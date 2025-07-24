母胎單身戀愛大作戰！十大日式款待系鐵板燒神助攻 和牛、龍蝦奢華上桌

吃得不只是鐵板燒，更是用心款待愛人的專屬儀式！

看完戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰》，你也開始期待屬於自己的心動時刻了嗎？有人說「吃一頓頂級鐵板燒，可能比表白還有用」，初步認識的時候最怕沒有話題、沒有氣氛，而一場沉浸在火光與香氣中的款待系料理，以日本長久以來的待客之道，從主廚在鐵板前的每個翻炒、擺盤與眼神交流，細心介紹食材來源與料理方式，加上無微不至、毫無保留的貼心服務，不僅打造舒服自在的用餐體驗，也為對方留下難以忘懷的美好印象。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查「十大日式款待系頂級鐵板燒餐廳」，整理出最低套餐價格落在1,800元至5,000元，排除商業午餐與兒童套餐、附設於日式料理店中的鐵板燒區，且皆為講究職人手藝與待客之道的日式鐵板燒品牌。每一間都值得你親自坐上鐵板前，細細感受那份從炙熱火光中誕生的款待心意與職人精神。

No.1 阪前鐵板燒

阪前鐵板燒提供

阪前鐵板燒提供

阪前鐵板燒分店：台北中山北店、台北安和店、板橋民生店、桃園台茂店、台中文心五權西店

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最受網友熱烈討論的日式款待系頂級鐵板燒，就是王品旗下的「阪前鐵板燒」！阪前鐵板燒以「板前此刻，精心時刻」為品牌核心，來到這裡處處都可以感受到用餐的儀式感。以「技法敬食材」的精神，將鐵板燒技法與日料手法的煎、悶、燒、蒸、炙、生、煮、烤、燻融合，每一道菜皆經過精心設計，一菜一皿，講究平衡與美感！師傅與饕客板前交流、說菜互動與日式待客氛圍，多重感官的獨特體驗也讓網友直呼，「看著食物被料理的過程也非常享受，原來看廚師做菜是這麼有趣，尤其看完後食物可以入到嘴裡感受味道，真的是每道都會想好好攝影跟紀錄留念起來」。

嚴選日本A5和牛、龍蝦、南非活鮑魚及北海道干貝等頂級食材，阪前更獨家演繹「稻燒日本A5黑毛和牛」，運用日本百年傳承的稻燒技法，賦予和牛淡雅稻香，而佐料則結合日本料理中「味變」概念，打造「一口一味」的風味層次；龍蝦料理則呈現雙重美味，龍蝦身乾煎後搭配濃郁老海醬，香氣濃烈、肉質鮮甜；龍蝦頭與蟹膏一同入鍋，佐信州味噌與日本赤猿燒酎慢煮，湯頭濃郁中帶有酒香餘韻，展現日式鐵板的技藝細節；壓軸甜點——舒芙蕾，依據季節更替不同風味，口感鬆軟細嫩，為這場日式饗宴劃下最迷人的句點！

有饕客品嚐稻燒A5日本黑毛和牛分享，「油脂均勻豐富，入口即化」、「每一口都是幸福滋味在口中炸裂」。為迎接父親節與七夕，祭出8月份平日兩人同行，內用消費兩客套餐，款待「茶燻廣島蠔」一份，款待再升級。目前阪前在台北、桃園、台中共4間分店，近期第5間店插旗在板橋民生，不妨帶著心愛的人，一起享受一場日式款待的美味時光。

No.2 初魚 鐵板料亭

翻攝FB／初魚 鉄板料亭

初魚鐵板料亭分店：泰順、安和、民生、敦北、大直、台北101店、台北新光A9、台北新光天母、板橋大遠百店、宏匯廣場、台中誠品店、台南西門店、高雄美術店、高雄漢神成功店、高雄漢神巨蛋店

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起初原本是台北市大安區泰順街小店面，如今已成為家喻戶曉、全台擁有逾20間分店的日式頂級料理。初魚的蔬果食材、漁貨肉品到調味品皆由日本空運來台，每日食材也會佐以十餘款日本地酒，旗下餐廳則分為初魚鮨和初魚鐵板料亭，其中初魚鐵板料亭去（2024）年底正式進駐台北101。

