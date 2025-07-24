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勞力士代言人舍夫勒稱霸2025英國高爾夫公開賽 迎向逆風、終至甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
美國高爾夫球好手、勞力士代言人Scottie Scheffler今年甫獲得2025英國高爾夫公開賽冠軍。圖／ROLEX提供
美國高爾夫球好手、勞力士代言人Scottie Scheffler今年甫獲得2025英國高爾夫公開賽冠軍。圖／ROLEX提供

勞力士代言人舍夫勒（Scottie Scheffler）於日前舉辦的英國高爾夫球公開賽（The Open Championship）中獲得冠軍，獲得個人生涯第四座大滿貫，除了捧起英國高爾夫球公開賽冠軍獎杯的「葡萄酒壺獎盃」（Claret Jug），也以29歲之姿，成為史上第八位在30歲前收穫生涯大滿貫三冠之選手。

有別於一般公開賽多冠以地名，創立於1860年的英國高爾夫球公開賽名稱即為「The Open」，是現今高爾夫球四大公開賽歷史最悠久的一項，也可視為「公開賽」的鼻祖，由英國「皇家古老高爾夫俱樂部」（The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews）所舉辦。

1996年出生的美國好手Scottie Scheffler近年狀態不俗、同時新聞也不斷。他先後在2022與2024年美國（高爾夫）名人賽稱霸，但2024年PGA錦標賽前夕則因一起交通意外影響心情，雖然事後輿論普遍支持Scottie Scheffler、認為他受到濫權對待，唯Scottie Scheffler也受到心情影響、未能在當屆奪冠；一年後的2025年五月，Scottie Scheffler捲土重來並獲PGA錦標賽冠軍，他的另一位贊助商Nike則火速廣告致意、同時展現另類風趣「Best player in the world？Guilty」，令人不禁莞爾。狀態正走上坡的Scottie Scheffler則在日前拿下個人第四座大滿貫，並與老虎伍茲、傑克尼克勞（Jack Nicklaus）等名將獲得同樣成就，成為史上第八位30歲前即坐擁生涯大滿貫三冠之選手。

由於本屆英國高爾夫公開賽是位於皇家波特拉什俱樂部（Royal Portrush Golf Club）舉辦，該場地又以濃密長草區、刁鑽球道與來自大西洋的海風組合成強韌挑戰。Scottie Scheffler賽後表示，走向第18洞並最終獲勝，這種感覺難以言述，令人振奮不已。這份成就來之不易，需要心血與耐心。可以說，這是我職業生涯中心理狀態最為穩定的一次。」

事實上，勝利、奪冠當然值得慶賀，但高爾夫更是一項講求穩定、精準、耐力的賽事，並體現「路遙知馬力」的時間價值，一如總在場邊出現、綠底黃字的勞力士皇冠Logo與品牌字樣。而勞力士本身也已與英國高爾夫球公開賽合作長達40年，如此40年的合作也像果嶺上的漫長挑戰，穿越長草區、迎向強勁風勢，行過蜿蜒球道，最終抵達甜美豐盛，而這一切的一切，也如手上的勞力士表款、始終相伴。

Scottie Scheffler於確認奪冠後，與球僮喜悅相擁。圖／ROLEX提供
Scottie Scheffler於確認奪冠後，與球僮喜悅相擁。圖／ROLEX提供
勞力士代言人、高球名將瑞奇福勒（Rickie Fowler）於2025年英國高爾夫球公開賽中出賽畫面。圖／ROLEX提供
勞力士代言人、高球名將瑞奇福勒（Rickie Fowler）於2025年英國高爾夫球公開賽中出賽畫面。圖／ROLEX提供
Scottie Scheffler近日拿下個人第四座大滿貫，並與老虎伍茲、傑克尼克勞（Jack Nicklaus）等名將獲得同樣成就，成為史上第八位30歲前即坐擁生涯大滿貫三冠之選手。圖／ROLEX提供
Scottie Scheffler近日拿下個人第四座大滿貫，並與老虎伍茲、傑克尼克勞（Jack Nicklaus）等名將獲得同樣成就，成為史上第八位30歲前即坐擁生涯大滿貫三冠之選手。圖／ROLEX提供
2025公開賽後，大會也在看板上留下字樣、除慶賀Scottie Scheffler成就，並預告來年賽事將在Royal Birkdale Golf Club舉辦。圖／ROLEX提供
2025公開賽後，大會也在看板上留下字樣、除慶賀Scottie Scheffler成就，並預告來年賽事將在Royal Birkdale Golf Club舉辦。圖／ROLEX提供

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