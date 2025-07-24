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AI機器人幫你倒威士忌！吉拉攜手達明機器人 「小吉」首度亮相
來自蘇格蘭神祕小島的單一麥芽威士忌品牌吉拉（JURA），今年夏天在台中國際酒展端出驚喜——首度與台灣自動化品牌達明機器人（TM Robot）聯手，推出AI調酒機器人「小吉-Jura No.1」，帶來全台首場「AI命定酒」體驗活動，從視覺、嗅覺、互動感官一路到倒酒，都由「小吉」一手包辦，不只替你挑出最像自己的酒，更以科技之手傳遞吉拉島的風土與溫度。
整個體驗從三款吉拉核心風味開始——奔放果香的「蘭姆桶」、沉穩焦糖風的「冬日桶」、濃郁莓果調的「紅酒桶」，讓賓客憑直覺選出最「自己」的那杯風味。接著持登島證掃描，小吉啟動辨識，準確為你倒出這杯「命定威士忌」，宛如遠方島民親手遞酒上桌。首度擔任「AI調酒師」的小吉，吸引眾人圍觀錄影，也成功為吉拉品牌打開更多互動可能。
尚格酒業行銷總監張介怡表示，這次吉拉與達明機器人一起實現的不只是機器手臂倒酒，而是用科技的溫度延續人與人之間的交心，「小吉」替我們把遠方的吉拉島、吉拉酒廠釀酒的初心，以及人們心裡最需要的那點溫度，一起傳遞到酒杯裡。「在這個快速變動、連對話都被 SNS 取代的時代，一杯威士忌，依然是開啟對話最直接而溫暖的理由。」
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