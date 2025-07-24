快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

聽新聞
0:00 / 0:00

JISOO、陳庭妮都被狂圈粉！Dior這款新包太實用了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使八木莉可子搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @rikakoyagi_official
Dior品牌大使八木莉可子搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @rikakoyagi_official

隨著Dior 2025-2026年秋冬女裝系列的推出，全新「D-Motion」系列包款也成為時尚女星的新寵。包括品牌大使BLACKPINK成員JISOO、陳庭妮、八木莉可子、以及「機智醫生生活」韓星趙怡賢，都陸續在社群上分享了這款機精緻新包的穿搭照，以柔和曲線呈現的這款獨特包款，飾有品牌標誌性的大型籐格紋（Macrocannage），以絕佳的辨識度與實用性，體現Dior工坊的精湛工藝與品牌前衛現代的精神。

D-Motion包款的設計細節，無一不向迪奧先生鍾愛的精緻藝術致敬，例如D, I, O, R金屬吊飾，就為整體設計增添一抹優雅。D-Motion包款展現自由與動感精神，配備可調式肩帶，能舒適地肩背或斜背，並設有束口設計，提升實用性。

此款包袋採用光滑或皺褶皮革製成，色彩迷人。中型款提供黑色與淺金色，小型款則有黑色、米白色與粉紅色等選擇，適合搭配各種風格與心情，是時髦都會女性完美的日常夥伴。

Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
D-Motion黑色裂紋小牛皮Marcocannage籐格紋小型包，13萬元。圖／Dior提供
D-Motion黑色裂紋小牛皮Marcocannage籐格紋小型包，13萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni
Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
D-Motion白色小羊皮Marcocannage籐格紋小型包，13萬元。圖／Dior提供
D-Motion白色小羊皮Marcocannage籐格紋小型包，13萬元。圖／Dior提供
Dior 2025-2026年秋冬女裝系列中，推出全新D-Motion系列包款。圖／Dior提供
Dior 2025-2026年秋冬女裝系列中，推出全新D-Motion系列包款。圖／Dior提供
D-Motion白色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供
D-Motion白色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供
D-Motion黑色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供
D-Motion黑色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__
Dior 2025-2026年秋冬女裝系列中，推出全新D-Motion系列包款。圖／Dior提供
Dior 2025-2026年秋冬女裝系列中，推出全新D-Motion系列包款。圖／Dior提供
韓星趙怡賢搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @yihyun_1208
韓星趙怡賢搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @yihyun_1208
Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni
Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni
D-Motion黑色裂紋小牛皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供
D-Motion黑色裂紋小牛皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使八木莉可子搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @rikakoyagi_official
Dior品牌大使八木莉可子搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @rikakoyagi_official
D-Motion黑色小羊皮Marcocannage籐格紋小型包，13元。圖／Dior提供
D-Motion黑色小羊皮Marcocannage籐格紋小型包，13元。圖／Dior提供
韓星趙怡賢搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @yihyun_1208
韓星趙怡賢搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @yihyun_1208
D-Motion拿鐵色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供
D-Motion拿鐵色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni
Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni

品牌

延伸閱讀

陳庭妮直呼：真糟糕！曝「臉頰脖子一排紅腫包」 模樣

女神的腋下汗也被嫌？Jisoo演唱會40度高溫爆汗熱舞「伴舞一個小動作」讓她超尷尬

陳庭妮追悼兩殉職消防員　「每次發文都希望是最後一次」

蔡詩芸公開做菜影片「理由超無奈」！竟然和她長相有關

相關新聞

JISOO、陳庭妮都被狂圈粉！Dior這款新包太實用了

隨著Dior 2025-2026年秋冬女裝系列的推出，全新「D-Motion」系列包款也成為時尚女星的新寵。包括品牌大使...

母胎單身戀愛大作戰！十大日式款待系鐵板燒神助攻 和牛、龍蝦奢華上桌

父親節、七夕情人節想要大飽口福又可以過得有儀式感嗎？這些日式款待系頂級鐵板燒會是你的不二選擇！

1880吃「黑鮪魚、和牛、魚子醬、甲魚」！初魚鉄板料亭「限定新菜單」

「初魚鉄板料亭」針對民生店首度推出期間限定新菜單，以「清新、滋補、野趣」為主題，選用甲魚、鮑魚、錦繡龍蝦、A5和牛等食材...

有行旅／走訪京都 與圖騰美學對談

日本日常迷人的生活圖案，從食器、和服、榻榻米、簷廊、寺廟等傳達出來的紋樣，有行旅「京都紋樣」旅程，透過旅行一探「SOU ...

Dream Plaza加入信義商圈百貨群戰 全館重點品牌亮點整理

信義商圈最新商場Dream Plaza，營業空間為地下二樓至地上六樓，Dream Plaza表示，全館全台首店10家，信...

宏碁Acer Day盛大開跑...時尚AI筆電不到1公斤超輕薄 購機再抽Switch 2

宏碁一年一度暑期盛事「2025 Acer Day」正式啟動，即日起至8月17日，全台同步展開促銷及線上線下活動，今年主打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。