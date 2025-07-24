有行旅／走訪京都 與圖騰美學對談

日本日常迷人的生活圖案，從食器、和服、榻榻米、簷廊、寺廟等傳達出來的紋樣，有行旅「京都紋樣」旅程，透過旅行一探「SOU SOU」的圖騰革命美學，古寺尋畫賞畫，丸益西村屋一窺京友禪 ，筆繪清水燒紋樣，欣賞芸艸堂木版畫美學。

旅人將入住藝術飯店Art Mon Zen Kyoto，在百年町家Nazuna椿通，將有料理長與食器紋樣及擺盤設計對談的晚宴。

有行旅「京都紋樣」6天5夜旅程，10月17日至22日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網。

商品推薦