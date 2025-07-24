靠臉選酒！全新金色三麥酒窖2代店導入AI侍酒師、KTV包廂、威士忌酒吧

位於Dream Plaza統一信義百貨B1的全新二代金色三麥酒窖店，預定於7月25日正式開幕，除首次導入AI人臉辨識選酒科技，還有信義區少見的在深夜可以喝到專業調酒的KTV包廂以及首度推出的威士忌專屬包廂。7月25日至31日開幕期間，內用單筆消費滿千送百；智慧取酒牆儲值3000元，金色三麥會員即享點數雙倍贈。

面對金色三麥豐富多樣的酒單選擇，顧客常面臨選擇障礙，現在透過結合影像辨識與AI演算法的「AI智慧辨識選酒系統」，只需要拍一張照片便可預測顧客的性格特質，即時推薦最適合的個人化酒款。

金色三麥酒窖店這次升級，也特別考量信義區商務客群需求，提供隱密的社交聚會空間與質感KTV娛樂包廂，更是信義區少見能品嚐現調專業調酒的KTV空間，可以歡唱到深夜。

此外，首度跨入威士忌領域的金色三麥，也推出威士忌吧台與預約制包廂「House of currents」，吧台除供應蘇格蘭專屬桶陳酒款，更推出以其為基底的原創調酒，從純飲到特調都滿足精緻社交需求。預約制包廂「House of currents」則以「Made for Now」為靈感，推出全新Tapas與多款亮點調酒與純飲，邀你一起開啟沈浸感官的微醺之旅。關於開幕優惠，金色三麥餐飲股份有限公司保有最終活動修改及解釋權利。

◎金色三麥酒窖店｜Dream Plaza統一信義百貨 ．開幕時間：7月25日 ．地址：台北市信義區高路11號B1 ．營業時間：週日至週六 11:00～00:00 ．電話：（02）8789-5911

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒「威士忌熱氣球」以金色三麥20週年紀念威士忌為基底，融合焦糖奶泡與蘋果汁，搭配煙燻泡泡。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 信義區少見能品嚐現調專業調酒的KTV包廂。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 金色三麥酒窖店的百萬智慧酒牆，只需要透過Cheer Pass儲值卡輕鬆一嗶，即可自由取用、隨心混搭。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 以「Made for Now」為靈感的威士忌包廂，金屬質感威士忌吧台提供多款亮點調酒與純飲。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 金色三麥酒窖店寬敞舒適的座位。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Tapas「生鮭魚玫瑰」口感滑順鮮美、以柔嫩鮭魚片細心捲成玫瑰花形。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 金色三麥酒窖店除了延續原有紅磚拱門等歐式經典釀酒空間印象，更在空間中增添黑色金屬感、流線光影設計與溫潤木質結構，在新舊交融間注入更多當代摩登氣息。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 金色三麥酒窖店全新導入「AI智慧辨識選酒系統」，攜手DSIGroup典通、WiXtar星益欣與脈動心聯團隊，共同打造個人化選酒體驗。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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