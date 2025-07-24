1880吃「黑鮪魚、和牛、魚子醬、甲魚」！初魚鉄板料亭「限定新菜單」

「初魚鉄板料亭」針對民生店首度推出期間限定新菜單，以「清新、滋補、野趣」為主題，選用甲魚、鮑魚、錦繡龍蝦、A5和牛等食材，打造一場誠意十足的鐵板套餐，甚至還吃得到奢華的「魚子醬起司蛋糕」作為結尾，帶來華麗的感官盛宴。

「初魚鉄板料亭」是豊漁餐飲集團的起家品牌之一，主打高性價比的日式鐵板料理，各間分店也提供有不同的專屬菜單。座落於民生社區的「初魚鉄板料亭 民生店」，因應父親節檔期，推出全新的夏季旬味菜單。擔任前菜的「黑鮪魚」使用紫蘇與梅肉調味，藉由清新鹹酸補充夏季流失的鹽分；「障泥烏賊」搭配當季油煎無花果、特製山葵葉醬、青檸皮，提昇海鮮鮮甜本質。「牡蠣」則是選用廣島牡蠣，輕裹天婦羅粉煎香後，再以酸甜果香提味，帶出明亮感。

此外，「鮑魚」則是將魚肉製成白菜捲，並且加入雲林清燉甲魚，以及龍虎斑魚湯，堆疊出蔬菜與海味的鮮甜。至於「平政（黃尾鰤）」，先煎至表皮微酥，再連同茗荷一起封入寶箱內，並注入胡桃木煙煙燻，為魚肉添加成熟的炭火香氣。「龍蝦」選用活體錦繡龍蝦，煎香後現刨上烏魚子，並搭配黃金莓味噌、紫嬌花勾出輪廓。

「黑毛和牛」以朴葉燒的概念呈現，搭配馬爾頓海鹽、現磨山葵、昆布鹽，表達出和牛本身的豐富油花與甘甜。另道「起酥泡芙」則是將黑毛和牛製成漢堡排，連同歐姆蛋夾入酥香的泡芙皮內，展現不同的和牛個性與飽足感。尾聲的釜飯選用七星米製成，搭配牛筋與蔥花，在口中留下溼潤的鹹香尾韻。

本季初魚特別推出限定甜點「魚子醬十勝起司蛋糕」，選用9～10年俄羅斯鱘龍魚卵製成的Royal Caviar Club「黃寶石魚子醬」，搭配北海道十勝四頁奶油乳酪製成的起司蛋糕，藉由濃密奶香與魚子醬的堅果香與鹹香相互呼應，為佳節獻上祝福，全套1,880元。原本限店供應的「魚子醬十勝起司蛋糕」自即日起也同步於初魚鮨、初魚鉄板料亭全門市提供，單月壽星用餐，並可享「魚子醬加倍」。 平政。記者陳睿中／攝影 起酥泡芙。記者陳睿中／攝影 障泥烏賊。可加價升級魚子醬。記者陳睿中／攝影 牡蠣。記者陳睿中／攝影 龍蝦。記者陳睿中／攝影 魚子醬十勝起司蛋糕。記者陳睿中／攝影 黑鮪魚。記者陳睿中／攝影 釜飯。記者陳睿中／攝影 鮑魚。記者陳睿中／攝影

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