台灣水果變身月餅！台北晶華5款月餅禮盒 7月31日前8折優惠

「中秋節」是一年中三大重要節慶之一，各家月餅大戰也已悄悄開打。今年台北晶華酒店推出5款月餅禮盒應戰，包括以日式桃山餅皮揉入4種寶島水果風味內餡與果乾的「賞月」、雅緻木盒裝盛的廣式月餅「醉月」、師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥「花月」，以及屢獲媒體評比冠軍、結合創新與經典的鳳梨澄沙奶黃「澄月」，還有鳳梨澄沙奶黃搭配桂花凍頂香檳烏龍的「桂月」。

5款月餅即日起於「晶華美食到你家Take Regent Home」官方購物網站開賣，7月31日前完成訂購，可享早鳥8折優惠，企業公司行號再享團購大單優惠。

其中，「賞月」寶島鮮果桃山月餅禮盒，是以台灣水果內餡結合特色果乾而成，堆疊出果香馥郁的主角包括台中茂谷柑、南投百香果、宜蘭紅心芭樂、台南麻豆白柚等4款在地好風味，外層包覆以香醇白豆沙與蛋黃製成的日式桃山餅皮，清爽不膩。禮盒設計以盛開花卉與繽紛果實，象徵豐收與圓滿，是充滿質感和美味的上乘之選。

人氣歷久不衰的「醉月」廣式月餅禮盒，今年推出豆沙蛋黃、培香鐵觀音、蓮蓉松子、香醇芝麻、棗泥核桃以及桂圓紅棗等6款口味，以經典傳承的木盒包裝更添高雅精緻。年年廣受消費者好評的「花月」港式奶黃酥與蛋黃酥禮盒，則以霧面金色鐵盒裝載著8顆師承自香港麗晶酒店的經典奶黃酥與豆沙蛋黃酥，搭配打凸設計的品牌字樣呈現立體美感，送禮質感滿分。

而多次獲得媒體評比優勝、年年熱銷的「澄月」鳳梨澄沙奶黃禮盒，選用紅色圓形鐵盒盛裝，展現節慶的喜氣，內餡融合台灣在地鳳梨與細緻奶黃，風味濃郁卻不膩口，是佳節必備的經典品項。

另一款「桂月」桂花凍頂香檳烏龍與鳳梨澄沙奶黃禮盒，則是將鳳梨澄沙奶黃搭配帶有香檳口感及桂花香氣的桂花凍頂香檳烏龍，帶來豐富的味蕾層次，也為節日帶來創新且別緻的心意。

洽詢電話：02-2523-8000轉3152或直撥專線：02-7701-7722

線上訂購網站：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

取貨地點：台北晶華酒店（台北市中山北路二段39巷3號1樓 Regent Gift Shop） 人氣歷久不衰的「醉月」廣式月餅禮盒，以經典傳承的木盒包裝，每組1,480元。圖/台北晶華提供 「賞月」寶島鮮果桃山月餅禮盒，以水果內餡結合特色果乾，果香馥郁，每組1,680元。圖/台北晶華提供 「澄月」鳳梨澄沙奶黃禮盒，選用紅色圓形鐵盒的方式盛裝，展現節慶的喜氣，每組1,180元。圖/台北晶華提供 以榮獲媒體評比優勝的鳳梨澄沙奶黃，搭配帶有香檳口感與桂花香氣的凍頂香檳烏龍，組成「桂月」桂花凍頂香檳烏龍與鳳梨澄沙奶黃禮盒，每組1,980元。圖/台北晶華提供

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