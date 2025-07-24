Mia C’bon進駐Dream Plaza 5大專區升級亮相 和牛現煎、美酒自助暢飲

統一集團斥資打造的全新生活商場「DREAM PLAZA」，即將於7月25日於台北信義區正式開幕。位於地下一樓的頂級超市「Mia C’bon Dream Plaza店」搶先亮相，以200坪通透空間，融合藝術、選品與多元餐飲體驗，全面升級品牌質感生活定位。

Mia C’bon此次邀請知名插畫家吳忠錩，打造5隻擬人化貓咪角色穿梭賣場，包括迎賓代表「米亞」、熱愛料理的「喜寶」、引領品味的「普妮莫」、「瑪奇」、「傑尼恩」等，為購物增添趣味與文化感。同時也設立「貓町市集伴手禮專區」，推出貓咪主題鐵盒餅乾、飾品與文創商品，展現台灣在地風情。

店內5大專區也全面升級，餐飲區集結名店料理與精緻便當，導入「筑前屋」、「東門鴨莊」、「無限廚房」等聯名便當品牌，並推出熱門現打果昔服務「杯果杯GO」，提供紅、黃、綠3款截切冷凍蔬果，購買後新鮮現打，健康又便利。咖啡吧則由冠軍職人監製，使用屏東神山巴魯那莊園咖啡現煮供應。

顧客最愛的生鮮區則規劃大型水果牆展示當季精品水果，多款麝香葡萄、水蜜桃，並首度引進北海道夢幻品種「哥吉拉西瓜」與「炸彈西瓜」限量販售，亦設有「免切洗即食蔬果盒」冷藏櫃，提供聚會、會議、忙碌消費者即時享用的選擇。

肉品區再度與日本頂級「森精肉」合作，導入A5級匠和牛，並首度引進日本上選國產牛，另加碼推出每日限量20份的現煎餐盒，如和牛漢堡、丼飯及燒肉飯等，均搭配履歷蔬菜。7月25日當日，森精肉社長森榮二與2024米其林指南年輕主廚陳莛諭將於現場舉行2場和牛料理秀，展演分切與實作魅力。

甜點與烘焙區，「吳寶春麥方店」於此設置第4間店中店，推青醬德腸麵包、擬真馬鈴薯麵包等4款獨家限定新品，並每日限量供應超吸睛的Nekary「貓咪造型生吐司」。台中手工甜點品牌「法布甜」則主打低糖減油系列，開幕期間購買其千層蛋塔可免費升級為「蒙布朗蛋塔」，還有多款優惠與滿額贈保冷袋活動。「和田順」7月25日至27日快閃進駐，創辦人鄭明哲親臨門市現場製作以93.5%鮮乳製作的原味與限定口味霜淇淋。

雜貨食品區也同步精緻升級，共計上架超過4,500項商品，其中進口品項佔比高達9成，涵蓋歐美、亞洲與日本特色品牌，設置精緻鐵盒餅乾專櫃，另設有台灣味十足的茶葉、糕點與「米乖乖」商品專區。

葡萄酒專區則與WINESWEE威士威首度合作，導入「葡萄酒自助取酒機」，每日提供8款世界各國莊園總價值超過1萬元酒款，開幕期間免費試飲，顧客只要憑證件兌換「暢飲體驗卡」即可品飲推薦酒款。開幕期間更祭出限量優惠，包括獺祭系列清酒特價與消費滿額贈送太爺白蘭地，現場還將不定時舉辦西班牙伊比利豬火腿現切展演。

開幕期間活動連連，7月25日至27日推出限量福袋，每袋899元、每日限量100份，內容價值超過2,000元；單筆消費滿888元可參加扭蛋活動，有機會獲得5,000元現金抵用券；單筆消費滿1,500元則依活動日期贈送品牌護照包、圍裙、隔熱墊等周邊，8月10日前消費滿3,000元再加贈品牌聯名棉麻提袋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

推出2個冷藏專櫃上架「免切洗快速料理蔬菜盒」與「免切洗鮮切即食水果盒」。記者黃筱晴／攝影 「和田順」7月25日至27日快閃進駐，創辦人鄭明哲親臨門市現場製作以93.5%鮮乳製作的原味與限定口味霜淇淋。記者黃筱晴／攝影 Mia C’bon與日本森精肉店再度攜手合作，導入匠和牛A5黑毛和牛，並且進一步發展完美分切禮盒組。記者黃筱晴／攝影 生鮮區則規劃大型水果牆展示當季精品水果，引進多款麝香葡萄、水蜜桃。記者黃筱晴／攝影 開幕期間不定時推出西班牙頂級伊比利豬火腿開腿秀。記者黃筱晴／攝影 貓町市集伴手禮專區，上架獨家開發「貓咪水果市集連圖餅乾鐵盒」。記者黃筱晴／攝影 WINESWEE威士威與Ｍia C’bon首度合作，首創「葡萄酒自助取酒機」。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 推出熱門現打果昔服務「杯果杯GO」，提供紅、黃、綠3款截切冷凍蔬果，購買後新鮮現打，健康又便利。記者黃筱晴／攝影 首度引進北海道夢幻品種「哥吉拉西瓜」與「炸彈西瓜」限量販售。記者黃筱晴／攝影 因應送禮需求，導入多款精緻鐵盒餅乾。日本麻布花林糖名畫美術館系列鐵盒餅乾設計超精緻，值得收藏。記者黃筱晴／攝影 肉品區不定期推出隱藏版現煎料理。記者黃筱晴／攝影 糖果區有多款超萌貓咪盒玩。記者黃筱晴／攝影 生鮮青果區引進多款少見水果，黃皮火龍果相當吸睛。記者黃筱晴／攝影 新引進精選日本上選國產牛，同樣美味，價位更親切。記者黃筱晴／攝影 貓町市集伴手禮專區，上架獨家開發「貓咪水果市集連圖餅乾鐵盒」，台灣地方風情米明信片、各類吊飾品等。記者黃筱晴／攝影 肉品區不定期推出隱藏版現煎料理。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 為呼應貓町市集主題，每日特別限量推出「貓咪造型生吐司」。記者黃筱晴／攝影 生鮮青果區引進多款少見水果，迷你西瓜只有手掌大小。記者黃筱晴／攝影 開幕活動期間單筆消費滿1,500元，依日期分別贈送品牌護照包、圍裙、隔熱墊等實用周邊。記者黃筱晴／攝影 Mia C’bon Dream Plaza店，以200坪通透空間，融合藝術、選品與多元餐飲體驗。記者黃筱晴／攝影 開幕期間活動連連，福袋、滿額贈，Mia C’bon原本的貼心服務也全部導入。記者黃筱晴／攝影 開幕期間免費試飲，顧客只要憑證件兌換「暢飲體驗卡」即可品飲推薦酒款。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 店內導入客服機器人。記者黃筱晴／攝影

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