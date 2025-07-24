URBAN PARADISE進駐Dream Plaza 饗賓：盼信義區成精品buffet聚落

饗賓集團再創buffet新品牌URBAN PARADISE進駐統一新商場Dream Plaza，主打高價位餐酒buffet，總經理陳毅航表示，近幾年來餐酒已經成為一種生活風格，而而URBAN PARADISE是台灣首家精品餐酒buffet，希望提供前所未有的餐酒體驗。

此次URBAN PARADISE加入市場，也是饗賓在台北市信義區的第五個buffet品牌，先前饗賓已經在ATT 4 FUN有饗食天堂、微風信義的饗饗、遠百A13的旭集、以及台北101的饗A Joy等，可說是台北市的buffet龍頭。

陳毅航指出，URBAN PARADISE雖然與饗饗、旭集共同價格，形態相近，但是風格完全不同，各家百貨也有各自的客群，有信心不會互打，信義區也將會是精品buffet的聚落。

陳毅航表示，URBAN PARADISE斥資1.5億元裝潢，價格定位與饗饗、旭集相同，均為2000元左右，同為精品buffet，因此一年的業績目標同樣也希望能夠達到4億元以上。

對於展店計畫，陳毅航表示，接下來只要有適合的地點，URBAN PARADISE也會到台灣其他城市展店，以台北為例，台北都會美學是既在地又國際、既傳統又當代，到不同城市展店，也都會結合當地元素，呈現各自的都市美學，餐點也會做出一定程度的調整。

陳毅航表示，饗賓的願景高價值的餐飲品牌企業，因此對於各個buffet品牌並沒有設定展店的天花板，不會過度重視店數。

饗賓集團去年營收105.6億元，今年則目標120億元，而目前店數91店，預計今年可以展至101店，陳毅航表示，掛牌的目標也仍按照計畫在進行中，規劃在年底申請公發，2026年底至2027年初就可上市。

陳毅航也透露，饗賓集團2028年營收目標200億元，達標後就會評估走出海外，2035年要成為世界級餐飲企業。

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