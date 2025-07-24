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華信假期金廈小三通加碼 入住指定飯店享免費升等房型

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華信航空示意圖。圖／華信航空提供
華信航空示意圖。圖／華信航空提供

為滿足民眾探親、商務及旅遊需求，華信航空與易飛網合作推出華信假期升級版金廈小三通旅遊產品，結合台灣飛往金門機票、金廈兩地接駁、船票、廈門住宿及周邊自由行，打造一站式旅遊新體驗。自24日起至2025年9月30日止，華信假期限時加碼推出「金廈輕鬆GO 好禮雙重送」活動，旅客凡訂購指定產品，即享多重好康回饋。

配合華信航空台北、台中、高雄出發至金門的航班，凡購買華信假期「船票＋接駁」或「機＋酒自由行」產品，入住廈門指定飯店即可享有免費升等房型，再加碼參加抽獎活動，有機會獲得華信航空金門單程機票與廈門精選飯店住宿券。

華信假期精心整合飛往金門的班機，再串接金廈兩地交通與住宿資源，推出一站式、彈性化的超值行程選擇，讓金廈小三通行程變得更輕鬆、更便利。旅客可透過華信航空官網訂購北、中、高到金門的機票後，僅需新台幣1,088元起加購易飛網提供的「船票＋接駁」超值組合，包含金門機場至水頭碼頭的共乘接駁專車、金門-廈門的來回船票，並免費使用廈門五通碼頭VIP貴賓室，享受尊榮舒適的旅程體驗。

此外，華信假期亦推出「機＋酒自由行」，提供2天1夜新台幣6,799元起優惠行程，再享五通碼頭VIP貴賓室升等禮遇。四人同行加贈20吋行李箱，活動期間還可參加「買國內送國外」抽獎活動，有機會抽中日本九州來回機票。

廈門 金門 華信航空

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