隨著夏日到來，初魚鐵板料亭也推出不同菜色，例如民生店結合鐵板蒸烤或炭爐炙烤的錦繡龍蝦，將東港烏魚子手工刨細，包覆Q彈蝦肉，佐以嫩甜茭白筍、如風乾蕃茄般濃縮燈籠果甜美的味噌醬，加上紫嬌花點綴；敦北店、天母店今年7月至9月則獻上「照壽司」主廚渡邊貴義的御好燒，加入整顆肥美生蠔、Q彈鮮蝦、槍烏賊、博多明太子，麵糊則使用現磨山藥泥，整體外酥內軟，吃完原味後再搭配現磨山葵、明太子、日本美乃滋享用。即日起至8月31日，初魚還特別推出父親節限定「魚子醬十勝起司蛋糕」，免加價升級就能享用。

IG網友也分享，「每道食材都用心且具有特色！！！特別喜歡以海苔鋪底，內層包裹鮮甜干貝，外層裹上粉灑式的鹹香烏魚子，香氣濃郁甘醇，口感綿密扎實」。

No.3 魚貫鐵板燒

翻攝FB／魚貫鐵板燒

地址：台北市中山區林森北路622號

訂位電話：02-7729-9099

傳說紅到香港的台灣無菜單料理，就是魚貫鐵板燒！許多IG部落客探店分享，「松露和牛煎餃，和牛內餡多汁，不會過於油膩，松露讓整體更有層次，上面還有金箔點綴很吸睛」、「喜歡A5和牛卷加上珠蔥、刷上醬汁，肉汁融合蔥香氣相當好吃」、「廣島牡蠣經過乾煎處理，外層微焦內裡鮮嫩且肉質豐滿。搭配薄片海苔，鹹香相襯，層層堆疊，呈現純粹且豐富的鮮味」。

魚貫鐵板燒選用新鮮頂級的食材，製作出色香味俱全的料理，像是受到許多饕客推薦的「松露和牛煎餃」，以頂級和牛作為內餡，搭配珍貴松露，內餡鮮美、外皮酥脆，最後撒上金箔點綴，滿足視覺與味覺感官體驗；「鱈場蟹茶碗蒸」將茶碗蒸匯入鱈場蟹的甘甜海味，最後輕點日本櫻麩，看起來更加清雅奢華；南非活鮑魚則是新鮮現宰，透過鐵板炙烤出海洋的精華與鮮甜。透過師傅精湛廚藝、精準火侯控制，帶領饕客享受每道菜色的感官盛宴，也讓魚貫鐵板燒多次入選《網路溫度計DailyView》十大無菜單鐵板燒排行榜，成為老饕必訪的日式款待系頂級鐵板燒之一。

No.4 The Ukai Taipei

翻攝FB／The Ukai Taipei

地址：台北市信義區松智路17號46樓

訂位電話：02-7730-1166

想要在高樓邊享受極致美景、邊品嚐日式鐵板燒的美味，那麼「The Ukai Taipei」或許會是你的好選擇！The Ukai Taipei座落於微風南山46樓，鄰近台灣知名地標——台北101，還可以遠眺象山、基隆河。以東京六本木店為雛形，結合鐵板料理Ukai-tei、割烹料理Kappou Ukai，延伸成為今日的「The Ukai」。室內風格由日本知名室內設計大師森田恭通親自操刀，除了有割烹、吧檯區域，可以品嚐日本道地割烹料理，鐵板燒包廂也帶給饕客獨立享用料理的空間。

The Ukai Taipei曾在2020年至2024年榮獲米其林指南推薦，午餐菜單分為3,500元、4,500元、晚餐菜單分為6,600元、7,700元、8,800元，總共5種價格。餐廳針對不同季節提供特色餐點，例如「燒鮪魚、水蓮、烏魚子」便是嚴選鮮嫩黑鮪魚，藉由鐵板微炙封存魚脂甘香，搭配清爽酥脆的水蓮、現刨熟成烏魚子碎，彷彿是在描述炎熱時節的一抹清麗鮮味；「伊勢龍蝦與海膽、千層酥魚子醬」作為開胃前菜，薄脆千層派皮堆疊鮮味濃厚、口感彈牙滑嫩的伊勢龍蝦，佐以濃郁海膽、義大利魚子醬，創造出海浪拍擊沿岸的夏日滋味。也有饕客分享其他餐點，「印象最深的還是入口即化的和牛、號稱蒜片界愛馬仕等級的蒜片、還有最後的蒜香炒飯，感覺很簡單的餐點卻可以做得那麼好吃真的不簡單」。

