宏碁Acer Day盛大開跑...時尚AI筆電不到1公斤超輕薄 購機再抽Switch 2

宏碁一年一度暑期盛事「2025 Acer Day」正式啟動，即日起至8月17日，全台同步展開促銷及線上線下活動，今年主打全新AI筆電陣容，鎖定學生與行動工作者族群。其中最受矚目的主打新品為Swift Edge 14 AI，時尚白驚艷亮相，採極致輕薄設計，機身僅0.99公斤，配備Intel Core Ultra 7 258V處理器、32GB記憶體及1TB SSD，採用Intel Arc顯示晶片，搭配2.8K 120Hz OLED觸控霧面螢幕，兼具效能與美學，建議售價56,900元。

除Swift Edge 14 AI外，宏碁亦推出多款Copilot+ PC新品，包括Swift Go 14/16 AI、Predator Helios Neo 16 AI、Nitro 16S AI及設計獲獎的Triton 14 AI等電競筆電。優惠機種方面，Swift Lite主打2.5萬元有找，Predator Helios 16S AI則下殺近1.4萬元，搭載RTX50顯卡，機身較前代薄約30%、輕約20%，提升行動便利性。

活動期間購買Acer指定筆電、桌機、螢幕或平板，登錄即有機會週週抽Switch 2與行動投影機，還可獲得最高1,500元LINE Points回饋。7月30日至8月3日特別於南港LaLaport推出快閃體驗店，現場購買任一AI PC，憑發票可享特價888元加購威力導演軟體包優惠。7月30日更邀請人氣創作歌手吳昱廷擔任一日店長，當日消費滿2.5萬元可兌換簽名合照資格，限量15名，並將現場演出與粉絲互動，歡迎民眾蒞臨體驗。 全新Acer Wave D7 Wi-Fi 7 USB網卡，建議售價3,499元。圖／宏碁提供 Acer推出全新「哥本哈根」行李箱系列，採用創新的「2合1隔層設計」，能從前蓋快速取物，也能從側面輕鬆打開。圖／宏碁提供 電競筆電首推新品Predator Helios Neo 16 AI、還有榮獲多款設計大獎的Predator Triton 14 AI。圖／宏碁提供 宏碁2款超值平板電腦新品Acer Iconia Tab A11與P10。圖／宏碁提供

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