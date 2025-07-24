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靠臉選酒！全新金色三麥酒窖2代店導入AI侍酒師、KTV包廂、威士忌酒吧

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
整體空間採開放式長桌、並增加滿足商務需求的專屬私密的專屬包廂配置，動線流暢自然、寬敞開闊，適合自由交流、微醺三巡的城市社交節奏。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
整體空間採開放式長桌、並增加滿足商務需求的專屬私密的專屬包廂配置，動線流暢自然、寬敞開闊，適合自由交流、微醺三巡的城市社交節奏。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於Dream Plaza統一信義百貨B1的全新二代金色三麥酒窖店，預定於7月25日正式開幕，除首次導入AI人臉辨識選酒科技，還有信義區少見的在深夜可以喝到專業調酒的KTV包廂以及首度推出的威士忌專屬包廂。7月25日至31日開幕期間，內用單筆消費滿千送百；智慧取酒牆儲值3000元，金色三麥會員即享點數雙倍贈。

面對金色三麥豐富多樣的酒單選擇，顧客常面臨選擇障礙，現在透過結合影像辨識與AI演算法的「AI智慧辨識選酒系統」，只需要拍一張照片便可預測顧客的性格特質，即時推薦最適合的個人化酒款。

金色三麥酒窖店這次升級，也特別考量信義區商務客群需求，提供隱密的社交聚會空間與質感KTV娛樂包廂，更是信義區少見能品嚐現調專業調酒的KTV空間，可以歡唱到深夜。

此外，首度跨入威士忌領域的金色三麥，也推出威士忌吧台與預約制包廂「House of currents」，吧台除供應蘇格蘭專屬桶陳酒款，更推出以其為基底的原創調酒，從純飲到特調都滿足精緻社交需求。預約制包廂「House of currents」則以「Made for Now」為靈感，推出全新Tapas與多款亮點調酒與純飲，邀你一起開啟沈浸感官的微醺之旅。關於開幕優惠，金色三麥餐飲股份有限公司保有最終活動修改及解釋權利。

◎金色三麥酒窖店｜Dream Plaza統一信義百貨

．開幕時間：7月25日

．地址：台北市信義區高路11號B1

．營業時間：週日至週六 11:00～00:00

．電話：（02）8789-5911

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒「威士忌熱氣球」以金色三麥20週年紀念威士忌為基底，融合焦糖奶泡與蘋果汁，搭配煙燻泡泡。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
調酒「威士忌熱氣球」以金色三麥20週年紀念威士忌為基底，融合焦糖奶泡與蘋果汁，搭配煙燻泡泡。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義區少見能品嚐現調專業調酒的KTV包廂。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義區少見能品嚐現調專業調酒的KTV包廂。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥酒窖店的百萬智慧酒牆，只需要透過Cheer Pass儲值卡輕鬆一嗶，即可自由取用、隨心混搭。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥酒窖店的百萬智慧酒牆，只需要透過Cheer Pass儲值卡輕鬆一嗶，即可自由取用、隨心混搭。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以「Made for Now」為靈感的威士忌包廂，金屬質感威士忌吧台提供多款亮點調酒與純飲。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以「Made for Now」為靈感的威士忌包廂，金屬質感威士忌吧台提供多款亮點調酒與純飲。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥酒窖店寬敞舒適的座位。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥酒窖店寬敞舒適的座位。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Tapas「生鮭魚玫瑰」口感滑順鮮美、以柔嫩鮭魚片細心捲成玫瑰花形。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Tapas「生鮭魚玫瑰」口感滑順鮮美、以柔嫩鮭魚片細心捲成玫瑰花形。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥酒窖店除了延續原有紅磚拱門等歐式經典釀酒空間印象，更在空間中增添黑色金屬感、流線光影設計與溫潤木質結構，在新舊交融間注入更多當代摩登氣息。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥酒窖店除了延續原有紅磚拱門等歐式經典釀酒空間印象，更在空間中增添黑色金屬感、流線光影設計與溫潤木質結構，在新舊交融間注入更多當代摩登氣息。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥酒窖店全新導入「AI智慧辨識選酒系統」，攜手DSIGroup典通、WiXtar星益欣與脈動心聯團隊，共同打造個人化選酒體驗。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥酒窖店全新導入「AI智慧辨識選酒系統」，攜手DSIGroup典通、WiXtar星益欣與脈動心聯團隊，共同打造個人化選酒體驗。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 威士忌 金色三麥

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