No.5 Ukai-tei Kaohsiung

翻攝FB／Ukai-tei Kaohsiung

地址：高雄市前鎮區中山二路199號3樓

訂位電話：07-973-0122

想要在高雄品嚐日式款待系頂級鐵板燒，推薦你來Ukai-tei Kaohsiung！Ukai-tei Kaohsiung為日本UKAI餐飲集團旗下Ukai-tei鐵板燒，曾獲得米其林星級殊榮。品牌秉持「一菜一皿」的食尚風格，深究食材原味，38席座位需事前預約，午餐最低3,300元起、晚餐最低4,800元起。這裡的行政主廚金村高尚在UKAI餐飲集團服務約13年，擁有深厚的鐵板料理經驗，擅長運用旬鮮食材呈現出精緻道地的美食，由於注重食材創新烹調、綠色餐飲議題，因此每道料理也兼顧生態永續發展的平衡。

午間菜單、特選和牛菜單中，主餐「日本和牛」可選擇豚肉、沙朗、菲力等不同部位，特選和牛菜單還可以追加鮑魚、澳洲龍蝦、波士頓龍蝦等菜色，海陸美味一次享有。網友也分享，「日本和牛，選擇部位為帶有嚼勁豚肉、熟度為3分熟，入口感是綿密至入口即化的感覺」、「蒜味炒飯～欣賞主廚輕柔的翻動飯粒，飯粒不破碎，且粒粒沾滿蒜味與油脂，更滲入了一點點醬香」、「食材用的很好，醬汁調配得非常Balance，口味都相當清淡但卻相當美味！」

No.6 椿 Teppanyaki

翻攝FB／椿 Teppanyaki

地址：台北市中山區松江路69巷13號

訂位電話：02-2508-2798

去（2024）年新開幕的椿Teppanyaki，短短一年就登上日式款待系頂級鐵板燒餐廳排行榜！開餐時間主要分為中午時段和晚上2個時段，每位饕客可以2,200+10%的價格入席。椿Teppanyaki每兩個月會在官方IG更新菜單，像是今年6月、7月的菜單包含12道菜，不僅吃得到頂級和牛，還有干貝天婦羅、鮑魚雞湯、龍蝦、鮭魚等特色料理，最後還有甜點桂露羹影作為完美ending，就連歌手李聖傑也曾親臨到訪。

椿Teppanyaki在Google評論上也累積許多五星好評，不僅有人針對A5和牛描述，「三分熟剛剛好，過熱會讓你滿嘴油，馬上就膩了，可以搭配旁邊的芥末醬、鹽之花、蒜仁」，還有網友表示，「從前菜到主餐龍蝦，和牛都非常好吃，炒飯粒粒分明不會乾，裡面還有龍蝦（應該是）。最後甜點提拉米蘇也讓人驚艷」、「每道菜都讓我驚豔，吃過這麼多無菜單料理，椿Teppanyaki完全不讓人感到無聊！直接列入二訪清單！」「套餐可以吃到活龍蝦、活鮑魚、A5和牛，推薦大家約會聚餐首選」。

No.7 吾七鐵板燒

翻攝FB／吾七鐵板燒

地址：桃園市中壢區愛國路41號2樓

預訂電話：0989-025-064

來到桃園中壢絕對要來品嚐吾七鐵板燒！許多網友給予高度評價，「每一道菜色都很有水準，沒有過多調味，幾乎都是食材原本的鮮甜，跟師傅聊天才知道原來樓下有一個水族箱，食材都是新鮮現撈上來的」、「最喜歡的還是鰻魚海苔手捲」、「直上每人3,600元人套餐，高價位鐵板燒食材都有了：A5和牛、松葉蟹、南非鮑魚、澳洲龍蝦、海膽或鰻魚，值得誇獎的是調味恰當、火侯適當、料理型態不死板，然後『米飯』煮的非常好吃，鍋巴跟蓋飯都在誇獎新瀉米」。

吾七鐵板燒為發揚自日本的頂級鐵板燒餐廳，從入店就可以聽到店員鏗鏘有力的「いらっしゃいませ！（歡迎光臨！）」店內為無菜單料理，午晚餐套餐不分平假日，價格均為1,800元、3,600元。餐廳融合全餐概念、板前交流形式，並選用高級食材進行料理，除了米飯取自日本新瀉縣魚沼豪雪地區的「魚沼越光米」，吃起來口感柔潤、清甜回甘，根據不同菜單嚴選食材，例如雪白色澤的法國白蘆筍，鮮嫩多汁、味道甘甜，青殼龍蝦外殼較薄、肉質鮮甜飽滿、蝦膏濃郁。下次走訪不妨搭配餐酒品嚐！

