從信義誠品到Dream Plaza的挑戰 餐飲營造亮點 精神象徵待補

統一集團Dream Plaza承接自2023年底熄燈的誠品信義旗艦店，經過近二年時間籌備，7月23日舉辦內覽會品牌陣容與空間設計正式亮相。但身處百貨列強環繞、目前擁有超過15家百貨商場的信義商圈，Dream Plaza還能開出什麼內容？都是消費者與同業關注的，但商場曝光後在網路引發的討論，以及從裡外的空間設計到品牌力，即將在7月25日正式開幕的Dream Plaza還有不少的努力空間。

以開幕前討論度最高的星巴克旗艦店來看，從一開始要開出全球最大星巴克引發話題，實際上是全台最大星巴克旗艦店，但確實它可以說是Dream Plaza最有亮點品牌之一，是台灣市場首間集結五大特色吧台的全新星巴克店型，讓星巴克愛好者感受不同區域的樂趣。

誠品信義店過去經營18年來，以「全球最大的24小時書店」作為台北文化精神與夜生活的象徵之一，誠品走了，統一帶來了博客來書店以及藝廊空間「玲廊滿藝」，但官方資料指出的3萬冊藏書，要與之前的誠品信義店、現在的誠品松菸店比，藏書量仍有不少落差。24小時博客來書店整體空間設計中規中矩，但目前尚缺愛書者的精神與感性共鳴。

來到百貨商場門面一樓，一進門就可看到統一集團旗下的複合式美妝UNICKY專櫃，偏開架感的形象，在百貨實屬少見。A.P.C.、agnès b.、Lauren Ralph Lauren、Y-3、CHARLES & KEITH組出一樓時尚品牌陣容，另外，一樓最大亮點就是兩大全新餐酒品牌：瑪黑餐酒TRANSIT、LillA，也是Dream Plaza延伸信義商圈「夜經濟」的體現之一，將與新光三越A4、微風信義串連成特色餐酒街。

餐飲確實是Dream Plaza的較高比重，B2連通道串連統一時代百貨美食街，兩館美食空間達3000坪，預計匯集超過百家餐飲品牌，作為周邊上班族、尖峰時段用餐人潮的新選擇與疏通。而餐飲業種一向受歡迎的吃到飽、火鍋、日本料理，也有全新話題品牌進駐，包括饗賓集團打造的精品餐酒Buffet「Urban Paradise」、馬辣集團全新鍋物品牌「椒朋友」、慕里諾國際餐飲集團引進日本知名豬排丼品牌「かつQ」登台推出「かつ丼屋 勝急」等全台首店，讓信義區餐飲更熱鬧。

但從全館品牌陣容來看，大多是在其他商場也能見到品牌，可見Dream Plaza要在百貨列強中，爭取有力品牌進駐實在有難度，但身為房東優勢，把統一旗下品牌包括星巴克、博客來、Mia C’bon超市、精品巧克力品牌CupiCho、UNICKY、7-ELEVEN作為信義商圈重點插旗據點與嶄新店型成果呈現，也是自然不過的事情。

但如果民眾逛完Dream Plaza後多數心聲是「想念以前的誠品信義店」，那代表Dream Plaza還有不少的努力空間。

Dream Plaza開設全台最大星巴克旗艦店。記者沈昱嘉／攝影 Dream Plaza開設全台最大星巴克旗艦店。記者沈昱嘉／攝影 Dream Plaza開設全台最大星巴克旗艦店。記者沈昱嘉／攝影 24小時營業的博客來書店。記者沈昱嘉／攝影 24小時營業的博客來書店。記者沈昱嘉／攝影 全新餐酒品牌瑪黑餐酒TRANSIT，是Dream Plaza延伸信義商圈「夜經濟」的體現之一。記者沈昱嘉／攝影 全新餐酒品牌LillA，是Dream Plaza延伸信義商圈「夜經濟」的體現之一。記者沈昱嘉／攝影

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