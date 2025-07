靠臉選酒！全新金色三麥酒窖2代店導入AI侍酒師、KTV包廂、威士忌酒吧

位於Dream Plaza統一信義百貨B1的全新二代金色三麥酒窖店,預定於7月25日正式開幕,除首次導入AI人臉辨識選酒科技,還有信義區少見的在深夜可以喝到專業調酒的KTV包廂以及首度推出的威士忌專屬包廂。7月25日至31日開幕期間,內用單筆消費滿千送百;智慧取酒牆儲值3000元,金色三麥會員即享點數雙倍贈。

面對金色三麥豐富多樣的酒單選擇,顧客常面臨選擇障礙,現在透過結合影像辨識與AI演算法的「AI智慧辨識選酒系統」,只需要拍一張照片便可預測顧客的性格特質,即時推薦最適合的個人化酒款。

金色三麥酒窖店這次升級,也特別考量信義區商務客群需求,提供隱密的社交聚會空間與質感KTV娛樂包廂,更是信義區少見能品嚐現調專業調酒的KTV空間,可以歡唱到深夜。

此外,首度跨入威士忌領域的金色三麥,也推出威士忌吧台與預約制包廂「House of currents」,吧台除供應蘇格蘭專屬桶陳酒款,更推出以其為基底的原創調酒,從純飲到特調都滿足精緻社交需求。預約制包廂「House of currents」則以「Made for Now」為靈感,推出全新Tapas與多款亮點調酒與純飲,邀你一起開啟沈浸感官的微醺之旅。關於開幕優惠,金色三麥餐飲股份有限公司保有最終活動修改及解釋權利。

◎金色三麥酒窖店|Dream Plaza統一信義百貨 .開幕時間:7月25日 .地址:台北市信義區高路11號B1 .營業時間:週日至週六 11:00~00:00 .電話:(02)8789-5911

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒「威士忌熱氣球」以金色三麥20週年紀念威士忌為基底,融合焦糖奶泡與蘋果汁,搭配煙燻泡泡。圖/金色三麥餐飲集團提供
信義區少見能品嚐現調專業調酒的KTV包廂。圖/金色三麥餐飲集團提供
金色三麥酒窖店的百萬智慧酒牆,只需要透過Cheer Pass儲值卡輕鬆一嗶,即可自由取用、隨心混搭。圖/金色三麥餐飲集團提供
以「Made for Now」為靈感的威士忌包廂,金屬質感威士忌吧台提供多款亮點調酒與純飲。圖/金色三麥餐飲集團提供
金色三麥酒窖店寬敞舒適的座位。圖/金色三麥餐飲集團提供
Tapas「生鮭魚玫瑰」口感滑順鮮美、以柔嫩鮭魚片細心捲成玫瑰花形。圖/金色三麥餐飲集團提供
金色三麥酒窖店除了延續原有紅磚拱門等歐式經典釀酒空間印象,更在空間中增添黑色金屬感、流線光影設計與溫潤木質結構,在新舊交融間注入更多當代摩登氣息。圖/金色三麥餐飲集團提供
金色三麥酒窖店全新導入「AI智慧辨識選酒系統」,攜手DSIGroup典通、WiXtar星益欣與脈動心聯團隊,共同打造個人化選酒體驗。圖/金色三麥餐飲集團提供

