JISOO、陳庭妮都被狂圈粉！Dior這款新包太實用了

隨著Dior 2025-2026年秋冬女裝系列的推出，全新「D-Motion」系列包款也成為時尚女星的新寵。包括品牌大使BLACKPINK成員JISOO、陳庭妮、八木莉可子、以及「機智醫生生活」韓星趙怡賢，都陸續在社群上分享了這款機精緻新包的穿搭照，以柔和曲線呈現的這款獨特包款，飾有品牌標誌性的大型籐格紋（Macrocannage），以絕佳的辨識度與實用性，體現Dior工坊的精湛工藝與品牌前衛現代的精神。

D-Motion包款的設計細節，無一不向迪奧先生鍾愛的精緻藝術致敬，例如D, I, O, R金屬吊飾，就為整體設計增添一抹優雅。D-Motion包款展現自由與動感精神，配備可調式肩帶，能舒適地肩背或斜背，並設有束口設計，提升實用性。

此款包袋採用光滑或皺褶皮革製成，色彩迷人。中型款提供黑色與淺金色，小型款則有黑色、米白色與粉紅色等選擇，適合搭配各種風格與心情，是時髦都會女性完美的日常夥伴。 Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__ D-Motion黑色裂紋小牛皮Marcocannage籐格紋小型包，13萬元。圖／Dior提供 Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__ D-Motion白色小羊皮Marcocannage籐格紋小型包，13萬元。圖／Dior提供 Dior 2025-2026年秋冬女裝系列中，推出全新D-Motion系列包款。圖／Dior提供 D-Motion白色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供 D-Motion黑色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供 Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__ Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__ Dior品牌大使Jisoo搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @Sooyaaa__ Dior 2025-2026年秋冬女裝系列中，推出全新D-Motion系列包款。圖／Dior提供 韓星趙怡賢搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @yihyun_1208 Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni D-Motion黑色裂紋小牛皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供 Dior品牌大使八木莉可子搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @rikakoyagi_official D-Motion黑色小羊皮Marcocannage籐格紋小型包，13元。圖／Dior提供 韓星趙怡賢搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @yihyun_1208 D-Motion拿鐵色小羊皮Marcocannage籐格紋中型包，14萬5,000元。圖／Dior提供 Dior品牌大使陳庭妮搭配Dior 2025秋冬D-Motion新包。圖／翻攝自IG @chen_ting_ni

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