No.8 NEST巢Teppanyaki

翻攝FB／NEST巢Teppanyaki

地址：台北市中山區伊通街87巷10-1號

訂位電話：02-2508-1391

NEST巢Teppanyaki價格分為午餐1,880+10%、2,980+10%以及晚餐2,980+10%，不僅店內裝潢充滿日式氛圍，就連菜色也會依照季節進行搭配，更特別的是這裡的醬汁都是經由主廚精心調配。像是最近的夏季新菜「紅心芭樂干貝」，以整顆紅心芭樂製成的泡泡，並搭配酸香清爽的拇指檸檬、甘草粉，淋在煎得恰到好處的干貝之中；「和牛壽喜燒」則選用日本A5龜子肉和牛的後腿部位，吃起來結實有嚼勁，搭配主廚特調壽喜燒醬汁，以及來自放養農場的「快樂雞蛋」，不同口味也讓饕客吃得更加滿足。

先前NEST巢Teppanyaki推出「鐵板燒+天婦羅」套餐，不僅吃得到明蝦、海膽、干貝等高級食材，還吃得到天婦羅，備受網友好評。許多網友走訪後分享，「天婦羅與鐵板燒輪流上場，調味輕盈沒負擔，每一口都吃得到食材的原味鮮甜，生熟度也拿捏到恰到好處，同行的第一次紫蘇海膽天婦羅，一吃就愛上」、「天婦羅X鐵板燒套餐，一餐兩種滿足真的太推，老闆小義不只廚藝好、好溝通，也常更換新菜或招待酒精，吃出滿滿人情味真的像回家」。

No.9 煉・瓦鐵板燒餐廳

翻攝台南大員皇冠假日酒店

地址：台南市安平區州平路289號

訂位電話：06-512-1930

台南大員皇冠假日酒店1樓的獨立品牌「煉・瓦鐵板燒餐廳」，擁有3間獨立包廂，可容納25位賓客，在這裡每位饕客都可以近距離感受主廚專注的神情與洗鍊的手法，從食材入鍋的瞬間到盛盤前的最後一抹調味，體現對美味細節的極致講究。煉・瓦鐵板燒標榜嚴選上乘食材來呈現鐵板料理的豐富層次，前菜包含旬彩刺身、季節鮮魚、北海道鮮貝、板煎大海蝦、南非鮑魚等料理，主餐可選擇十八養場紅玉酥皮嫩雞腿、西班牙伊比利豬上蓋肉、紐西蘭小羔羊排、美國特級牛菲力、美國特級肋眼牛排、美國特級無骨牛小排、日本和牛A5菲力，以及限量供應的美國特級老饕肉，如果吃不夠還有廣島生蠔、水姑娘龍蝦可以單點。

不僅有老饕表示，「師傅很用心的料理每樣食材，完美的呈現每樣食材的鮮甜與味道，相互融合的美妙，尤其是干貝和牛肉，每道料理都讓我驚艷，已經是懷石料理等級」，也有IG網友發文推薦，「鐵板師傅料理時還跟孩子互動，一點壓力都沒有～想找台南高質感餐廳慶祝節日？這裡真的值得放口袋！」

No.10 石庭 兼六園

翻攝FB／石庭 兼六園

地址：台中市西屯區河南路四段183號

訂位電話：04-2258-4855

大漁餐飲旗下的日式懷石料理、鐵板燒餐廳「石庭兼六園」在臉書粉絲專頁擁有近3萬人追蹤，每日頂級食材均從日本築地、北海道空運來台，全系列採用頂級等級與專屬熟成控管，從油花密度、肉質彈性到火侯均有專業職人把關。來到這裡絕對不能錯過春戀A5和牛套餐，A5松板和牛經過職人之手，以高溫鐵板炙燒並切成一口大小，在嘴巴中綻放出濃郁肉香；北海道大干貝則輕炙至焦邊微脆，放入口中就能吃到海鮮的清甜；當季精選壽司、龍蝦鮮烤也絕對不能錯過。

日式沉穩雅緻風格的用餐空間，也有32人鐵板包廂與29人高隱私獨立包廂可選擇。新鮮食材與用餐氛圍也大獲網友好評，「鐵板燒師傅超好聊，食材超級新鮮！感覺到老闆非常用心經營且對待客戶！CBA安格斯認證牛小排超好吃！」「兩次都是在鐵板燒區用餐，食材非常新鮮，料理技術一流，有任何問題師傅都會對於食材及料理詳細說明，能充分感受到用心！」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月02日至2025年07月01日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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