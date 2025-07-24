靠臉選酒！全新金色三麥酒窖2代店導入AI侍酒師、KTV包廂、威士忌酒吧
位於Dream Plaza統一信義百貨B1的全新二代金色三麥酒窖店，預定於7月25日正式開幕，除首次導入AI人臉辨識選酒科技，還有信義區少見的在深夜可以喝到專業調酒的KTV包廂以及首度推出的威士忌專屬包廂。7月25日至31日開幕期間，內用單筆消費滿千送百；智慧取酒牆儲值3000元，金色三麥會員即享點數雙倍贈。
面對金色三麥豐富多樣的酒單選擇，顧客常面臨選擇障礙，現在透過結合影像辨識與AI演算法的「AI智慧辨識選酒系統」，只需要拍一張照片便可預測顧客的性格特質，即時推薦最適合的個人化酒款。
金色三麥酒窖店這次升級，也特別考量信義區商務客群需求，提供隱密的社交聚會空間與質感KTV娛樂包廂，更是信義區少見能品嚐現調專業調酒的KTV空間，可以歡唱到深夜。
此外，首度跨入威士忌領域的金色三麥，也推出威士忌吧台與預約制包廂「House of currents」，吧台除供應蘇格蘭專屬桶陳酒款，更推出以其為基底的原創調酒，從純飲到特調都滿足精緻社交需求。預約制包廂「House of currents」則以「Made for Now」為靈感，推出全新Tapas與多款亮點調酒與純飲，邀你一起開啟沈浸感官的微醺之旅。關於開幕優惠，金色三麥餐飲股份有限公司保有最終活動修改及解釋權利。
◎金色三麥酒窖店｜Dream Plaza統一信義百貨
．開幕時間：7月25日
．地址：台北市信義區高路11號B1
．營業時間：週日至週六 11:00～00:00
．電話：（02）8789-5911
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言