漫畫博覽會攜手電競玩具三大展熱潮登場 估5天人潮65萬上看3億商機
第24屆漫畫博覽會今天於世貿一館登場。由中華動漫出版同業協進會主辦的漫博會，此次首度與「台灣國際電玩電競產業展」、「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」攜手，共計120家廠商、逾1200個攤位參展。昨晚8時便有漫迷在場外排隊，10時開門前估計有3萬漫迷守候。主辦單位估計，五天參觀人潮65萬人、上看3億商機。
文策院主辦的台漫館，今年以「漫畫極光，台漫的魔幻饗宴」為策展主題，展出超過 50 部熱門台漫作品，包括高人氣網漫《C 級哨兵備忘錄》、《我的秘書總想殺了我！》、《妖怪五星好評》等。國民球星彭政閔將與漫畫家楊白暢談新作《一百萬次的揮棒 01》，專業配音員與錄音師現場獻聲，展現「台配」幕後魅力。該系列首部作品將於25日熱血上市。
東立出版社則推出漫迷試香服務。原創人氣作品《觸摸的練習契約》、《記憶的怪物》、《我的助理男友》、《我的網紅男友》皆推出角色專屬香水與香氛，可在漫博東立攤位購得。
劇場版「鬼滅之刃」即將上演，動畫代理商木棉花國際也在漫博推出「戰無限城-鬼滅之刃 特設展區」，讓作品中鬼的大本營—無限城搶先現身。攤位入口處也以無限城為概念進行發想，派出炭治郎、善逸、伊之助，以及水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍一起迎接漫迷。
本屆漫博會結合了動漫、玩具公仔與電玩電競三大領域，許多線上產品也選在漫博打造實體展位試水溫。由釜溥多媒體研發的台灣首款生成式 AI 聊天 App《FLAI》在漫博展出，呼應Z 世代、α 世代對於虛擬交友的社交需求，提供與 AI 聊天的平台。
網路家庭集團旗下的露天市集也參展漫博，推出機率型抽賞服務「一抽露魂」，以區塊鏈技術生成抽獎號碼，中獎瞬間才會自動解鎖，強化消費者的開箱驚喜感。並在現場搭配職棒啦啦隊見面會，擴大參與互動感。
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