Dream Plaza加入信義商圈百貨群戰 全館重點品牌亮點整理

信義商圈最新商場Dream Plaza，營業空間為地下二樓至地上六樓，Dream Plaza表示，全館全台首店10家，信義獨家60家，商場首發11家，以下為各樓層進駐亮點品牌與特色。

一樓

A.P.C（信義首店）：法國極簡時尚品牌A.P.C首度進駐信義區開設全台最大旗艦店，整體空間延續一貫極簡設計風格，包含完整男女裝、包款與配件，首度引進寵物品牌TOUTOU。

Dream Plaza一樓A.P.C（信義首店），A.P.C首度進駐信義區開設全台最大旗艦店。記者沈昱嘉／攝影

agnès b.（品牌旗艦店）：法國經典時尚品牌agnès b.全新概念店，店內有男女裝、童裝、飾品、皮件、VOYAGE包款系列，是台灣少見的全系列店鋪，以及全台獨家童裝全系列獨家登場。

Dream Plaza一樓agnès b.（品牌旗艦店）。記者江佩君／攝影

瑪黑餐酒TRANSIT(全台首店）：瑪黑家居選物旗下餐酒館瑪黑餐酒全新升級店型「瑪黑餐酒TRANSIT」，以歐陸餐酒料理為主，並提供有機茶特調的茶調酒。

Dream Plaza三樓的Lille M x MARAIS（信義首店），瑪黑家居結合餐飲空間， MARAIS為首間獨立香氛概念店。記者沈昱嘉／攝影

LillA（全台首店）：開展集團為Dream Plaza打造的全新餐酒館品牌「LillA」，以時尚加州料理為核心，依據白天、下午與夜晚三個時段調整餐飲風格與氛圍。白天提供輕盈健康的加州風味料理，午後轉為Cafe & Lounge，入夜後變成餐酒館。每週五、六營業至凌晨2點，週日至週四營業至凌晨0點。

Dream Plaza一樓的LillA（全台首店），開展集團全新餐酒館品牌，以時尚加州料理為核心。記者沈昱嘉／攝影

二樓

HOME MASTER（全台首店）：匯聚多款國際3C品牌，涵蓋智慧型手機、穿戴裝置與生活科技配件等，打造現代科技選物空間。

FLIPPER'S（信義首店）：來自日本下北澤的FLIPPER'S以舒芙蕾鬆餅為招牌。

三樓

Lille M x MARAIS（信義首店）：瑪黑家居結合餐飲空間， MARAIS為首間獨立香氛概念店，為瑪黑家居旗下全新打造香氛集合空間。

Dream Plaza三樓的瑪黑餐酒TRANSIT(全台首店）。記者沈昱嘉／攝影 Dream Plaza三樓以居家生活品牌、家電為主。記者沈昱嘉／攝影

四樓

DECO HOME（台北首店）：為宜得利家居旗下日本居家裝飾雜貨店「DECO HOME」，提供可愛又平價的生活雜貨，同步引進日本熱賣商品。

椒朋友（全台首店）：馬辣集團全新鍋物品牌「椒朋友」，主打火鍋套餐與酒牆拉霸無限暢飲。

Dream Plaza四樓，馬辣集團全新鍋物品牌「椒朋友」。記者沈昱嘉／攝影

東山炭燒牛舌（全台首店）：來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」首次登台。

Dream Plaza四樓，來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」首次登台。記者沈昱嘉／攝影

養心茶樓（百貨首店）：養心集團在信義區開設的獨家門市，提供超過八十道蔬食料理與三十道現點現做港式點心。

五樓

Urban Paradise（全台首店）：饗賓集團打造的精品餐酒Buffet，集結來自世界各地料理精華，呈現多國融合餐桌風景，並設有專業酒吧。

黑毛屋本家（信義獨家）：乾杯集團旗下頂級鍋物品牌。

Dream Plaza五樓黑毛屋本家。記者沈昱嘉／攝影

六樓

星巴克（亞洲旗艦店）：星巴克典藏Dream Plaza台北，是台灣首間集結「星巴克創意調酒吧台」、「茶瓦納吧台」、「烘焙點心坊」、「尊榮體驗區」、以及提供咖啡師和顧客交流的「咖啡體驗室」，同步導入「星巴克典藏摩登吧台」與「經典吧台」全新五大特色吧台兼具咖啡體驗空間，店內推出逾百項門市限定飲品與商品。

Dream Plaza六樓的星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影

博客來（百貨首店）：匯聚3萬冊藏書，同時提供連結電子書與有聲書數位閱讀體驗專區，書店旁也打造「玲瑯滿藝」以畫與書相映。

Dream Plaza六樓博客來書店裡的「玲廊滿藝」。記者沈昱嘉／攝影 Dream Plaza七樓戶外區。記者沈昱嘉／攝影

B1

CupiCho（台北首店）：統一集團旗下品牌CupiCho台北首次展店，集結世界17國40大精品巧克力品牌。

TOPO DESIGNS（實體首店）：美國戶外品牌首間亞洲門市。

B2

かつ丼屋勝急（全台首店）：慕里諾國際餐飲集團最新引進日本三重縣大夢集團旗下的知名豬排丼品牌「かつQ」登台，以全新升級店型「かつ丼屋 勝急」進軍台灣市場。主打「厚切豬排」的3D劇場丼飯，帶來4款精品級新食感豬排丼飯和3款雙拼海陸定食。

Dream Plaza B2 かつ丼屋勝急（全台首店）。圖／品牌提供 Dream Plaza B2 かつ丼屋勝急（全台首店）。圖／品牌提供 Dream Plaza B2用餐區。記者沈昱嘉／攝影 Dream Plaza B2用餐區。記者沈昱嘉／攝影

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