電玩電競產業展」、「台北...

8月壽星「買一送一」！三得利神泡BAR快閃回歸 台北台中限定登場

三得利旗下日本頂級啤酒品牌「三得利頂級啤酒（The PREMIUM MALT'S）」宣告，期間限定的「神泡BAR」快閃店...

Pierre Hermé信義區首間內用空間！台北艾麗酒店雙人午茶限時登場

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店宣布，明（7月25日）起將攜手法國精品甜點品牌Pierre Hermé，於6樓The Terr...

免洗餐具收費帶動環保商機！「筷叉匙3件組、不鏽鋼材質」成熱銷關鍵

外食族注意！台北市政府環境保護局公告自7月22日起「一次性餐具將收費」，一次性餐盒、碗、筷子及湯匙收費不得低於1元，並列...

華信假期金廈小三通加碼 入住指定飯店享免費升等房型

為滿足民眾探親、商務及旅遊需求，華信航空與易飛網合作推出華信假期升級版金廈小三通旅遊產品，結合台灣飛往金門機票、金廈兩地...

從信義誠品到Dream Plaza的挑戰 餐飲營造亮點 精神象徵待補

統一集團Dream Plaza承接自2023年底熄燈的誠品信義旗艦店，經過近二年時間籌備，7月23日舉辦內覽會品牌陣容與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。