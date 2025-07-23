宏碁Acer Day盛大開跑...時尚AI筆電不到1公斤超輕薄 購機再抽Switch 2
宏碁一年一度暑期盛事「2025 Acer Day」正式啟動，即日起至8月17日，全台同步展開促銷及線上線下活動，今年主打全新AI筆電陣容，鎖定學生與行動工作者族群。其中最受矚目的主打新品為Swift Edge 14 AI，時尚白驚艷亮相，採極致輕薄設計，機身僅0.99公斤，配備Intel Core Ultra 7 258V處理器、32GB記憶體及1TB SSD，採用Intel Arc顯示晶片，搭配2.8K 120Hz OLED觸控霧面螢幕，兼具效能與美學，建議售價56,900元。
除Swift Edge 14 AI外，宏碁亦推出多款Copilot+ PC新品，包括Swift Go 14/16 AI、Predator Helios Neo 16 AI、Nitro 16S AI及設計獲獎的Triton 14 AI等電競筆電。優惠機種方面，Swift Lite主打2.5萬元有找，Predator Helios 16S AI則下殺近1.4萬元，搭載RTX50顯卡，機身較前代薄約30%、輕約20%，提升行動便利性。
活動期間購買Acer指定筆電、桌機、螢幕或平板，登錄即有機會週週抽Switch 2與行動投影機，還可獲得最高1,500元LINE Points回饋。7月30日至8月3日特別於南港LaLaport推出快閃體驗店，現場購買任一AI PC，憑發票可享特價888元加購威力導演軟體包優惠。7月30日更邀請人氣創作歌手吳昱廷擔任一日店長，當日消費滿2.5萬元可兌換簽名合照資格，限量15名，並將現場演出與粉絲互動，歡迎民眾蒞臨體驗。
▪️恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐
▪️本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
▪️熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言