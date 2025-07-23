國泰世華支持流行音樂文化 驚喜贊助蔡依林新專輯《Pleasure》 搶聽會

國泰世華銀行持續展現對文化創新與藝文發展的支持，繼贊助多場海內外藝人演唱會後，近日更驚喜宣布攜手華語流行音樂天后蔡依林，全力支持其全新專輯《Pleasure》及搶聽會活動，展現與年輕世代對話的誠意與品牌活力。

《Pleasure》為蔡依林睽違多年推出的全新專輯，於7月25日正式發行前率先舉辦搶聽會，邀請幸運粉絲、媒體與樂評人共襄盛舉，搶先欣賞13首全新音樂作品。活動現場，蔡依林親自現身解密創作歷程，細膩講述每首歌曲背後的靈感來源與情感脈絡，深入理解她如何以音樂探索自我。

值得一提的是，今年適逢蔡依林出道26周年，活動當天特別設計互動挑戰環節，邀請追隨Jolin多年的忠實粉絲透過趣味問答重溫其音樂旅程，從1999年出道作《1019》到近作《Ugly Beauty》，見證其在華語流行樂壇的蛻變與堅持。活動尾聲，蔡依林也特別感謝國泰世華銀行對本次專輯計畫的全力支持，並肯定其對音樂產業的長期關注與付出。

蔡依林自出道以來，憑藉出色的演唱實力與不斷創新的音樂風格，成為華語樂壇最具代表性的女歌手之一。不僅擁有超過15座金曲獎榮耀，更透過《玫瑰少年》、《怪美的》等作品勇敢發聲，關注性別平權與社會議題，其音樂能量與創作態度，與國泰世華銀行CUBE「為可能竭盡所能」的品牌理念高度契合。

國泰世華本次贊助蔡依林全新專輯《Pleasure》及專輯搶聽會，不僅是對藝人不斷突破自我的肯定，更是對台灣流行音樂產業的支持，未來國泰世華也將持續關注流行音樂文化及藝文活動，致力以金融專業為基礎，結合創新思維，打造與大眾生活緊密連結的金融服務體驗。 搶聽會特別準備限量小禮「愉悅禁果」給來參加的觀眾 ，讓大家完整體驗13首單曲之餘，更提升現場的Pleasure Wonderland的意境氛圍。圖／國泰世華銀行提供 國泰世華銀行秉持支持文化創新與藝文發展的精神，贊助多場國內外知名藝人演唱會後，更宣布攜手華語流行音樂天后蔡依林，贊助其全新專輯《Pleasure》及搶聽會。圖／國泰世華銀行提供

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